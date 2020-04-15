«Прекрасная Россия бу-бу-бу: кризисные меры»

Короткая ссылка
RT
В сегодняшнем стриме обсуждаем, не переборщили ли мы с мерами против коронавируса. Или их недостаточно? Об этом мы говорим с членом Изборского клуба Михаилом Хазиным. Также мы узнаем, где пережидают карантин сторонники Навального, кто должен спасать российский бизнес и можно ли избежать увольнений. Помимо этого, побеседуем о предложенных государством мерах поддержки c представителями фитнес-индустрии, пострадавшей из-за введённых ограничений, обсудим итоги первого дня пропускной системы в Москве и последствия, которые ждут нарушителей. О «цифровом концлагере» мы поговорим с разработчиком умной городской системы распознавания лиц. Также разберём выбранный Швецией путь борьбы с карантином и затронем тему застрявших за границей россиян. Ведущие стрима RT — освобождённая из американской тюрьмы россиянка Мария Бутина, экс-юрист ФБК* Виталий Серуканов и продюсер Митя Леонтьев.

* Фонд борьбы с коррупцией (ФБК) включён в реестр НКО, выполняющих функции иностранного агента, по решению Министерства юстиции РФ от 09.10.2019.

Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить