«По глупости оформил на себя чужую машину»: мать осуждённого за разбой шесть лет пытается доказать невиновность сына

Жительница Подмосковья Ирина Туаева шесть лет пытается доказать невиновность своего сына Бориса Атаева, который был осуждён за разбойное нападение на гражданина США в центре Москвы. В августе 2013 года его приговорили к девяти годам колонии строгого режима, однако мать не верит в причастность своего сына к преступлению, указывая на многочисленные нестыковки в уголовном деле. Сейчас Ирина добивается, чтобы её сын вышел на свободу по УДО — по её мнению, ему отказывают в досрочном освобождении только потому, что он не собирается раскаиваться в преступлении, которого не совершал. За последние годы женщина написала более 500 обращений с просьбой проверить законность уголовного процесса в отношении Бориса — Ирина писала в надзорные органы, множеству чиновников и даже журналисту Ивану Голунову, но ей никто не помог.

10 декабря 2012 года в одну из московских больниц поступил сильно избитый мужчина — у него зафиксировали многочисленные переломы, черепно-мозговую травму, он почти лишился пальца на правой кисти. Мужчина оказался гражданином США, сотрудником крупной российской металлургической компании. Он рассказал, что на него напали в подъезде дома, где он снимал квартиру.

Подробности потерпевший помнил довольно плохо — объяснил, что находился в состоянии шока, поскольку на него напали внезапно, били по голове похожим на пистолет предметом, требуя отдать ключи от квартиры. Иностранец не помнил точно, сколько было нападающих — было темно, а кровь заливала ему глаза — по его словам, злоумышленников было от четырёх до шести человек. В квартиру нападавшие так и не попали, но забрали все деньги и ценные вещи, которые были у мужчины при себе: мобильный телефон, наличные, чемодан с дорогой одеждой, брендовую сумку, банковские карты. В полиции причинённый иностранцу ущерб оценили в 79 тыс. рублей.

Спустя восемь месяцев сотрудники Басманного ОВД задержали подозреваемого по этому делу — жителя Подмосковья Бориса Атаева. Ему тогда было 29 лет. На Бориса вышли благодаря зарегистрированной на него машине «ВАЗ-21140» — как поясняется в приговоре, похожий автомобиль видели возле магазина «Седьмой континент» на следующий день после нападения на американца — там злоумышленники пытались снять деньги с украденных банковских карт.

Разбитый автомобиль

Мать Бориса Ирина Туаева рассказала RT, что автомобиль, из-за которого её сына сочли соучастником преступления, даже не принадлежал Атаеву, хотя и правда был на него зарегистрирован. Сам Борис этой машиной никогда не пользовался — у него были водительские права, но отсутствовал опыт вождения, уверяет женщина.

«Он по своей глупости оформил на себя чужую машину в октябре 2012 года, я об этом даже не знала. Мы сами приехали из Таджикистана, друзья у сына тоже оттуда. Оказалось, что один его друг-таджик купил себе машину, и, поскольку он в Москве не зарегистрирован и не является гражданином РФ, попросил Бориса зарегистрировать авто на себя, чтобы потом перегнать машину в Таджикистан и снять её с учёта. Мой сын согласился», — вздыхает Ирина.

Также по теме «Просто написали отказ»: как следствие не учло показания признавшегося в причастности к убийству девушки в Туапсе Рассказавший в эфире телеканала о своей возможной причастности к убийству 20-летней Анастасии Мужени Владимир Черкасов не проходил по...

По словам женщины, о машине она узнала непосредственно перед задержанием Бориса: оказалось, что иногда владелец зарегистрированного на Бориса авто давал машину своим друзьям — «потаксовать». В том числе автомобилем пользовался Амлие Файзуллоев, которого позднее осудили как подельника Атаева. Незадолго до ареста Файзуллоев попал в ДТП и был вынужден сообщить свои персональные данные ГИБДД. Однако машина была зарегистрирована на Бориса, и сотрудники дорожной полиции приходили и к нему.

Файзуллоев оказался обвиняемым по делу о разбойном нападении, так как именно он пытался снять деньги с краденой банковской карты. Правда, сам молодой человек утверждал, что сделал это по просьбе своих друзей и не знал, что это за карта. По словам матери Бориса, приятелем, который попросил Файзуллоева об этой странной «услуге», был настоящий владелец машины, зарегистрированной на Атаева. Юрист Игорь Хадарцев, представлявший интересы Бориса в суде, полагает, что именно хозяин авто мог быть причастен к нападению на американца, в котором обвинили Атаева.

«Мужчина, кому принадлежала машина, — впоследствии стало известно, что он стал обвиняемым в другом уголовном преступлении, связанном то ли с организацией убийства, то ли с убийством, — вспоминает Хадарцев. — Он внешне довольно сильно похож на Бориса, у обоих прямые, правильные черты лица. Мы предполагали, что именно этот человек и мог быть фактическим соучастником нападения. Но, поскольку в тот момент он находился под следствием в другом регионе, никак реализовать установленную законом возможность опознания мы не cмогли».

Нарушения при опознании

После задержания Атаева сразу направили на опознание — и пострадавший иностранец с ходу «узнал» в молодом человеке главного нападавшего. Мать Бориса подчёркивает, что на тот момент прошло уже восемь месяцев с момента нападения, которое потерпевший изначально помнил весьма смутно.

Ирина Туаева утверждает, что опознание её сына проводилось с нарушениями — со слов Бориса она рассказывает, что непосредственно перед ним Атаева якобы сфотографировали на телефон оперативники. Борис считает, что они могли заранее показать его фото американцу, после чего тот легко выбрал «нужного» человека среди статистов.

«Когда сына задерживали, оперативники сфотографировали его на свой мобильный телефон. Опознание было летом, сын был в футболке и бейсболке — и потерпевший сказал, что нападавший тоже был в бейсболке, это в декабре-то. Ещё среди примет перед опознанием он называл перебитый нос, но ничего такого нет у моего сына», — рассказывает Туаева.

Она также отметила, что при задержании у Бориса отобрали мобильный телефон. Гаджет так и не вернули: «То есть попросту украли прямо в отделении полиции». Женщина уверяет, что на устройстве были снимки, сделанные в день, когда было совершено преступление, — таким образом, исчезли потенциальные доказательства невиновности её сына.

Алиби подозреваемых

Бориса Атаева осудили спустя год после задержания. Его признали виновным в разбойном нападении, совершённом группой лиц по предварительному сговору. При этом остальных участников нападения, помимо Атаева и Файзуллоева, так и не нашли. Обоих мужчин приговорили к девяти годам колонии строгого режима.

Туаева подчёркивает, что всё обвинение строилось на словах одного человека — потерпевшего, который зачастую «путался в показаниях и не мог вспомнить всех деталей произошедшего». При этом суд «не нашёл оснований доверять» словам свидетелей стороны защиты, подтверждавших алиби Атаева — в день совершения преступления он проводил ремонтные работы в загородном доме супругов Суржавских и домой вернулся поздно, вместе со своим старшим братом. Показания Суржавских отражены в приговоре Атаеву, оказавшемся в распоряжении RT.

«В декабре 2012 года Атаев К. В. и Атаев Б. В. занимались отделкой дома Суржавских... Приезжали они на автомобиле Citroen. 9 декабря 2012 года братья Атаевы покупали различные предметы для их дома, о чём сохранились товарные чеки, а также примерно с 14:00 часов занимались установкой в доме гардин. Уехали Атаевы от них 9 декабря 2012 года с 22:00 до 23:00 часов. Кроме того, Суржавский В. В. пояснил, что от своего дома до МКАД он добирается на машине 20—25 минут», — говорится в судебных документах.

Сам Борис также обращал внимание полиции, что в момент совершения преступления он активно общался в соцсетях с друзьями — сразу в нескольких чатах, однако на суде проводивший предварительное расследование оперативник заявил, что распечатки переписок в соцсетях не доказывают невиновность Бориса, поскольку от его лица мог переписываться «кто угодно».

Адвокат Игорь Хадарцев в беседе с RT также упомянул две записи с видеокамер, которые не изучались в суде: из подъезда дома, где было совершено преступление, и с парковки возле «Седьмого континента» в момент, когда предполагаемые преступники пытались снять деньги с чужих банковских карт. Как рассказал Хадарцев, в ходе следствия попросту «исчезла» запись из подъезда, на которой, по словам оперативника В. Прядко, «был отчётливо виден момент совершения преступления, по которому можно было точно идентифицировать лиц».

«Когда я спросил, куда делась эта видеозапись, мне ответили, что её опечатали и передали якобы в следствие. Сохранились подтверждающие это сведения — в материалах дела есть показания оперативника и сопроводительные документы. Так вот, следствие утратило запись, на которой было зафиксировано преступление! «Потеряли» это мягко сказано: то ли уничтожили, то ли сокрыли», — возмущается Хадарцев.

Преступная «схема»

Обвинение Атаева и Файзуллоева также во многом строилось на данных о телефонных звонках, якобы совершённых молодыми людьми друг другу в день преступления. Как утверждала сторона обвинения, вечером 9 декабря 2012 года потерпевшего «по пути следования (до дома. — RT) сопровождало неизвестное лицо», — это удалось выяснить, якобы отследив его телефон. Оказалось, что с номера этого «неизвестного лица» в момент преступления совершались звонки на телефон Файзуллоева.

После совершения преступления первый телефон был отключён, а с устройства, принадлежащего Файзуллоеву, продолжались звонки на третий номер — который, как выяснилось, принадлежал Борису Атаеву.

Как указывает мать Атаева, уже в этой изначальной версии были нестыковки — по её словам, непонятно, как звонки Файзуллоеву с номера неизвестного человека, «сопровождавшего» будущую жертву, доказывают участие Атаева в преступлении.

Также по теме «Объективных данных нет»: прокуратура не нашла нарушений в деле об убийстве женщины, которую видели живой Прокуратура Крыма не нашла нарушений в уголовном деле Владимира Левченко, который уже более двух лет находится в СИЗО из-за обвинения...

В составленной оперативником Прядко «схеме общения преступников», которая была представлена на суде по делу о разбойном нападении, содержится список всех номеров телефонов, на которые звонил неизвестный «преследователь» потерпевшего в период с 12 ноября по конец декабря 2012 года.

Но, согласно этой схеме, преступник вообще не выходил ни с кем на связь в день преступления. Более того, из биллинга телефонов Атаева и Файзуллоева следует, что их мобильные телефоны находились у них дома в момент нападения на американца. Впоследствии на суде следователь объяснил это тем, что «сегодня преступники не берут на дело телефон, чтобы их нельзя было выследить».

«Но если их телефоны были дома и следователь утверждает, что так и поступают преступники, то почему тогда при аресте в качестве основания для подозрений в адрес моего сына говорилось прямо противоположное! Это ведь полный бред», — негодует мать Бориса.

В свою очередь, Хадарцев полагает, что предоставленная оперативниками «схема» общения подозреваемых неслучайно получилась такой запутанной — по мнению юриста, это могло быть сделано с целью сфальсифицировать улики против Атаева и Файзуллоева.

«В схеме очень много напутано, и она, кстати, не является процессуальным документом, — уточняет адвокат. — Я могу даже утверждать, что под видом всей этой путаницы оперативники на самом деле фальсифицировали косвенные доказательства — улики против Атаева и Файзуллоева. Они намеренно проводили ложные связи, нарисовали непонятных «стрелочек», чтобы восполнить пробелы предварительного следствие и отсутствие доказательств».

Отказ в УДО

В августе 2020 года исполнится семь лет, как Борис Атаев отбывает наказание в колонии строгого режима. С тех пор его мать написала более 500 обращений во все возможные инстанции и надзорные органы с просьбами проверить законность приговора, вынесенного его сыну. По словам женщины, она писала даже журналисту Ивану Голунову. Однако никакой помощи, по словам Ирины, не последовало.

«В сентябре Борис подал ходатайство на УДО. Суд отказал, хотя у сына никаких серьёзных нарушений нет, наоборот, есть поощрения. Всё равно отказали. Они говорят, что отказались якобы из-за «нестабильного поведения», но на самом деле Бориса спросили, извинится ли он перед потерпевшим, признал ли вину. Но мой сын ни перед кем не виноват и ни перед кем не извинялся — и этого им достаточно оказалось, чтобы отказать ему в УДО», — уверена Туаева.

В Федеральной службе исполнения наказаний не смогли прокомментировать RT данную ситуацию, пояснив, что вопросами об условно-досрочном освобождении занимается суд. Кроме того, в ведомстве отказались подтвердить или опровергнуть сведения о примерном поведении Атаева в колонии, сославшись на закон о защите персональных данных.

Ирина Туаева собирается оспорить отказ её сыну в УДО, Орловский суд рассмотрит её апелляцию 12 марта.