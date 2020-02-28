Суд изучил «шпионские» устройства, за которые судят жителя Зеленограда

28 февраля завершилось судебное следствие по уголовному делу жителя Зеленограда Дениса Кабреры, обвиняемого в попытке продажи «шпионской» техники. Речь идёт об устройствах, которые он изначально приобрёл для своего сына в качестве радионяни. В ходе проведённого эксперимента Кабрера продемонстрировал суду, что устройства оснащены хорошо заметной световой индикацией, указывающей, что ведётся видеосъемка. По закону такие приборы не должны причисляться к «шпионской» технике. Уже на следующем заседании, 19 марта, суд, как предполагают адвокаты, может огласить приговор. Мужчине грозит до четырёх лет лишения свободы.

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В Москве завершилось судебное следствие по уголовному делу в отношении Дениса Кабреры, обвиняемого в попытке сбыта «шпионской» техники — радионяни, похожей на лампочку со встроенной камерой, которую мужчина купил, чтобы присматривать за своим маленьким сыном.

На очередном заседании 28 февраля был проведен эксперимент — изъятые у Кабреры устройства со «скрытыми» камерами попробовали включить в зале суда.

Как и утверждал обвиняемый, при включении в сеть устройство воспроизвело громкое голосовое сообщение на китайском и английском языках. Мужчина пояснил суду, что такой звуковой сигнал срабатывает при каждом включении, а также при переключении режимов работы устройства. Именно это стало причиной, по которой Кабрера решил продать камеры — громкие звуки пугали ребёнка. Он также в очередной раз заявил, что ведение скрытой съёмки при помощи данных устройств невозможно.

«Из-за звуковых сигналов ребёнок плохо засыпал, отвлекался. Я считаю, что эти камеры не являются специальными техническими средствами для негласного получения информации (СТС НПИ), поскольку они больше обычной лампочки в два-три раза, у них большой объектив, который очень заметно, есть световая индикация, которая работает, когда ведётся съемка, есть звуковая индикация», — подчеркнул обвиняемый.

Вопрос о наличии у камер световой индикации, показывающей, что ведется видеосъемка, очень интересовал суд. Во время проведения эксперимента на корпусе устройства — возле объектива — действительно загорелся яркий красный светодиод.

«Индикатор горит всё время, пока включено устройство, даже если «свет» у «лампочки» выключен — например, ночью», — уточнил Кабрера.

По закону наличие заметной световой индикации должно выводить подобную технику из разряда «шпионских устройств». Согласно принятым в августе 2019 года поправкам в ст. 138.1 УК РФ (незаконный оборот специальных технических средств для негласного получения информации), к СТС НПИ не относятся устройства с «открыто расположенными на них <…> элементами индикации, отображающими режимы их использования».

В ходе заседания адвокат Тимур Идалов напомнил, что в экспертизе изъятых у Кабреры видеокамер, проведенной экспертом экспертно-криминалистического центра (ЭКЦ) МВД РФ Сергеем Островским, не упоминалось о наличии у устройств световой индикации. Идалов добавил, что во время дачи показаний на предыдущем заседании Островский не смог внятно прокомментировать этот момент.

«Эксперт Островский заявил, что на устройстве не горит красный индикатор, но потом сказал, что всё-таки горит, но его заметно якобы «только при тщательном осмотре». Это не так», — подчёркивает юрист.

В свою очередь, ещё один адвокат Кабреры Наталья Трубачёва напомнила о словах Островского, что его экспертное заключение «носит не категоричный характер, и эти две лампы не обязательно являются СТС НПИ».

Ранее сторона защиты уже обращала внимание суда на неоднозначность выводов эксперта, который в своем исследовании отмечал только, что изученные им устройства «обладают признаками» СТС НПИ.

Тем не менее, в пятницу суд отказал в удовлетворении ходатайства об исключении из материалов дела экспертизы Островского, которую юристы Кабреры считают «неполной и необъективной». На предыдущих заседаниях стороне защиты также было отказано в приобщении к материалам дела рецензии независимого эксперта, раскритиковавшего экспертное заключение Островского.

Следующее заседание по делу Дениса Кабреры назначено на 19 марта — на нём состоятся прения сторон и, как считают адвокаты, может быть оглашён приговор.

По ст. 138.1 УК РФ обвиняемому грозит наказание в виде штрафа в размере до 200 тыс. рублей либо лишение свободы сроком до четырех лет.

Напомним, что судебный процесс по делу жителя Зеленограда стал первым громким уголовным делом с момента принятия в августе 2019 года поправок в ст. 138.1 УК РФ о незаконном обороте СТС.

Изменения позволили вывести из разряда «шпионской» техники ряда бытовых устройств, находящихся в свободной продаже. Они были приняты с целью сокращения числа уголовных дел в отношении граждан, покупающих подобные устройства, чтобы присматривать за своими детьми или домашними животными.