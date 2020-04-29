Семья из Новосибирской области не может получить страховку за потерянное в огне жильё

В Новосибирской области семья, лишившаяся дома из-за пожара, больше полугода пытается добиться помощи. Глава семейства Юрий Андриенко утверждает, что причиной возгорания стал скачок напряжения, однако доказать этот факт и получить компенсацию от энергокомпании он не может. Кроме того, недвижимость, по его словам, была застрахована, однако дарственная на дом сгорела в пожаре, и восстановить её не выходит, поскольку документ нигде не зарегистрирован. Власти также не имеют возможности помочь погорельцам, поскольку никаких выплат в этом случае не предусмотрено. Отчаявшись получить какие-либо выплаты, Андриенко обратились в проект RT «Дальше действовать будем мы».

© Фото из личного архива

Житель Барабинска Новосибирской области Юрий Андриенко и его семья в прошлом году лишились единственного жилья. Их дом сгорел дотла в ночь на 19 августа. Огонь уничтожил все постройки на участке, вещи и документы семьи. Андриенко считает, что причиной возгорания стал резкий скачок напряжения в электросети — по его словам, с этой проблемой жители их района сталкиваются постоянно.

«Проблема тут с электричеством, вся проводка у нас была в порядке, — уверяет Юрий. — У нас в городе это повсеместная проблема — напряжение скачет. Это уже не первый случай, когда из-за этого загораются дома. У нас замыкание произошло в три часа ночи. Сгорело всё: дом, подсобное хозяйство и скотина, документы, деньги».

В МЧС Юрию выдали справку, в которой говорилось, что возгорание произошло якобы из-за повреждённой изоляции проводов. Андриенко уверен, что это не так. Он утверждает, что из-за скачка напряжения загорелся холодильник, стоявший на веранде дома. Так или иначе, уголовное дело в МЧС заводить отказались, признав, что пожар не был следствием умышленного поджога.

Письмо президенту и судебный иск

Лишившись крыши над головой и всего имущества, семья Андриенко обратилась за помощью в администрацию Барабинска. Однако там погорельцам ответили, что могут лишь предоставить единовременное пособие в размере 10 тыс. рублей и дать семье место в общежитии. От этого варианта Юрий с супругой отказались.

Юрий написал письмо президенту с просьбой помочь его семье обрести новый дом. Это обращение перенаправили губернатору Новосибирской области, а тот, в свою очередь, поручил главе Барабинска разобраться в ситуации. Однако, как утверждает Юрий, из администрации не последовало никакого ответа или дополнительных разъяснений о возможности предоставления помощи погорельцам.

«Вместо ответа о том, какую помощь я могу получить как человек, потерявший в пожаре единственное жильё, мне пришла какая-то странная бумага — оказалось, они по ошибке из администрации прислали не тот документ. Тогда я сам пошёл с ними разговаривать, но к главе администрации меня даже не пустили», — вспоминает Юрий.

В надежде всё же получить компенсацию за ущерб, причинённый пожаром, мужчина попытался подать в суд на энергоснабжающую компанию, обслуживающую район. Однако суд отказался дать ход разбирательству, сославшись на отсутствие у Андриенко достаточных доказательств, подтверждающих вину поставщика электричества.

Сейчас он с женой и 19-летней дочерью снимает дом у соседей и надеется, что однажды сможет его купить. Мужчина рассказал RT, что пожар уничтожил не только его собственный дом, но и надежду однажды купить жильё своей дочери-студентке — деньги, которые они с женой много лет откладывали на покупку квартиры, сгорели вместе с домом.

Страховые выплаты

За полгода до пожара Андриенко взял потребительский кредит и только после трагедии выяснил, что условия предоставления займа предполагали страхование недвижимости. Однако оформить выплаты семье до сих пор не удалось. Чтобы получить страховку, необходимо собрать внушительный пакет документов, многие из которых сгорели вместе с домом — в том числе дарственная, подтверждавшая право собственности Юрия на дом.

«Дело в том, что это жильё мы не покупали — у нас была дарственная, это жильё нам передал в пользование родственник моей супруги, когда переезжал из города в деревню. Но куда бы я ни обращался, нигде не зарегистрировано дарение — сами понимаете, на дворе тогда был 1995 год. При этом двадцать лет я платил за свет как собственник. Более того, приезжал сам родственник жены и подтвердил факт дарения», — рассказывает мужчина.

Он отметил, что страховая компания всё же направила к погорельцам своего сотрудника, чтобы оценить ущерб, причинённый зданию. Тогда выяснилось, что страховые выплаты полагаются не только Андриенко, но и его соседям, чьё имущество затронул пожар.

«Когда у нас был пожар, огонь повредил соседские баню и гараж. Они смогли предоставить страховщикам необходимые документы и в итоге получили компенсационные выплаты в размере 90 тыс. рублей и 30 тыс. рублей. Мы не получили ничего, потому что наши документы сгорели», — сказал Андриенко.

Отчаявшись получить деньги на новый дом от администрации, страховой компании либо через суд, семья Юрия обратилась в благотворительный проект RT «Дальше действовать будем мы». Мы объявили сбор средств для семьи Андриенко, чтобы погорельцы смогли обрести новый дом.