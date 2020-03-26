Уроженка Донецкой области Елена Белко и её дочь получили российские паспорта

Уроженка Донецкой области Елена Белко и её дочь Кристина получили российские паспорта. Ранее Елена обращалась в проект RT «Не один на один» за помощью в оформлении гражданства — у женщины и членов её семьи отказывались принимать документы из-за неточностей в бумагах. После запроса RT семью Белко пригласили в миграционный центр МВД, где помогли разобраться с проблемой. Матери Елены Татьяне Шевченко также оформили гражданство РФ, но пока женщина не забрала свой паспорт из-за ситуации с коронавирусом.

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Героини публикаций RT уроженка Донецкой области Елена Белко и её дочь Кристина получили российские паспорта. После обращения RT женщин пригласили в миграционный центр МВД и помогли собрать все необходимые документы для оформления гражданства РФ в упрощённом порядке. Вскоре российский паспорт получит и мать Елены, Татьяна Шевченко.

«Вчера мы с дочкой получили паспорта. Первое, что хотелось — спеть «Аллилуйя». В принципе, всё получилось очень легко — возможно, это связано с карантином, но народу почти не было нигде. Поехали мы, конечно, на машине, чтобы ни с кем особо не контактировать. Пришли в миграционный центр и буквально в течение десяти минут уже получили все документы», — радуется Елена.

Семья Белко переехала из родного Дзержинска (сейчас Торецк) в Москву в 2014 году, когда на востоке Украины начались боевые действия. Женщины поселились в подмосковном Нахабине, оформили регистрацию. Елена нашла в Москве работу, а её дочь Кристина окончила школу и поступила в университет.

В 2017 году всем троим удалось получить вид на жительство. Семья Белко проживала на территории Донецкой области Украины до 2014 года, а значит, имела право на оформление российского гражданства в упрощённом порядке в соответствии с указом президента Владимира Путина. Однако с получением паспорта РФ возникли проблемы.

Так, у пенсионерки Татьяны Шевченко в украинских документах обнаружились нестыковки: в паспорте и свидетельстве о рождении было по-разному написано место рождения. У самой Елены оказалось утеряно свидетельство о браке — при этом были и штамп в паспорте, и документ о разводе. В миграционном центре у женщин отказывались принимать документы и отправляли их за необходимыми справками на Украину.

Отчаявшись, Белко обратилась за помощью в проект RT «Не один на один». После запроса телеканала женщинам помогли в миграционном центре МВД, а в конце октября у них приняли документы на оформление гражданства, попросив лишь приложить пару дополнительных справок. Ехать на Украину за новыми документами Белко и её семье не пришлось. Уже в начале марта женщины принесли присягу, а 24 числа им выдали паспорта.

«Эмоции, конечно же, очень положительные — мы столько лет шли к этому, прошли сквозь огонь, медные трубы и железную проволоку, потратили столько эмоций и сил и всё-таки дошли до финала, — говорит Елена. — Я очень-очень рада, и спасибо вам огромное, потому что без вашей помощи этого просто не случилось бы. Ваша помощь стала для нас очень большим плюсом, и теперь, с российскими паспортами, мы наконец чувствуем себя как дома».

Елена рассказала, что её дочь Кристина тоже очень обрадовалась, получив свой паспорт. Сейчас девушка учится на втором курсе одного из московских университетов. По словам Белко, им следовало раньше обратиться за помощью в оформлении документов — в таком случае после школы Кристина смогла бы поступить на бюджет, ведь у неё хватало баллов ЕГЭ для поступления на выбранный факультет. Однако из-за отсутствия гражданства девушка могла поступать в университет только на коммерческой основе.

По словам Белко, вскоре её мать Татьяна Шевченко тоже получит долгожданный паспорт — женщине уже оформили гражданство, но пока пенсионерка опасается отправляться за документом из-за ситуации с коронавирусом. Татьяне было очень важно получить российский паспорт из-за проблем со здоровьем — женщина страдает от серьёзного заболевания позвоночника, но без гражданства ей не могли бесплатно провести необходимую операцию.

«Маме уже проводили разные процедуры для позвоночника, поддерживающую терапию, но операцию ей не делали — это медицина второй категории, которую нельзя сделать лицам с ВНЖ и гражданам других стран. Так что ждём паспорт, тогда провести операцию можно будет по бесплатной квоте. Сама операция, импланты — всё это очень дорого стоит. Пока за паспортом идти боимся, потому что карантин продлевается, а в интернете масса информации о том, как всё это опасно. Но мы не переживаем, ведь главное, что гражданство уже дали», — делится Елена.