В Уфе не дают инвалидность мужчине, пережившему две трепанации черепа

Житель Уфы Руслан Рахимов два года пытается добиться присвоения ему инвалидности. Мужчина пережил две трепанации и удаление части черепа. Несмотря на то что перенесённые операции нанесли серьёзный удар по здоровью Руслана и вызвали проблемы с опорно-двигательным аппаратом, в бюро медико-социальной экспертизы решили, что он здоров. При этом медкомиссия, куда Рахимова направил работодатель, признала мужчину непригодным к работе. Устроиться на новое место он так и не смог — по словам мужчины, его отказываются нанимать, как только узнают о проблемах со здоровьем.

© Фото из личного архива Руслана Рахимова

В 2013 году 34-летний Руслан Рахимов попал в больницу — у него обнаружили опухоль головного мозга. Мужчине провели трепанацию черепа и удалили новообразование. По словам Руслана, после вмешательства возникли проблемы с левой ногой: конечность не слушалась, была частично парализована. Только через год Рахимову удалось восстановиться. После операции Руслан прошёл медико-социальную экспертизу (МСЭ), ему была на год присвоена 3 группа инвалидности.

«Опухоль отразилась на моём опорно-двигательном аппарате, ещё исчезло обоняние. Из больницы меня отправили на реабилитацию, и паралич понемногу прошёл, но я всё равно хромал, шаркал ногой», — рассказал RT мужчина.

После лечения Руслан продолжал нормально жить, работал механиком в автосалоне, у него родилась дочка. Он уже практически забыл о перенесённой болезни, но 3 января 2018 года потерял сознание прямо на улице.

«Мы были в гостях у сестры моей супруги. Вышли на улицу, и я упал. Очнулся уже в доме, меня туда занесли. Вроде ощупал голову, ничего не болело. Мне вызвали скорую, но от госпитализации я отказался, нормально себя чувствовал. Через пару дней мне стало плохо перед работой. В больнице меня срочно отправили на операцию. Оказалось, что всё очень плохо», — рассказывает Руслан.

Из-за падения он получил серьёзную черепно-мозговую травму, образовалась огромная гематома, которую пришлось немедленно вырезать. Во время второй трепанации медикам также пришлось удалить Рахимову часть черепа и установить титановую пластину. Очнувшись после наркоза, Руслан понял, что левая нога его совсем не слушается. Появились проблемы с вестибулярным аппаратом — он иногда внезапно теряет равновесие.

«Перед второй операцией мне почти удалось восстановиться — я и ходил лучше, не качало меня. А после очередной трепанации начало очень сильно качать. Я могу упасть прямо на улице, если зашатает. Несколько раз уже попадал из-за этого в травмпункты, но пока, к счастью, всё обходилось ушибами и растяжениями», — говорит Рахимов.

После второй трепанации он больше года провёл в больницах, проходил многочисленные курсы реабилитации, но полностью восстановить утраченные функции организма не удалось — Рахимов по-прежнему плохо владеет левой ногой и испытывает проблемы с равновесием. Перед выпиской с больничного мужчину снова направили на медико-социальную экспертизу. Однако на этот раз эксперты пришли к выводу, что Руслан полностью здоров.

© Фото из личного архива Руслана Рахимова

«На меня посмотрели, сказали, что я не инвалид, и дали заключение. А я ходить нормально не могу. Написал обжалование на экспертизу, они снова её провели и снова решили, что со мной всё хорошо и я могу идти работать», — вспоминает Руслан.

Когда мужчина вернулся на работу, в отделе кадров его попросили на всякий случай пройти медкомиссию. В поликлинике Руслана огорошили заключением: «Не пригоден к работе». Так он лишился места в автосалоне, куда устроился после первой операции в 2013 году и остался без заработка. При этом пенсия Руслану тоже не положена, поскольку ему не дали инвалидность. Он до сих пор жалеет об увольнении из автосалона.

«После первой операции я нормально нашёл работу. И мне она очень нравилась, я не хотел оттуда уходить. Очень переживал из-за всего этого. Выходит, что мне сейчас не на что жить, меня отец мой кормит», — говорит Рахимов.

Сейчас Руслан использует своё право оспорить в судебном порядке результаты медико-социальной экспертизы, признавшей его здоровым, сообщили RT в Главном бюро МСЭ по Башкортостану. Представители медицинского учреждения также заверили, что обследование Руслана проводилось по всем правилам, а отказ в установлении инвалидности был обоснованным.

«При изменении состояния здоровья Рахимов может вновь обратиться в медицинскую организацию, где, при наличии оснований для установления инвалидности, ему заполнят направление на МСЭ для проведения нового освидетельствования», — добавили в бюро медико-социальной экспертизы.

В Министерстве труда, семьи и социальной защиты населения Республики Башкортостан также прокомментировали слова Руслана Рахимова о невозможности устроиться на работу из-за его диагноза. В ведомстве отметили, что мужчина вправе в письменной форме потребовать от работодателя объяснения причин отказа в заключении трудового договора и обжаловать отказ в суде.

RT продолжит следить за ситуацией.