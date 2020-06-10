Бежавшая из Азербайджана жительница Ставрополя лишилась пенсии из-за армянской фамилии

Почти восемь лет ставропольчанка Лариса Кузина получает минимальную пенсию из-за армянской фамилии, которую она носила в девичестве. До начала 1990-х женщина более 13 лет проработала в Баку в нефтегазовой отрасли, где, по её словам, платили приличную зарплату. Однако после этнических погромов, прокатившихся по азербайджанской столице в январе 1990-го, женщине с маленьким ребёнком пришлось бежать в Россию. В 2012 году Кузина вышла на пенсию и выбрала для расчёта размера пенсии период работы в Баку, однако сделать этого не удалось — власти Азербайджана так и не предоставили ей необходимую для этого справку о доходах. В российском МИД Кузиной поясняли, что азербайджанская сторона оставляет без ответа запросы, поступающие от лиц с армянскими фамилиями. В связи со сложившейся ситуацией RT направил запросы в Пенсионный фонд и Минтруда и соцзащиты России.

© Фото из личного архива Ларисы Кузиной

Лариса Кузина устроилась на работу в управление «Каспнефтефлота» в Баку в 1976 году, сразу после окончания института. Тогда женщина ещё носила фамилию Егоян, которую сменила спустя восемь лет, выйдя замуж. В «Каспнефтефлоте» Ларисе удалось дослужиться до инженера-конструктора I категории. По её словам, к началу 1990-х годов её зарплата достигла 250 рублей. По тем временам это были приличные деньги.

В январе 1990-го в Баку начались этнические погромы — на армян нападали, сжигали и грабили их дома, уничтожали имущество. Лариса до сих пор с ужасом вспоминает, как в разгар беспорядков им с маленькой дочкой приходилось прятаться, чтобы выжить.

«Директор предприятия позвонил мне и велел не выходить на работу, потому что в городе происходило что-то плохое, — рассказывает женщина. — Я пряталась с детьми в зачищенных от армян домах, и мы слышали, как прямо над нами грабили квартиру. Девочки с моей работы вызывали милицию, но никто так и не приехал. Как мне удалось выжить тогда, я просто не понимаю. Мы чудом выскользнули оттуда с дочкой».

Кузину вместе с дочерью эвакуировали из Азербайджана в конце января 1990 года. С тех пор женщина проживает в России.

В 2012 году Лариса вышла на пенсию. Для расчёта пенсионных выплат женщине предоставили право выбрать любой 60-месячный интервал из её трудового стажа, и она выбрала время, когда работала в Баку. На этот период, по её словам, пришлись самые большие зарплаты.

Но достать справки, необходимые для подтверждения размера заработной платы, ей так и не удалось. Запросы, которые она направляла в Баку, оставались без ответа. В итоге Кузиной, много лет проработавшей в нефтегазовой отрасли, назначили минимальную пенсию.

«Мне отказали в установлении факта получения зарплаты, то есть выходит, что я более 13 лет проработала, а зарплаты у меня как будто не было. Начислили пенсию 4 тыс. — это ниже прожиточного минимума — и сделали надбавку до прожиточного минимума», — рассказывает Кузина.

«Я стала обращаться в разные ведомства, чтобы исправить ситуацию. В 2015 году я дошла уже до администрации президента, и там подтвердили, что мои права нарушены», — добавляет женщина.

«Оставляют без ответа»

Почти восемь лет Лариса Кузина обивает пороги кабинетов чиновников, чтобы ей помогли разобраться с документами и получать нормальную пенсию. Но пока безуспешно.

В 2014 году в российском МИД в ответ на обращение Кузиной сообщили, что истребовать необходимые ей справки у азербайджанской стороны не представляется возможным.

«В связи с продолжающимся армяно-азербайджанским конфликтом официальные запросы посольства (России в Азербайджане. — RT) в отношении граждан с армянскими фамилиями МИД Азербайджана либо возвращает без исполнения с разъяснениями относительно порядка запроса подобных справок через Министерство юстиции РФ... либо оставляет их без ответа», — поясняли в письме.

В 2015 году пенсионерке пришёл ещё один ответ — из российского посольства в Баку. В нём сообщалось, что Государственный фонд социальной защиты Азербайджана, куда направлялись запросы по проблеме Кузиной, якобы «не обнаружил» документов, которые подтверждали бы тот факт, что женщина получала зарплату как сотрудница управления «Каспнефтефлота» в Баку.

«В течение последних лет запросы относительно вашего стажа неоднократно направлялись азербайджанской стороне через МИД, Минюст и другие органы России. На все запросы приходил ответ со ссылкой на Государственный фонд социальной защиты Азербайджана, что архивные документы касательно места вашей работы не обнаружены», — сообщали в посольстве.

Однако у пенсионерки сохранилась трудовая книжка, в которой отражено, что она работала на предприятии в Баку с 1976 по 1990 год. Более того, по словам Кузиной, её бывшим коллегам по «Каспнефтефлоту», не носившим армянские фамилии, без проблем предоставили все необходимые справки о размере заработной платы.

Ещё одна проблема, на которую женщине указывают во всевозможных ведомствах, — отсутствие соглашения о пенсионном обеспечении между Азербайджаном и Российской Федерацией.

«Мне говорили, что в 1993 году должно было быть подписано соглашение о пенсионном обеспечении России с Азербайджаном. Но оно так и не было ратифицировано. Но я же не виновата, что Азербайджан не ратифицировал соглашение», — недоумевает Кузина.

Проигранные суды

Обращения в суды результата также не принесли.

«Я судилась два раза: в 2018 и 2019 годах. В первый раз адвокат предложила мне оспорить отказ в пересчёте по среднестатистической зарплате в нефтедобывающей сфере Азербайджана. Но мне сказали, что по закону так сделать нельзя. Во второй раз я обжаловала уже отказ в предоставлении сведений о моей заработной плате, но тоже безуспешно», — рассказывает женщина.

По её словам, люди, пострадавшие от форс-мажорных обстоятельств и утратившие документы о размере заработной платы, по закону могут предоставить бумаги, косвенно подтверждающие заработок. Однако у Кузиной, бежавшей из Азербайджана в разгар беспорядков, нет таких документов.

«Что такое форс-мажорные обстоятельства и как в таких обстоятельствах можно думать о документах? Во время пожара, выходит, человеку надо сказать своим детям: подождите, сейчас я найду документы, косвенно подтверждающие размер моей заработной платы для пенсионного фонда?» — недоумевает пенсионерка.

Сейчас Кузина вместе с надбавкой получает пенсию в 9 тыс. рублей. По её словам, она даже обращалась к депутатам Госдумы с просьбой найти ей работу, если с пересчётом пенсии разобраться не выходит.

«Когда стало понятно, что никто не может мне помочь, я попросила депутатов, к которым обращалась, меня трудоустроить. Мне 61 год, и меня никуда не берут. Пусть меня снимают на видео, фотографируют и выкладывают в интернет — может, тогда на мою проблему наконец обратят внимание», — говорит собеседница RT.

Лариса Кузина обратилась за помощью в благотворительный проект RT «Не один на один». В связи с этим RT направил в Пенсионный фонд Российской Федерации и Министерство труда и социальной защиты РФ запросы с просьбой разъяснить ситуацию. Ответы на них пока не поступили.