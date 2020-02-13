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«Полностью реабилитирована»: следствие прекратило уголовное преследование Дарьи Агений, ранившей насильника ножом

Презумпция невиновности

13 февраля 2020, Дарья Малютина

Следствие прекратило уголовное преследование в отношении жительницы Подмосковья Дарьи Агений. Её обвиняли в умышленном причинении тяжких телесных повреждений: девушка нанесла травмы ножом мужчине, который, со слов Агений, пытался её изнасиловать. После резонанса в СМИ следствие смягчило ей статью на «превышение допустимых пределов необходимой самообороны». Адвокат девушки сообщил RT, что следователи приняли решение закрыть дело.

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Следствие закрыло уголовное дело против жительницы Подмосковья Дарьи Агений, которую обвиняли в превышении пределов необходимой самообороны. Об этом RT сообщил прежний адвокат девушки Евгений Саломатов.

Согласно постановлению, которое RT предоставил Саломатов, в отношении Агений прекращается уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ч.1 ст. 114 УК РФ «Причинение тяжкого или средней тяжести вреда здоровью при превышении пределов необходимой обороны», за отсутствием в деянии девушки состава указанного преступления.

«Она полностью реабилитирована. Решающим фактором для принятия этого решения было проведение комплексной судебно-ситуационной экспертизы, которая подтвердила, что показания Дарьи имеют место быть, а показания пострадавшего не сочетаются. То есть установлено, что он врёт», — рассказал RT Саломатов.

По его словам, следствие вынесло это постановление ещё 30 декабря 2019 года, однако было направлено для проверки в прокуратуру. Надзорное ведомство нарушений не выявило и признало решение следователей законным.

В свою очередь действующий адвокат Агений Тимур Чанышев рассказал RT, что Дарья рада, что наконец-то доказала свою невиновность.

«Это так долго шло и длилось и конечно, это тяжело — доказывать свою невиновность, когда ты ничего не совершал, но тебе всё равно не верят. Сейчас ей нужно прийти в себя, оправится от всего этого. Конечно она рада, что всё закончилось», — рассказал адвокат RT.

По его словам, ранее СК после жалоб Агений выносил отказ в возбуждении уголовного дела против напавшего на неё мужчины, поэтому сейчас в отношении него не проводится даже проверка. Как отметил Чанышев, в тот момент для защиты было важно снять с девушки обвинение, поэтому наказания для нападавшего адвокат Саломатов не добивался.

«Если Дарья захочет обратиться в соответствующие органы с заявлением на этого мужчину, мы это сделаем. А пока ей надо дать время», — сообщил Чанышев.

RT рассказывал, как в июле 2018 года 18-летняя Дарья Агений едва не стала жертвой изнасилования. Девушка находилась в Туапсе по работе, и в один из дней поздно вечером поехала в магазин. По её словам, когда она возвращалась в хостел по безлюдной улице, её догнал пьяный мужчина. Он попытался завести разговор с Агений, а когда она проигнорировала, то прижал к стене и начал раздевать.

Дарья пыталась вырваться, звала на помощь. С её слов, ей удалось вытащить из сумки ножик, которым точила карандаши для рисования и ударить нападавшего. Только после этого мужчина отпустил девушку, и она смогла убежать. Обращаться в полицию девушка не стала, потому что думала, что не поранила мужчину — следов крови на ноже не было.

Нападавшим оказался 38-летний житель Туапсе Игорь Сторожев. Он признался полицейским, что весь день употреблял алкоголь, а вечером якобы познакомился с Дарьей на улице и стал декламировать ей поэзию Сергея Есенина, а она за это полоснула его ножом.

Сторожев через суд хотел добиться от девушки компенсации в 300 тыс. рублей.

Стоит отметить, что во время очной ставки адвокат попросил мужчину прочитать что-то из творчества Есенина, а мужчина отказался, сказав, что это неуместно.

В октябре 2018 года уголовное дело было направлено в прокуратуру для утверждения обвинительного заключения по статье по ч. 2 ст. 111 УК РФ «умышленное нанесение тяжких телесных повреждений» и передачи дела в суд. Однако прокуратура выявила массу недоработок следствия.

В частности, в надзорном ведомстве отметили, что в деле нет процессуального решения по заявлению Агений о попытке изнасилования, в ходе расследования не были допрошены несколько свидетелей, а психолого-психиатрическая судебная экспертиза не проводилась. В итоге дело вернули в МВД для исправления нарушений.

Уголовное дело Дарьи Агений вызвало широкий резонанс и девушка запустила в соцсетях компанию «Сама не виновата», чтобы привлечь внимание к проблеме незащищённости жертв насилия.

В ноябре 2019 года следствие смягчило статью и заменило на «превышение допустимых пределов необходимой самообороны».

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