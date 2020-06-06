Проведено более 12,3 млн тестов: в России выявили 8855 новых случаев COVID-19 за сутки

В России за сутки зарегистрировано 8855 новых случаев коронавируса, наибольшее число (1992) выявлено в столице. Накануне сообщалось о 8726 подтверждённых случаях COVID-19. По данным Роспотребнадзора, с начала распространения инфекции было проведено уже более 12,3 млн тестов на COVID-19. Накануне Сергей Собянин допустил, что решение о начале нового этапа снятия ограничительных мер в столице может быть принято на следующей неделе. К ослаблению ограничений также перешли ещё несколько регионов страны, среди них Белгородская и Омская области, а также Приморский край.

В России за сутки было выявлено 8855 новых случаев коронавируса, наибольшее число из них зарегистрировано в Москве (1992), Московской области (758), Санкт-Петербурге (347) и Нижегородской области (321).

Общее число зафиксированных случаев COVID-19 в стране достигло 458 689, от заболевания вылечились 221 388 человек, скончались — 5725.

Как сообщил Роспотребнадзор, в России с начала распространения инфекции провели уже более 12,3 млн тестов. Под медицинским наблюдением из-за подозрения на COVID-19 в настоящее время находится 314 541 человек.

В свою очередь, в МЧС рассказали, что в качестве меры по борьбе с распространением вируса в стране было обработано свыше 5,5 тыс. км дорог, а также более 28 тыс. объектов транспортной инфраструктуры.

Накануне заместитель министра здравоохранения Евгений Камкин в ходе круглого стола «Здравоохранение: возвращение в режим плановой работы» отметил, что в ситуации с распространением COVID-19 в стране произошёл перелом, добавив, что борьба с заболеванием продолжается.

«Нам удалось переломить ситуацию, но тем не менее мы продолжаем оказывать помощь пациентам с коронавирусной инфекцией», — приводит его слова ТАСС.

Замминистра уточнил, что Москва уже прошла пик роста заболеваемости.

Накануне мэр Сергей Собянин сообщил, что уже на следующей неделе власти столицы могут принять решение о начале нового этапа снятия ограничительных мер. Он напомнил, что в Москве сохраняется положительная динамика: стало меньше выявляемых случаев заболевания COVID-19 и пневмонией, сократилось количество летальных исходов.

Ещё несколько российских регионов также приняли решение об ослаблении введённых из-за пандемии ограничений. Так, губернатор Белгородской области Евгений Савченко подписал постановление, согласно которому с 6 июня в регионе возобновят работу летние кафе, парки, скверы и рекреационные зоны. В частности, речь идёт о зоопарке, музеях, выставочных залах и библиотеках, микрофинансовых организациях, спортивных площадках на открытом воздухе.

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О переходе на второй этап смягчения мер сообщило и руководство Омской области. Губернатор Александр Бурков рассказал, что в регионе могут быть открыты объекты торговли площадью не более 800 кв. м и отдельные образовательные организации.

Кроме того, в правительстве Приморского края заявили, что жителям Находкинского городского округа с 6 июня разрешается выходить на прогулки и заниматься спортом на улице группами не более двух человек с соблюдением социальной дистанции на менее пяти метров. Также после проверки комиссии в Находке смогут возобновить работу магазины площадью до 400 кв. м с отдельным входом, парикмахерские и салоны красоты. Стоит отметить, что при этом в округе сохраняется пропускной режим.

В свою очередь, губернатор Подмосковья Андрей Воробьёв в эфире телеканала «Россия 1» рассказал, что в регионе рассматривали возможность открыть торговые центры, однако, по мнению главного санитарного врача Московской области, такая мера была бы преждевременной.

«Мы хотели открыть торговые центры, мы хотели что-то ещё добавить к той дозе послаблений, которые мы сделали, но не можем. Главный санитарный врач, наши эксперты говорят, что это рано», — сообщил Воробьёв.

В Минюсте России подчеркнули, что принятые в стране меры по борьбе с коронавирусом соответствуют мировому опыту, носят исключительно временный характер и регулярно пересматриваются на предмет соответствия текущей ситуации.

В министерстве также отметили, что данные меры, «безусловно, отвечают конституционным целям охраны жизни и здоровья граждан, соразмерны угрозе распространения эпидемии на территории России».

Тем временем Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) пересмотрела свои рекомендации относительно использования медицинских масок. Гендиректор ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейесус заявил, что организация рекомендует использовать средства защиты в том числе в общественном транспорте.

«В свете выявленных свидетельств ВОЗ советует правительствам рекомендовать использование масок населением там, где отмечено широкое распространение вируса и затруднено физическое дистанцирование — к примеру, в общественном транспорте, в магазинах и других переполненных местах», — приводит его слова РИА Новости.