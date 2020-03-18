Москвич сидит в СИЗО после стычки, вину за которую взял на себя его коллега

В одном из столичных СИЗО уже почти три месяца сидит Ренат Бикмаев, обвиняемый в причинении тяжких телесных повреждений. Его задержали лишь спустя год после потасовки, в ходе которой он якобы нанёс удар пивным бокалом по лицу Андрею Казакову. При этом в полицию с повинной пришёл коллега Бикмаева, заявив, что именно он ударил мужчину в тот вечер. Сам потерпевший не помнит, кто именно его бил, — следствие основывается на показаниях друга Казакова.

© Фото из личного архива

В редакцию RT обратилась жительница Москвы Елена Анатольевна Бикмаева, чей 38-летний сын Ренат уже три месяца сидит в столичном СИЗО-4 по обвинению в причинении тяжкого вреда здоровью. Его коллеги по работе и адвокаты уверяют, что он не наносил никому травм. Более того, в полицию с явкой с повинной пришёл коллега задержанного, заявив, что преступление, в котором обвиняют Бикмаева, совершил он. Однако пока что ситуация не изменилась. Многочисленные ходатайства адвокатов задержанного остаются без рассмотрения, а суды раз за разом продлевают срок содержания Бикмаева под стражей.

Конфликт в баре

Инцидент, обернувшийся для Бикмаева серьёзными неприятностями, произошёл около полуночи 29 декабря 2018 года в баре «Айдабаран» на Бутырской улице. Мужчина вместе со своими коллегами по компании «Тепличные технологии», где он работает менеджером, отмечал предстоящий Новый год.

Мама Рената говорит, что в какой-то момент включённая им на портативной колонке музыка стала мешать отдыхавшей рядом компании. Его попросили выключить колонку, но Бикмаев ответил отказом. В конце вечера обе компании оказались на улице, где и произошла небольшая стычка.

По версии защиты Бикмаева, конфликт спровоцировал Андрей Казаков, ранее просивший в кафе сделать музыку тише. Казаков якобы первым подошел к Бикмаеву и натянул тому на голову капюшон куртки.

Стоявший рядом коллега Бикмаева Алексей Кауфман, по утверждению адвокатов обвиняемого, попытался оттолкнуть Казакова. В этот момент пивной бокал, который он держал в руке, разбился, и осколки порезали лицо Казакова.

Адвокаты и коллеги Бикмаева настаивают, что об акцентированном ударе по лицу Казакова говорить нельзя. Более того, по их словам, мужчина сам якобы резко навалился на вытянутую руку Кауфмана, из-за чего и разбился бокал. Порезы получили оба: у коллеги Бикмаева остался шрам на руке, а Казакова с порезами правой части лица доставили в больницу. При этом медики не диагностировали у него серьёзных травм, а от госпитализации мужчина, который, как было установлено, находился в состоянии алкогольного опьянения, отказался. Однако через полтора месяца при проведении томографии выяснилось, что у Казакова перелом скуловой кости.

Сам Андрей Казаков не ответил на звонки RT, а вот его коллега, ставший впоследствии основным свидетелем по уголовному делу, описывает начало конфликта совсем иначе.

«Не было никакого конфликта в самом кафе, мы стояли с ним (Казаковым. — RT) и разговаривали на улице, рядом Бикмаев со своей компанией стоял. В какой-то момент он без видимой причины внезапно ударил Андрея рукой, в которой держал бокал. Почему он это сделал, я не знаю, может, что-то послышалось ему», — заявил RT Константин Подварков. Он подчеркнул, что удар нанёс именно Бикмаев, и он в этом уверен.

Задержание под Новый год

Как уверяют мама обвиняемого и его коллеги, об уголовном деле, которое ещё в феврале 2019 года было возбуждено по факту нанесения побоев Казакову, они не знали до 25 декабря 2019-го. В тот день Бикмаева задержали.

Оперативники ОМВД по району Беговой пришли на работу к менеджеру, который к тому времени уже подзабыл об инциденте, произошедшем год назад. Бикмаева доставили в отделение, где сначала допросили в качестве свидетеля, но в течение нескольких часов он получил статус обвиняемого.

Задержали Бикмаева только на основании показаний Подваркова. Сам Казаков в ходе следственных действий признался, что не помнит, как выглядел его оппонент, но подтвердил, что Бикмаев присутствовал на месте инцидента. Вывод о том, что бил именно Бикмаев, потерпевший сделал со слов друга.

Мать задержанного считает, что Рената, который не употребляет алкоголь и отличается миролюбивым характером, запомнили, а затем и указали на него, только из-за приметной внешности — высокий рост, крупное телосложение и борода.

© Фото из личного архива

Юридические тонкости

«Там же все были не совсем трезвые, да и времени много прошло, поэтому, я думаю, они показали на него, чтобы хоть кого-то привлечь к ответственности. А на допросе следователь спрашивала: «Вы это сделали?» Ренат говорит, что нет, но она даже не спросила ни разу после этого: «А кто тогда?» — сетует Елена Анатольевна.

Сам Бикмаев, по словам его адвоката, решил не сдавать друга, который воспитывает маленького ребёнка, и о Кауфмане полицейским не рассказал.

Спустя два дня после задержания Бикмаева доставили в Савёловский райсуд столицы и по ходатайству следствия арестовали на 30 суток. Родных, друзей и адвокатов особо возмущает столь жёсткая мера пресечения.

«Бикмаев не судим, прописан в Москве и живёт с мамой, имеет постоянную работу и не скрывался от полиции. Даже если предположить, что это сделал действительно он, с учётом обстоятельств дела и характеристик его личности, арест — абсолютно запредельная мера для человека, который никогда не имел проблем с законом, зато имеет язву желудка и проблемы с венами. Сейчас он сидит в камере, где содержатся около 30 человек», — заявил RT его адвокат Бикмаев Леон Шелевальник.

К моменту задержания мужчины уголовное дело, по которому Казаков проходит потерпевшим, было переквалифицировано на более тяжкую статью.

Оказалось, что в какой-то момент по требованию Савёловского межрайонного прокурора уголовное дело передали из ОМВД по Савёловскому району, где оно было возбуждено по территориальному признаку, в ОМВД по району Беговой.

Уже там начальник органа дознания сначала переквалифицировал уголовное дело по ч. 2 ст. 112 УК РФ («Умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью»), а затем — по пунктам «д» и «з» ч. 2 ст. 111 УК РФ («Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью из хулиганских побуждений с применением оружия или предметов, используемых в качестве оружия»).

Между тем защита настаивает, что оснований для предъявления Бикмаеву обвинения в причинении тяжкого вреда здоровью нет.

«В деле есть проведённая в одном из учреждений Минобороны судебно-медицинская экспертиза, где говорится о наличии повреждений у Казакова, свидетельствующих о причинении вреда здоровью лишь средней тяжести, и упоминаются неизгладимые рубцы на лице. То есть в обвинении нет ни одного признака причинения тяжкого вреда здоровью», — объясняет адвокат.

По его словам, в правоприменительной практике есть особенность, связанная с определением степени вреда здоровью в случае так называемого неизгладимого обезображивания лица.

«Если во всех остальных случаях степень вреда здоровью определяет судебно-медицинский эксперт, то здесь существует своеобразное разделение. Неизгладимость телесных повреждений устанавливает судмедэксперт, а то, что эти повреждения повлекли обезображивание, устанавливает уже суд исключительно на основе собственных эстетических представлений о красоте. И делается это судом только на стадии рассмотрения дела по существу. Но следователь ведь ничего не написал про обезображивание. Почему, если эксперты говорят только про средний вред здоровью, следствие вменяет Бикмаеву тяжкий? Складывается ощущение, что они так подстраховываются, чтобы брака в их работе не было. Потому что если судья посчитает, что лицо всё-таки оказалось обезображено, то дело вернут следствию на доработку, а тут они сразу по максимуму ему вменили, и пусть уже судья там сам оценивает. Ну так же нельзя», — считает Шелевальник.

Защитник не сомневается, что если бы Бикмаеву вменили причинение среднего вреда здоровью, то следствие не стало бы настаивать на его аресте.

Явка с повинной

В конце января 2020 года в полицию с адвокатом пришёл коллега Рената Алексей Кауфман, который написал явку с повинной и признался, что это он нанёс травмы Казакову. Общаться с RT он отказался. По словам коллег, Кауфман очень тяжело переживает случившееся: воспитывая маленького ребёнка, он долго не решался вступиться за Бикмаева, но в конце концов не смог смириться с тем, что за него сидит другой человек.

Кауфман дал показания, был проведён ряд других следственных действий, но, к удивлению защиты, на судьбе самого Бикмаева это пока никак не сказалось — 28 февраля Савёловский суд продлил ему арест до 3 мая.

«После этой явки с повинной они, видимо, просто не знают, как теперь им быть, как всё оформить, чтобы самим потом по «шапке» не получить, не лишиться погон за всю эту ситуацию. Складывается такое ощущение, что они уже просто решили идти до конца, оставить всё как есть, чтобы потом уже суд разбирался. Вопрос же не в том, что мы там кругом не виноваты, а у них всё надуманно. Человек получил повреждения лица, хорошо, разбирайтесь, судите, мы же не против. Просто делайте это с тем, кто вольно или невольно наносил эти повреждения, а не стоял с задранным на голову капюшоном и даже не видел ничего», — заявил Шелевальник.

Судебный конвейер

По словам адвоката Бикмаева, 28 февраля в ходе заседания суда представители следствия даже не приобщили к материалам дела явку с повинной Кауфмана.

«Суд приобщил её по нашей инициативе, но никакой оценки этому документу не дал. Словам очевидцев, которые подтверждают явку и опровергают факт причастности Рената, также не было дано никакой оценки. Вместо этого суд пишет в постановлении (есть в распоряжении RT), дословно: «По мнению суда, учитывая характеристику подозреваемого, суд приходит к мнению, что он может скрыться от следствия и продолжить заниматься преступной детальностью». Но суд не указал, какие именно сведения о личности Бикмаева свидетельствуют об этом. Таких сведений просто не существует в принципе», — уверен юрист.

Защитник также считает, что с того момента, как Бикмаева заключили под стражу, ситуация сильно изменилась — в следственные органы явилось с повинной другое лицо.

«До задержания Бикмаев был допрошен в качестве свидетеля, на допрос явился добровольно и попыток скрыться не предпринимал. А суд считает, что с учётом личности подозреваемого и обстоятельств задержания нет возможности для изменения меры пресечения. К сожалению, это рутинная практика наших судов. Они копируют текст постановлений, не забираясь в суть. Новое решение об аресте дословно, целыми абзацами копирует прежнее решение. Понятно, что у судей огромная нагрузка, особенно у дежурных, которые конвейером избирают меры пресечения. И в ходе заседания они исследуют материалы дела, часто не вникая в содержание», — отмечает Шелевальник.

Утром 18 марта Мосгорсуд оставил решение районного суда об аресте в силе, затратив на рассмотрение дела и принятие решения в общей сложности около 20 минут.

© Фото из личного архива

Прокуратура требует разобраться

Ранее защита Бикмаева направила следствию около 10 различных ходатайств, однако ни на одно из них ответа не получила.

«Следователя мы просили о проведении экспертизы, которая бы установила, когда и при каких обстоятельствах Кауфман получил на руке шрам. Можно верить или не верить показаниям, но тут было бы заключение медиков. Но следствие и на это, и на остальные ходатайства вообще не реагирует. Нет ни уведомлений, ни постановлений, хотя бы отказных, что грубо нарушает Уголовно-процессуальный кодекс, который предписывает следователю незамедлительно разрешать ходатайства. И вот такими противоречиями пронизано всё уголовное дело. Мы готовы и к полиграфу, и к чему угодно, просто хочется, чтобы всё это было чуть быстрее, ведь там сидит невиновный человек и всем будто всё равно», — говорит Шелевальник.

Защита Бикмаева также подавала жалобы в УВД и прокуратуру САО, но и оттуда никаких ответов до сих пор не получила: «Мы жаловались и на действия следствия, то есть предъявление незаконного, на наш взгляд, обвинения, и на то, что человек незаконно содержится под стражей, жаловались и на бездействие следствия, которое игнорирует наши ходатайства и отказывается от проведения инициируемых нами следственных действий».

«Единственный ответ мне пока пришёл из прокуратуры Москвы, куда я в конце февраля пожаловался на бездействие прокуратуры САО. Хочу поблагодарить их за оперативный и содержательный ответ. В письме, вторым адресатом которого стал и. о. прокурора САО, говорится, что мою жалобу переправляют в окружную прокуратуру и требуют организовать по ней тщательную проверку, о результатах которой и принятых мерах должны уведомить меня и городскую прокуратуру. Пока никаких уведомлений не получал», — говорит Шелевальник.

Пытаются его «отмазать»

К исследованию на полиграфе готов и Константин Подварков. Он полностью опровергает версию оппонентов и не сомневается, что они просто пытаются затянуть и в конечном итоге развалить дело.

«То, что якобы там Андрей навалился на этот бокал и тот разбился, — это абсолютные выдумки, детский сад. Они просто хотят развалить дело. Я видел Бикмаева со стороны, он, может быть, в нормальном состоянии так, как тогда, себя не ведёт. Но, насколько мне известно, у него раньше были серьёзные проблемы с алкоголем, после которых он бросил пить, и, видимо, если он выпивает, у него такие ситуации могут возникать», — заявил RT Подварков.

В версию оппонентов о том, что Бикмаев целый год понятия не имел о претензиях в свой адрес, свидетель не верит, считая, что мужчине и его друзьям почти год удавалось каким-то образом тормозить уголовное дело.

«У них очень хорошая юридическая поддержка, несколько адвокатов, они всеми возможными способами пытаются его «отмазать». Теперь вот приятель его явился с повинной, чтобы развалить дело, запутать следствие. Надо дождаться итогового решения суда, и всё будет понятно. Я, может, и понимаю, что Бикмаев сделал это не со зла, а из-за опьянения. Но почему он тогда потом сам сразу не нашёл Андрея, не извинился перед ним как-то, может, что-то компенсировал, понятно, что тогда всё сложилось бы по-другому. Они просто решили сделать по-своему, пытаются всё решить через свои возможности. Конечно, Андрей уже за этот год хождения по врачам озлобился и теперь хочет всё довести до конца», — говорит свидетель обвинения.

По его словам, Казаков получил очень серьёзные повреждения и едва не лишился зрения.

«Сейчас ему стало гораздо лучше. Но изначально лицо было очень сильно обезображено. Там изначально рана была прямо возле глаза и шла вниз по щеке, процентов 30 лица были задеты. Андрей ходил к пластическим хирургам, и сейчас это смотрится уже не так страшно, как тогда. Если он посчитает нужным, он пришлёт фотографии, вы ужаснётесь», — отмечает друг потерпевшего.

RT будет следить за дальнейшим развитием событий в деле Рената Бикмаева.