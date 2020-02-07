Жительнице Карелии могут аннулировать гражданство РФ из-за смены фамилии

66-летняя Зоя Баяндурян, переехавшая из Армении в Карелию, судится с УМВД России по Петрозаводску. Женщина получила гражданство РФ через посольство Армении. Однако после переезда в Россию её обвинили в подаче заведомо ложных сведений при оформлении документов. Ещё в 1976 году, сразу после заключения брака, Зоя не поменяла фамилию в советском паспорте и гражданство оформляла по старым данным. Суд встал на сторону обвинения, и теперь женщина может быть лишена гражданства. В МВД РФ сообщили, что уже направили вердикт суда в посольство России в Армении, которое теперь должно рассмотреть вопрос об отмене своего решения о выдаче Баяндурян российского паспорта.

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66-летняя Зоя Баяндурян через суд пытается доказать, что законно получила российское гражданство. В Петрозаводске её обвинили в предоставлении заведомо ложных сведений: якобы женщина намеренно подала документы со своей девичьей фамилией, чтобы оформить паспорт по упрощённой схеме. Сама Баяндурян рассказала RT, что родилась в СССР, является носителем русского языка и имела право на гражданство.

Родилась в Советском Союзе

Зоя Семёновна Баяндурян родилась в азербайджанском селе Барсум. После окончания Бакинского государственного университета переехала в Ереван. Там она устроилась работать секретарём директора на кожгалантерейную фабрику. В 1976 году Баяндурян вышла замуж и в ЗАГСе согласилась взять фамилию мужа — Оганесян.

«В том же году я пошла менять паспорт, однако фамилию мне почему-то оставили девичью. Но никаких проблем потом у меня не возникало: паспорт действовал, по нему я ездила в командировки, а впоследствии уже получала пенсию. Даже когда я меняла паспорт в связи с возрастом, никаких вопросов не было», — рассказывает женщина.

В 2000-х мать Зои уехала в Россию, где спокойно получила гражданство. В 2018 году у неё случился инсульт, и Баяндурян решила переехать в Петрозаводск, чтобы ухаживать за мамой. В январе 2018 года в консульстве РФ в Ереване Зое объяснили, что она имеет право на получение гражданства по упрощённой схеме, так как её родственники проживают в России. Женщина подала в посольство документы, отказалась от армянского гражданства и летом получила российский загранпаспорт. Он был оформлен на её девичью фамилию, поскольку в армянском паспорте были указаны именно такие данные.

«Сравнивают с террористом!»

По приезде в Россию Баяндурян получила внутренний российский паспорт — в марте 2019 года. По её словам, в миграционном центре посоветовали поменять девичью фамилию, чтобы впоследствии детям не пришлось устанавливать с ней родство. 29 апреля женщина поменяла фамилию на Оганесян.

А потом Баяндурян пришла повестка в суд. Петрозаводские полицейские направили иск об установлении достоверности сведений, предоставленных при подаче документов на получение гражданства. По мнению сотрудников, Баяндурян при оформлении гражданства специально указала девичью фамилию и скрыла фамилию мужа.

В иске (имеется в распоряжении RT) отмечалось, что «заведомо ложные сведения могут препятствовать обеспечению национальной безопасности РФ и общественной безопасности путём противодействия незаконной миграции». Сотрудники миграционной службы привели в пример получение гражданства уроженцем Киргизии Акрамжоном Джалиловым, который скрыл наличие жены и сына. 3 апреля 2017 года сын Джалилова Акбаржон взорвал себя в метро в Санкт-Петербурге. Жертвами теракта стали 16 человек. При этом полицейские особо подчеркнули, что Джалиловы оформляли гражданство именно через посольство.

Суд встал на сторону представителей МВД. Обжалование этого решения в Верховном суде результата не принесло. Сейчас Баяндурян готовит жалобу в Конституционный суд.

«Я не террорист, и обо мне всё известно. Я предоставляла в посольство все документы, включая свидетельство о браке, и никакой информации не скрывала. Паспорт мне выдали на фамилию Баяндурян, и никто не думал, что это незаконно, — рассказывает женщина. — А теперь они утверждают в суде, что я специально не меняла фамилию с 1976 года, чтобы получить гражданство по упрощённой схеме с фамилией матери. Это абсурд! Тогда была у всех одна страна — СССР. Кроме того, поскольку я родилась в Советском Союзе и являюсь носителем русского языка, то и так имею право на получение гражданства по упрощённой схеме».

В свою очередь, в МВД России RT сообщили, что в посольство РФ в Армении был направлен вердикт суда о признании сведений, поданных Баяндурян при оформлении гражданства, заведомо ложными. Теперь посольство должно рассмотреть вопрос об отмене ранее принятого решения о выдаче женщине российского гражданства.

«При условии отмены ранее принятого решения о приёме в гражданство РФ, учитывая информацию в обращении о состоянии матери в гражданстве России, а также в случае признания Баяндурян носителем русского языка она сможет обратиться с заявлением о приёме в гражданство РФ по упрощённой схеме», — сообщили RT в пресс-службе ведомства.

Также представители МВД заверили, что в случае, если Баяндурян лишат гражданства, ей выдадут вид на жительство.

«Лучше бы не переезжала вовсе»

Несмотря на то что Баяндурян всё ещё остаётся гражданкой России, пенсию она не получает. Дело в том, что родилась женщина с отчеством Семёновна, но, когда в Армении после распада Советского Союза русский перестал быть государственным языком, из-за отсутствия буквы «ё» в алфавите Баяндурян стала Симоновной.

«Все мои документы из института, дипломы и трудовая книжка были с отчеством Семёновна, а в российском загранпаспорте при переводе написали: «Симоновна». В итоге мне пришлось доказывать правомерность документов через суд. Он, к счастью, встал на мою сторону. Но пенсию я так и не получила, потому что пенсионный фонд решил обжаловать вердикт», — рассказывает женщина.

28 февраля апелляцию петрозаводского отделения Пенсионного фонда России будет рассматривать Верховный суд Республики Карелия.

«Я теперь задаюсь вопросом: зачем я только приехала? — рассказывает Баяндурян. — Хотела маме помогать, а только добавила ей хлопот и сижу у неё на шее. Ни пенсии, ни гражданства, чтобы на работу устроиться».