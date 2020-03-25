Эвакуировали около 400 человек: неподалёку от Курильских островов произошло крупное землетрясение

В зоне Северных Курил была зафиксирована серия повторных толчков после произошедшего там землетрясения магнитудой 7,3. В регионе была объявлена угроза цунами, около 400 местных жителей эвакуировали на возвышения. Губернатор Сахалинской области Валерий Лимаренко поручил проверить наличие повреждений основных систем жизнеобеспечения, домов, социальных и промышленных объектов в населённых пунктах.

Землетрясение магнитудой 7,3 произошло в 500 км от Петропавловска-Камчатского, эпицентр находился в 228 км от северокурильского острова Онекотан. Жители Северо-Курильска ощутили подземные толчки силой 5—6 баллов, в Южно-Курильске были зафиксированы толчки силой 3 балла.

После произошедшего в регионе была объявлена угроза цунами. Спасатели эвакуировали на возвышенные места около 400 местных жителей.

В Сахалинской области в зоне Северных Курил была зафиксирована серия повторных толчков (афтершоков. — RT) после произошедшего там землетрясения. Об этом ТАСС рассказал директор Федерального исследовательского центра «Единая геофизическая служба Российской академии наук» Юрий Виноградов.

«Повторные толчки уже идут, афтершоки так называемые. Они слабее. Через некоторое время будет ещё парочка сильных толчков магнитудой около 7—6,8, ещё менее опасные», — рассказал Виноградов.

Он отметил, что землетрясение произошло на «нужной глубине» — там, где прогнозировали специалисты. Учёный пояснил, что разлом имеет наклон, и если бы гипоцентр был ближе к поверхности, то толчки ощущались бы сильнее. Он также добавил, что повторных сильных землетрясений в этой зоне не ожидается.

Доцент Института радиоэлектроники и информационных технологий Уральского федерального университета, старший научный сотрудник Института геофизики Уральского отделения РАН Лев Муравьёв также рассказал, что повторные толчки, как правило, по интенсивности меньше основного.

«При землетрясении, очаг которого расположен в океане, основную опасность представляет цунами, возможность и интенсивность которого предсказать практически невозможно», — рассказал эксперт.

Эвакуация местных жителей находилась на особом контроле губернатора Сахалинской области Валерия Лимаренко. Он также поручил проверить наличие повреждений основных систем жизнеобеспечения, домов, социальных и промышленных объектов в населённых пунктах, дорог и других инфраструктурных объектов.

«В готовности к реагированию находятся все оперативные службы Сахалинской области. В Главном управлении МЧС России по Сахалинской области работает оперативный штаб по сбору и анализу информации», — говорится в сообщении на сайте губернатора.

РИА Новости

© Андрей Шапран

О серии повторных толчков также предупредил заведующий лабораторией геоинформационных технологий и дистанционного зондирования Института геологии и минералогии Сибирского отделения РАН Иван Зольников.

«Почему ещё может быть опасность? После того как первое землетрясение произошло и блоки сместились, они сместились на новое место, и, если не до конца разрядилось напряжение, то после первого землетрясения (шока) достаточно часто следует серия других землетрясений — афтершоков», — пояснил Зольников.

Также по теме «Подземные толчки были очень сильными»: при землетрясении в Турции погибли более 20 человек Жертвами 6,8-балльного землетрясения на востоке Турции стали по меньшей мере 22 человека, более тысячи пострадали. Толчки ощущались не...

По его словам, афтершоки часто бывают менее мощные, чем сам шок, однако возможны и не уступающие по мощности толчки. Учёный также назвал разумной мерой решение местных властей об эвакуации жителей.

В то же время в региональном МЧС сообщили, что высота волны цунами, вызванного землетрясением, в Северо-Курильске составила полметра. Жертв и разрушений в результате произошедшего зафиксировано не было. Жителей региона попросили сохранять спокойствие и следить за предупреждениями, поступающими по громкой связи, а также сообщениями представителей органов власти.

Предыдущее землетрясение у побережья Камчатки произошло 25 февраля в Кроноцком заливе, его магнитуда составила 4,9.

В начале 2020 года крупное землетрясение магнитудой 6,8 произошло в Турции в районе населённых пунктов Сивридже и Доганьол. После основного толчка было зафиксировано 12 афтершоков магнитудой более 4,0 (всего свыше 270 подземных толчков). В результате произошедшего по меньшей мере 22 человека погибли и ещё более тысячи пострадали. Россиян среди жертв трагедии не оказалось.

Ещё более крупное землетрясение произошло в Турции в сентябре 2019 года. Тогда как минимум 30 человек пострадали в результате толчков в Стамбуле, были повреждены более 450 зданий. Экстренные ведомства Турции тогда сообщили, что после землетрясения было зафиксировано 188 афтершоков.