Мать из Ростова-на-Дону пытается получить паспорт РФ, чтобы вернуть детей из приёмной семьи

Жительница Ростова-на-Дону, 26-летняя Лариса Андрюшина, пытается получить российский паспорт. Девушка родилась на Украине, там же выдали свидетельство о рождении, однако почти всю жизнь она прожила в России. Когда Ларисе исполнилось 14 лет, родители не оформили ей паспорт, а уже через год у неё родился первый ребёнок. В следующие два года на свет появились ещё двое детей. При этом только у старшего сына в документах Лариса записана как мать, у остальных в соответствующей графе стоит прочерк из-за того, что у девушки нет документов. Девушка воспитывала их одна, однако, по её словам, отец Ларисы решил, что внукам будет лучше в приюте, и написал жалобу. Детей забрали, а затем отдали в приёмную семью. Сейчас мать пытается оформить гражданство, чтобы вернуть их. После запроса RT информацию об Андрюшиной передали в ГУ МВД по Ростовской области, где проведут процедуру установления личности.

© Фото из личного архива

Родители Ларисы, Михаил и Светлана Андрюшины, познакомились в Вологодской области в городе Череповце. Вначале они жили в «малосемейке» вместе с матерью Светланы и двумя её братьями. В апреле 1993 года пара расписалась и уехала к родственникам Михаила на Украину в город Макеевка Донецкой области. В августе там родилась Лариса. Семье выдали на ребёнка украинское свидетельство о рождении.

В 1995 году матери Ларисы досталось в наследство жильё в Ростове-на-Дону, и Андрюшины вернулись жить в Россию. По словам девушки, когда ей исполнилось 14 лет и надо было получать документ, родители не смогли ей помочь с оформлением. Через год у девушки родился сын Артём.

«Когда я забеременела, пошла в паспортный стол выяснять, как оформлять ребёнка, — вспоминает Лариса. — Меня гоняли по кабинетам, но в итоге ничего не сделали».

Указывать в свидетельстве о рождении Ларису как мать в ЗАГСе отказывались из-за отсутствия у неё паспорта.

По словам девушки, её удалось вписать в свидетельство по документам родителей. В графе «отец» у Артёма прочерк — мужчина не признал ребёнка.

В следующие два года у Андрюшиной родились сын Никита и дочь Виктория. Записать их на Ларису уже не получилось, поэтому в двух графах, «отец» и «мать», стоят прочерки.

© Фото из личного архива

«Будет лучше в детском доме»

Детей Лариса воспитывала одна, без мужа, помогали родители. Девушка признаётся, что семья испытывала финансовые трудности.

«Папа тогда пил, денег не было, — рассказывает Андрюшина. — У мамы были проблемы с трудоустройством, я работала неофициально на автомойке, снимала жильё. Отец решил, что внукам будет лучше в детском доме, и написал на меня заявление, что я с детьми живу в съёмном жилье без газа и воды».

В течение месяца на Ларису как мать было подано ещё две жалобы.

«Мне нужно было работать, чтобы содержать детей. В сад их отдать не могла — не было ни документов, ни денег, поэтому я брала их с собой на автомойку, — вспоминает Лариса. — Но тут какая-то соседка увидела, что ребёнок на автомойке, и написала заявление. Я перестала их брать с собой. Договорилась с коллегой, что в мою смену она будет сидеть с ними. А потом на меня написали третье заявление, что якобы дети чем-то больны. Сосед увидел, что ребятишки перемазались зелёнкой, и решил, что они заразные».

Узнали о новой семье случайно

С Ларисой связались сотрудники Межведомственной комиссии по делам несовершеннолетних и сообщили, что детей нужно привезти к ним и оформить документы, иначе она будет лишена родительских прав.

Когда девушка привезла детей, их положили в больницу на обследование. Пропуск для посещения медучреждения ей сделать не смогли, так как не было паспорта. Детей навещала мать Ларисы. Спустя две недели их определили в социальный приют.

Чиновники дали многодетной матери месяц на то, чтобы сделать паспорт и документы на детей.

«Я объясняла, что за месяц это сделать невозможно, но сроки поменять не могли, — рассказывает девушка. — Я пошла в родильные дома, просила их сделать свидетельства, этого бы хватило, чтобы детей не забрали, но мне там отказали. Сделали свидетельства, в которых в графах «отец» и «мать» прочерки».

Семья попыталась оформить опекунство на мать Ларисы, но этот процесс тоже оказался небыстрым, и пока они получили все необходимые справки, выяснилось, что детям нашли приёмную семью.

По словам девушки, об этом они узнали случайно, когда поехали их навестить.

«Нам даже никто не сообщил, что для детей готовится новая семья. Если бы мы приехали на час позже, мы бы вообще их не увидели. Мама собирала документы четыре месяца, это небыстрый процесс. Ей отказали и отдали детей чужим людям», — говорит Лариса.

«Хорошую жизнь я обеспечу»

Артём, Никита и Вика уже три года живут в приёмной семье, где помимо них есть ещё четверо детей. По словам Ларисы, приёмные родители периодически созванивались с ней, говорили, что нужно купить, и она привозила детям всё необходимое. Однако с декабря прошлого года они перестали выходить на связь.

«Меня крайне беспокоит эта ситуация, и я хочу вернуть детей. Я уже собрала все необходимые документы и справки, пришла в миграционное управление, но мне сказали идти в другое управление — по месту жительства. Там же мне советуют ехать на Украину и получать гражданство в упрощённом порядке. Но куда я поеду, у меня из документов одно свидетельство о рождении», — объясняет девушка.

Несмотря на бюрократические препоны, Лариса решительно настроена вернуть детей.

После оформления документов она планирует устроиться на работу официально, сделать ДНК-тест, чтобы доказать родство с детьми и забрать их из приёмной семьи. Для этого ей нужно иметь отдельное жильё, справку о состоянии здоровья, позволяющем воспитывать детей, и официальный заработок.

«Как только я получу паспорт, я тут же оформлюсь на своей работе официально, жильё найду, с этим проблем нет. Единственное, что старший сын, которому уже 11 лет, может не захотеть возвращаться. У них там частный дом в Москве, лошадки. Ему всё это очень нравится. Частный дом и хорошую жизнь я обеспечу, но вот лошадок — вряд ли», — говорит Лариса.

В рамках проекта «Не один на один» RT направил запрос в МВД с просьбой посодействовать многодетной матери оформить российское гражданство в упрощённом порядке.

Как рассказали в МВД, для решения сложившейся ситуации информация была направлена в ГУ МВД России по Ростовской области, где в отношении Ларисы Андрюшиной будет проведена процедура установления личности. Кроме того, по итогам проверки наличия российского гражданства у её матери, Светланы Андрюшиной, для Ларисы будет определён порядок приобретения гражданства РФ.