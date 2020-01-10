На Урале сгорел дом женщины, которая пытается вернуть право на опеку над племянницами

В Челябинской области сгорел дом Натальи Галеевой. Женщина конфликтовала с органами опеки, которые забрали у неё трёх племянниц. Галеева уверена, что девочек изъяли из-за нежелания предоставлять старшей из них положенную по закону квартиру. При этом достигшую совершеннолетия девушку с ДЦП поместили в реабилитационный центр, где дошла до крайней степени истощения. В то же время опека утверждает, что детей изъяли из семьи в связи с потенциальной угрозой их жизни и здоровью.

Наталья Галеева, жительница посёлка Полетаево Челябинской области, стала опекуном своих племянниц в 2015 году, когда мать девочек лишили родительских прав. Отец детей находится в тюрьме. По словам адвоката Галеевой Оксаны Трухановой, у Натальи и девочек всё было хорошо, акты проверок сотрудников органов опеки всегда были положительными.

Когда старшей девочке Лизе исполнилось 18 лет, администрация Сосновского района не выдала ей полагавшуюся по закону квартиру. Галеева подала в суд, который в марте 2018 года обязал обеспечить девушку жильём в течение пяти месяцев. По мнению Натальи, чиновники не собирались предоставлять её подопечной квартиру. Вместо этого они изъяли у Галеевой всех детей, беспочвенно обвинив женщину в алкоголизме и неспособности обеспечить девочкам необходимые условия, утверждает её адвокат.

«Наталья вообще не пьёт. В семье и доме было совершенно не всё так ужасно», — отмечает юрист.

В октябре 2018 года младших девочек поместили в приёмную семью. Наталье, по её словам, общаться с ними запретили. Лизу забрали в медучреждение, а потом перевели в Копейский реабилитационный центр для лиц с умственной отсталостью. Квартиру ей так и не дали. Как пояснила RT уполномоченный по правам ребёнка в Челябинской области Евгения Майорова, девушка недееспособна, поэтому жилплощадь может быть оформлена только на её опекуна, которого теперь нет.

Похудела до 18 кг

В конце декабря Галеевой позвонили из реабилитационного центра, куда поместили Лизу. По словам адвоката, Наталье велели приехать в медучреждение, так как её племянница умирает. Увидев Лизу, родственница ужаснулась — в свои 19 лет девушка весила 18 кг.

По мнению Евгении Майоровой, такой вес у Лизы из-за врождённого заболевания.

«Есть дети, которые так выглядят. Очень часто у детей с такой формой ДЦП такой вес. Медики говорят, что, если бы ей занимались с детства, этого бы не было. Когда ей дают протёртую пищу, у неё всё так скрючено, что она не может получить необходимый набор питания для набора веса», — заявила детский омбудсмен RT.

Однако тётя Лизы уверена, что в интернате девушку морили голодом. Вместе с Оксаной Трухановой Наталья обратилась за помощью к депутату Госдумы Сергею Шаргунову. После этого Лизу перевели в больницу в Челябинске. Сейчас её пытаются спасти лучшие врачи области. Девушке потребуется операция по установке трахеостомы, поскольку за время пребывания в интернате у неё пропал глотательный рефлекс.

В Министерстве социального развития Челябинской области утверждают, что состояние Лизы якобы вызывало беспокойство уже на момент её изъятия из-под опеки: «Елизавета Кудрявцева поступила в Копейский реабилитационный центр для лиц с умственной отсталостью в феврале 2019 года с тяжёлыми множественными врождёнными нарушениями развития и дефицитом массы тела».

В ведомстве утверждают, что девушка получала всё необходимое медицинское обслуживание. Тем не менее проведённая в медучреждении внеплановая проверка выявила ряд нарушений. 11 января реабилитационный центр посетит межведомственная комиссия, которая оценит уход медицинского персонала за пациентами.

«Дети счастливы в новой семье»

10 января детский омбудсмен Майорова посетила младших племянниц Галеевой и написала в соцсетях, что дети счастливы с новыми родителями. Она рассказала RT, что девочки не желают возвращаться к тёте и утверждают, что у неё были проблемы с алкоголем.

«Дети в шоке от написанного в интернете. Средняя особенно возмущена, якобы им запрещают общаться с тётей», — добавила Майорова.

В Министерстве социального развития Челябинской области уверяют, что изъятие у Галеевой детей было обоснованным, поскольку существовала «потенциальная угроза жизни и здоровью детей».

Депутат Госдумы Сергей Шаргунов, к которому обратилась за помощью Наталья, считает, что челябинские чиновники кривят душой, рассказывая об изъятии детей.

«Есть тётя, санитарка местной больницы, непьющая и некурящая, которую местные чиновники уже поспешили объявить алкоголичкой в местных СМИ. То, что они сделают всё возможное, чтобы замести следы, у меня не вызывает ни малейших сомнений. Региональная власть действует по совершенно понятной логике — хочет уйти от любых обвинений. Заявить, что детей изъяли правильно», — пояснил депутат Госдумы.

Пожар в доме опекуна

После обращения Натальи к Сергею Шаргунову её историей заинтересовались СМИ. Утром 10 января женщина как раз планировала показать свой дом журналистам, чтобы те убедились, что, вопреки заверениям местных чиновников, жилищные условия подходят для воспитания детей.

Но накануне ночью их дом сгорел. При пожаре погиб муж Галеевой Виктор Иванов. Сама Наталья в это время была на суточном дежурстве в больнице.

В пресс-службе Главного Управления МЧС по Челябинской области RT заявили, что пожар, скорее всего, случился по бытовым причинам: «Предварительная причина возгорания — электротехническая, сейчас на месте работает пожарно-испытательная лаборатория, которая будет проводить анализы изъятых с места пожара проводов, шедших от сарая к дому».

По основной версии ведомства, замыкание проводки произошло в курятнике, пристроенном вплотную к жилой части, после чего огонь перекинулся на сам дом. Однако адвокат Натальи опасается, что возгорание произошло не в результате несчастного случая. По её словам, сотрудники МЧС несколько раз меняли версии возникновения пожара. Сначала они утверждали, что пламя разгорелось внутри дома из-за непотушенной сигареты. При этом соседи сказали, что вначале загорелся двор дома, подчёркивает юрист.

«Нужно честное расследование»

Сейчас Наталья Галеева находится в шоковом состоянии и опасается за свою жизнь, говорит её адвокат.

«Чиновники нападают на нас, на Наталью, у которой дом только что дотла сгорел! Она ведь сейчас почти в неадекватном состоянии — она даже не понимает, что у неё муж умер, пожарные не показали ей тело. Я опасаюсь за её состояние. Женщина осталась без одежды, вещей и документов», — перечисляет Труханова.

Депутат Госдумы Сергей Шаргунов считает, что необходимо провести честное расследование причин пожара и в целом ситуации с изъятием детей у Галеевой. 8 января он направил запрос в прокуратуру с просьбой проверить законность действий местных чиновников, забравших у Натальи племянниц. В местном управлении Следственного комитета также решили провести проверку.

«Я думаю, что сами региональные власти, какие бы они ни были хорошие, должны быть заинтересованы в честном разбирательстве. Сейчас задача в том, чтобы спасти жизнь Лизы. Кроме того, в тяжелейшем психологическом состоянии находится тётя, у которой погиб муж. Важно, чтобы с ней всё было нормально. Нужно восстановить справедливость в вопросе об изъятии детей. И в любом случае надо понять, где девочкам будет лучше», — заключил депутат.