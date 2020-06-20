В Туапсе семья из 11 человек добивается переселения из аварийного дома

Семья из Туапсе с конца 2018 года добивается от городской администрации помощи в восстановлении дома, который сильно пострадал после ливневых дождей. Несмотря на трещины, перекос дверных проёмов и просадку пола, жилищная комиссия признала здание пригодным для проживания. За полтора года трещины по периметру трёхэтажного здания только увеличились, и теперь жильцы намерены добиваться переселения: независимая экспертиза называет дом аварийным.

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В Туапсе семья из 11 человек почти два года живёт в доме, который может в любой момент рухнуть. Жилище серьёзно пострадало после наводнения 2018 года. Городская администрация не признаёт дом аварийным и отказывает владельцам в реконструкции или переселении.

Потерянное письмо

Дом семьи Есаян стал разваливаться после наводнения в октябре 2018 года. Тогда в Туапсинском районе прошли мощные ливневые дожди и несколько населённых пунктов оказались подтоплены, было прервано железнодорожное сообщение, а в одном из посёлков потоки воды разрушили автомобильный мост. Власти объявляли режим ЧС.

«В нашем районе произошёл оползень, пострадали несколько зданий и дорога, — рассказала RT Екатерина Есаян. — Наш участок затопило вместе с первым этажом — там вода поднялась выше чем на полметра. После этого по всему периметру дома пошли сильные трещины».

Тогда семья Есаян обратились в администрацию с просьбой осмотреть их дом. Власти города выделили им компенсацию: по 10 тыс. рублей на каждого пострадавшего, включая детей, и по 50 тыс. рублей на каждого — за испорченное имущество.

Однако вскоре трещины в доме стали увеличиваться.

В ноябре 2018 года дом осмотрели эксперты межведомственной жилищной комиссии. Они установили, что глубокие трещины по периметру дома образовались из-за подмыва грунтовыми водами опорной стены. Комиссия не зафиксировала деформации несущих стен, но установила, что в доме есть «продольные и поперечные трещины наружных стен, перекос оконных и дверных проёмов, просадка пола» (документы обследования имеются в распоряжении RT). На основании этого обследования межведомственная комиссия по оценке жилых помещений признала дом пригодным для проживания.

Кухня в доме Екатерины Есаян

По закону власти обязаны уведомить владельцев дома о принятом решении, чтобы в течение полугода он мог обжаловать его. Однако заказное письмо с официальным отказом признать дом аварийным Екатерина Есаян получила только в июне 2019 года.

«На протяжении этих месяцев моя клиентка обращалась в администрацию с просьбой предоставить ей решение комиссии о признании дома аварийным, но ей каждый раз отвечали: «Ждите», — рассказывает RT адвокат Есаян Людмила Коваленко. — В феврале 2019 года мы обратились в суд, чтобы обжаловать бездействие администрации, потому что так и не получили письмо. То есть всё это время мы ждали официального решения от администрации, хотя могли начать обжаловать его и бороться за то, чтобы семье помогли восстановить дом».

В июне 2019 года письмо нашлось в архиве местного отделения «Почты России».

«Администрация ненадлежащим образом отправила уведомление гражданину. При его получении Есаян должна была расписаться, и тогда в журнале отправленных писем в администрации появилась бы отметка, что пострадавший получил уведомление, но этого так и не произошло», — пояснила адвокат.

Что касается «Почты России», то в суде представитель компании заявил, что почтальон дважды приходила к дому Есаян с письмом, но не смогла отдать его, поскольку на участке не было почтового ящика.

По словам Екатерины Есаян, почтовый ящик висит на воротах их участка последние девять лет, его не снимают.

В августе прошлого года Туапсинский городской суд отказал в удовлетворении иска Есаян к городской администрации о признании дома аварийным и включении его в программу по переселению граждан из аварийного жилья. Основанием для отказа стал тот факт, что Есаян пропустила время, когда можно было обжаловать решение администрации о признании дома жилым. Однако сама женщина отмечает, что это произошло только потому, что письмо не доставили вовремя.

«Восстановить дом невозможно»

«Летом прошлого года мы за собственные средства заказали проведение комплексной экспертизы, чтобы выяснить, в каком состоянии находится наш дом», — говорит Есаян.

Экспертиза пришла к выводу, что дом аварийный и может обрушиться в любой момент. В заключении специалисты отметили, что причиной аварийного состояния стали именно ливневые дожди в октябре 2018 года: мощные потоки дождевой воды усилили оползневой процесс на склоне, где стоит здание. В свою очередь, оползень привёл к деформации несущих конструкций.

«Непригодно для использования в качестве жилого помещения в таком состоянии», — говорится в экспертизе.

Специалисты рекомендовали немедленно выселить из аварийного дома его жителей, а само здание демонтировать.

Сейчас семья Есаян снова подала иск к администрации уже с учётом нового заключения экспертов. Между тем дом, по словам Екатерины, уже пришёл в такое состояние, что теперь семья настаивает на переселении.

«Сначала мы просили помочь нам восстановить дом, но сейчас просим переселить нас. Дом ползёт вниз», — поясняет она.

Екатерина говорит, что «дом расползается на части так, что даже начала рваться проводка и однажды из-за замыкания чуть не случился пожар».

«Этой весной через щели, в которые уже можно руку просунуть, в дом стали заползать ящерицы, змеи и залетать летучие мыши. Дети спят со мной, потому что боятся ящериц», — рассказывает Екатерина.

По её словам, на их улице пострадали и другие жилые дома, но только она решилась судиться с администрацией и добиваться переселения.

«Никто из моих соседей больше не подавал документы для признания их домов аварийными. Они постоянно интересуются, как мой судебный процесс, и говорят, что будут обращаться в суд, только если у меня что-то получится», — сказала собеседница.

10 июня на участок Екатерины приехала комиссия от городской администрации, которая вновь осмотрела здание. Согласно уведомлению от властей Туапсе, 16 июня межведомственная комиссия должна была вновь рассмотреть вопрос о признании дома аварийным, однако пока заседание комиссии не состоялось. RT продолжит следить за ситуацией.