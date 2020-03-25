«Прекрасная Россия бу-бу-бу»: RT проводит стрим «Панические атаки»

В сегодняшнем стриме обсудим обращение Владимира Путина, посвящённое ситуации с коронавирусом и переносу общероссийского голосования по поправкам к Конституции РФ. Также на видеосвязи член Общественной палаты Александр Малькевич — с ним поговорим о коронавирусных фейках и их распространителях. Дмитрий Губерниев расскажет о том, чем занимаются в изоляции спортсмены и комментаторы. Ещё одна тема — харасcмент на «Радио Свобода»*. Ведущие стрима RT — освобождённая из американской тюрьмы россиянка Мария Бутина, экс-юрист ФБК** Виталий Серуканов и продюсер Митя Леонтьев.

* «Радио Свобода» / «Радио Свободная Европа» — СМИ, признанное иностранным агентом по решению Министерства юстиции РФ от 05.12.2017. ** Фонд борьбы с коррупцией (ФБК) включён в реестр НКО, выполняющих функции иностранного агента, по решению Министерства юстиции РФ от 09.10.2019.