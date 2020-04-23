В Челябинске усыновителю не отдают ребёнка из приюта, ссылаясь на карантин

Жительница Челябинской области Юлия Плаудэ после получения статуса кандидата в опекуны уже несколько месяцев не может забрать девочку из приюта. В конце января её попросили подождать несколько дней для оформления документов, но вскоре сообщили, что в детдоме объявлен карантин, из-за которого она не может ни забрать ребёнка, ни навещать его. Женщина считает, что учреждение прикрывается противоэпидемическими мероприятиями, чтобы лишить её возможности видеться с девочкой и помешать ей оформить опеку.

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41-летняя Юлия Плаудэ из города Сим Челябинской области в начале этого года решила взять в семью из МБУ «Центр помощи детям, оставшимся без попечения родителей, «Аистёнок» пятилетнюю Светлану Яговец.

«У меня двое своих детей, но я хорошо обеспечена, у меня собственная стоматологическая клиника. И раз есть возможность, то хочется помочь и ребёнку из приюта, показать ему другую, хорошую жизнь», — рассказывает она.

Юлия собрала характеристики, оформила все необходимые документы и получила статус кандидата в опекуны. 22 января она приехала в приют знакомиться со Светой.

В заключении психолога, присутствовавшего на встрече, отмечается, что Юлии сразу удалось установить контакт с ребёнком, «встреча началась со взаимных объятий».

Юлия хотела забрать девочку в тот же день, но её попросили подождать — дать время для оформления документов. А на следующий день женщине позвонили из детского дома и сообщили, что в учреждении действует карантин и все посещения запрещены. Плаудэ отмечает, что официально карантин в Челябинской области Роспотребнадзор объявлял со 2 февраля по 28 февраля.

«Фактически две недели меня не пускали к ребёнку без всяких причин. Некоторые из моих знакомых в это время посещали детей, оформляли опеку, а мне ничего не давали сделать, прикрываясь эпидемиологическими мероприятиями. При этом детей в «Аистёнке» в это время водили на массовые мероприятия, отправляли в санаторий. То есть, по их же логике, подвергали значительно большему риску. Я сама врач, знаю, что такое карантин, тут им и не пахло», — рассказывает Юлия.

Встреча на 15 минут

Встретиться со Светой Юлии удалось только 6 марта.

«6 марта после очередных четырёхчасовых переговоров с опекой мне разрешили пообщаться с девочкой. Встреча должна была длиться час, но на самом деле заняла только 15 минут. Большую часть времени я ждала, когда придут сотрудники и девочка. Её мне показали и почти сразу увели. По их словам, ребёнок был очень занят, якобы ей надо было собирать вещи, потому что её куда-то в санаторий отправляют», — рассказывает Юлия.

А через день женщине заявили, что не будут передавать ребёнка.

Юлия пыталась обжаловать отказ и добиться, чтобы Света смогла жить в её семье. Она обращалась с жалобами в различные инстанции: городскую администрацию, прокуратуру и т. д. Как говорится в ответе, который она получила от Комитета социальной политики Челябинска (есть в распоряжении RT), «Аистёнок» начал готовить документы на передачу в семью, но, согласно постановлению главного санитарного врача Челябинска, с 24 января в учреждении ввели карантинные меры, и теперь посещения и передача детей в семьи запрещены вплоть до особого распоряжения.

По словам Юлии, ей отказываются передать ребёнка даже в гостевом режиме, прикрываясь заботой о здоровье Светланы.

«Они мне говорят, что сейчас отвечают за здоровье ребёнка и не могут взять на себя ответственность, боятся, что девочка заразится. Обещают, после того как пройдёт пандемия, отдать девочку на гостевой режим, хотя я готова сейчас забрать, и явно риска заразиться в небольшой семье, которая соблюдает все меры предосторожности, меньше, чем в этом учреждении», — говорит она.

Боятся ответственности

Женщина, пытаясь убедить органы опеки, апеллировала к рекомендации, которые выпустили Минтруд, Минпросвещения и Минздрав, где, в частности, говорится, что при возможности детей надо передавать в семьи, чтобы снизить риск заражения.

«Министерство рекомендует, наоборот, отдавать детей, а здесь боятся на себя брать ответственность, просто издеваются надо мной, свои какие-то правила придумывают», — возмущается Юлия.

На официальном сайте «Аистёнка» сейчас вывешено сообщение, что «с 23 марта 2020 года и до особого распоряжения отменены посещения родственниками и потенциальными опекунами воспитанников в учреждении, а также отпуск воспитанников в семьи граждан и родственников». Комментировать ситуацию с Юлией Плаудэ в учреждении отказались.

По мнению члена комиссии по поддержке семьи, материнства и детства Общественной палаты РФ Элины Жгутовой, представители детского дома просто перестраховываются.

«С одной стороны, многие детские дома активно сейчас передают детей. Но бывает и наоборот — боятся отдавать детей: вдруг что случится. Реальная статистика говорит о том, что в семье шансов заразиться меньше, но тут перестраховываются, боятся, что, если вдруг ребенок заболеет в семье, к ним будут претензии», — говорит она.

В то же время, как считает Элина Жгутова, в приюте могут сразу передать ребёнка, если посчитают, что он заразился. «Увидят первые симптомы и сразу постараются спихнуть. Главное для таких людей — уйти от ответственности, ими движут только страх и алчность», — полагает она.

По её мнению, потенциальным опекунам следует указать в официальном обращении, что они готовы нести ответственность, в случае если после передачи в семью ребёнок заразится.