Сторонник «антимайдана» из Одессы Виталий Назлымов получил российский паспорт

Герой публикации RT, сторонник «антимайдана» из Одессы Виталий Назлымов получил российское гражданство. В 2015-м Назлымова арестовала СБУ якобы по подозрению в подготовке покушения и теракта, а также в хранении оружия. Через два года одесский суд частично оправдал мужчину, признав виновным только по последнему пункту. Оказавшись вскоре на свободе, Виталий подал апелляцию, но власти начали затягивать процесс, и он переехал в Брянск, где стал участником программы переселения соотечественников. Однако получить российский паспорт с первой попытки у него не получилось из-за формально незакрытой судимости на Украине.

© Фото из личного архива Виталия Назлымова; Владимир Астапкович/РИА Новости

27 марта 2020 года миграционная служба Брянска выдала российский паспорт основателю одесского детского военно-патриотического клуба и стороннику «антимайдана» Виталию Назлымову. Заявление на получение гражданства РФ мужчина подал ещё в конце декабря 2019 года по госпрограмме переселения соотечественников.

По словам Назлымова, в прошлый четверг он получил уведомление о том, что по его заявлению дали положительный ответ, а на следующий день, в пятницу, в районном отделе полиции он принёс присягу гражданина РФ.

«Чувства, конечно, максимально положительные: сначала облегчение, потом на присяге — адреналин, как в 85-м году в армии, — рассказал RT Назлымов. — Я хотел бы поблагодарить всех, кто помог мне приблизить этот день: и RT, и, конечно, МВД. Они всё-таки вникли в мою ситуацию и разобрались».

В декабре прошлого года гражданином России стал сын Виталия, переехавший с ним в Россию из Одессы в 2018-м.

«Сейчас все мысли, конечно, о работе. Я реалист и понимаю, что едва ли всё будет просто в этом плане. В своём направлении в России я работать не могу. Почти все мои документы — военный билет, дипломы, даже комсомольский билет — остались в СБУ, — говорит Назлымов. — Заоблачные планы я не строю, главное — просто работать. Надо всё начинать с нуля. Я даже не могу продать свою квартиру в Одессе. Она до сих пор находится под арестом».

Казацкий кадетский корпус

Виталий Назлымов родился под Одессой в городе Болград в 1966 году. Проходил службу в 98-й дивизии ВДВ, частично размещённой в его родном городе. После распада СССР он уволился из армии, не захотев принимать украинскую присягу. После демобилизации десантник отправился на заработки за границу, в Германию, где до 2007-го работал в охранных предприятиях.

Вернувшись в Одессу, Виталий начал преподавать детям самбо, а ещё через несколько лет на базе своей секции создал военно-патриотический клуб «Одесский казацкий кадетский корпус».

В конце 2013-го Назлымов в сюжете одесского телевидения открыто выступил против «евромайдана», после чего украинские националисты начали называть его клуб «рассадником сепаратистских настроений».

После свержения Януковича кадетский корпус некоторое время продолжал работать, но в начале апреля 2015 года Виталий и ещё несколько десятков человек были задержаны сотрудниками СБУ.

Мужчину подозревали в подготовке покушения на активиста «евромайдана» Сергея Гуцалюка, планировании терактов и незаконном хранении оружия. Виталий вину не признал.

По словам Назлымова, первые месяцы после ареста силовики неоднократно избивали его и других заключённых-антимайдановцев. Однако через некоторое время на их ситуацию обратили вниманием члены Международного Красного Креста и ОБСЕ, после чего издевательства прекратились.

Переезд в Россию

Восьмого сентября 2017 года Киевский районный суд снял с Назлымова обвинения в покушении на убийство и терроризме за отсутствием доказательств, однако приговорил его к шести годам заключения за незаконное хранение оружия. Впоследствии защита десантника обжаловала это судебное решение в апелляционном порядке.

Впрочем, Виталий оказался на свободе ещё до пересмотра его приговора. На момент его ареста на Украине действовал так называемый закон Савченко, согласно которому день предварительного заключения засчитывался за два дня в колонии. Таким образом, спустя три года после ареста, 9 апреля 2018 года, мужчина вышел на волю.

Между тем заседания апелляционных судов по его делу каждый раз откладывались по причине самоотводов судейских коллегий. После того как ситуация повторилась трижды, Верховный суд Украины постановил перевести дело «антимайдановца» из Одессы в Николаев.

Это решение показалось мужчине подозрительным, и, не дожидаясь апелляции, в июне 2018-го он пересёк границу РФ и приехал в Брянск. В России мужчина сразу занялся оформлением документов, позволяющих ему легально находиться в стране. Со второй попытки ему удалось получить временное убежище, а весной 2019-го у него на руках уже было разрешение на временное проживание.

В конце прошлого лета Виталий стал участником государственной программы переселения соотечественников, благодаря чему он получил возможность оформить российский паспорт в кратчайшие сроки, и в октябре 2019-го он уже подал заявление на гражданство.

Однако через некоторое время Назлымова вызвали в миграционное управление Брянской области, где ему сообщили, что, согласно законодательству РФ, его заявка может быть отклонена в связи с уголовным преследованием на Украине. Тем не менее в органах МВД мужчине пошли навстречу. Ему предложили формально отозвать своё заявление, после чего снова подать документы, приложив к ним дополнительные бумаги, разъясняющие «политическую составляющую» его уголовного дела, что мужчина и сделал.

После того как Виталий обратился в RT, телеканал направил запрос в МВД РФ с просьбой разобраться в ситуации. В итоге мужчина смог получить российское гражданство.