Суд вернул Наталье Баженовой дочь, которую опекуны пытались спрятать на Кубани

Горячеключевской городской суд Краснодарского края поставил точку в истории четырёхлетней Насти, которую временные опекуны увезли из Ярославской области. После того как Следственный комитет установил местонахождение девочки, суд восстановил её мать Наталью Баженову в родительских правах. Об этом RT сообщил уполномоченный по правам ребёнка в Ярославской области Михаил Крупин, который с самого начала помогал Наталье вернуть дочь и организовал поиски Насти. По его словам, сейчас девочка нуждается в психологической реабилитации: она давно не видела родную мать.

Горячеключевской городской суд

© RT; gor-kluch.krd.sudrf.ru

Горячеключевской городской суд Краснодарского края постановил вернуть четырёхлетнюю Настю её родной матери Наталье Баженовой, жительнице ярославского села Григорьевское.

Как ранее сообщал RT, в 2016-м году женщина из-за бытовых условий была ограничена на полгода в родительских правах. Трёх детей — 16-летнюю Марию, 10-летнего Сашу и годовалую Настю — забрали из семьи. Причём кровных сестёр и брата сразу разлучили вопреки Конвенции о правах ребёнка. Настю передали на возмездной основе опекунам. Сашу отправили в детдом, а Машу оставили у бабушки.

За полгода Наталье удалось решить все свои проблемы, ей вернули сына и старшую дочь, а вот Настя так и осталась в приёмной семье. Органы опеки посчитали условия в родном доме для неё не подходящими, поэтому девочка продолжила жить с опекунами в соседнем районе.

Всё это время Наталья Баженова пыталась вернуть дочь, старалась поддерживать с ней отношения, чему, по её словам, опекуны всячески препятствовали.

К делу подключился и уполномоченный по правам ребёнка Ярославской области Михаил Крупин, с подачи которого в прошлом году было начато производство по факту незаконной передачи под опеку малолетнего ребёнка.

Наталья Баженова пыталась восстановить родительские права через суд, ей предоставили общественного адвоката, история получила огласку. В ходе судебных разбирательств неожиданно выяснилось, что опекуны вместе с девочкой исчезли в неизвестном направлении. Они сообщили органам опеки, что планируют переехать в Краснодарский край, но по новому адресу так и не зарегистрировались. Это стало известно только после того, как их попытались вызвать в суд по новому месту жительства, которое они сообщили при переезде.

Необходима реабилитация

Для розыска ребёнка Крупин был вынужден обратиться к генеральному прокурору РФ и председателю Следственного комитета России. Поисками девочки занялся СК, который начал проверку.

«Благодаря широкой огласке и действиям СК ребёнка удалось найти. Когда стало понятно, что их серьёзно ищут, опекуны сами объявились в городе Горячий ключ Краснодарского края. Причём органам опеки при переезде они назвали совершенно другой адрес», — уточнил Михаил Крупин.

После того, как Настю и её опекунов смогли найти, удалось провести заседание суда, на котором было принято решение восстановить мать в родительских правах.

«Мы добились сохранения родственных связей и возврата ребёнка в кровную семью. Разлучение кровных братьев и сестёр недопустимо», — сообщил RT Михаил Крупин.

Информацию о победе в суде подтвердила RT и Наталья Баженова. Она как раз возвращалась домой с судебного заседания, которое проходило в Краснодарском крае. По её словам, она очень рада, что родная дочь теперь будет жить с ней.

Вместе с тем, по словам Крупина, девочка пройдёт курс реабилитации.

«Пока только принято решение восстановить Наталью Баженову в родительских правах. Теперь ждём, когда оно вступит в силу. Но девочка почти всю жизнь не видела мать, поэтому предстоит серьёзная работа, чтобы наладить их отношения. Будет целая программа, составленная квалифицированными психологами», — рассказал он.

Он уточнил, что Настю сначала должны поместить в больницу для обследования, где на этот раз с ней рядом будет находиться кровная мать. За это время специалисты составят медицинский план реабилитации.

Больше вопросов, чем ответов

Пока не понятно, будет ли возбуждено уголовное дело и будут ли привлечены к ответственности виновные. Следственный комитет Ярославской области от комментариев воздержался.

«До сих пор больше вопросов, чем ответов, в частности в отношении официальных лиц, органов опеки, которые фактически разлучили семью, хотя, наоборот, должны за неё бороться. Мы в своём заключении указали, что явно имеет место нарушение закона, теперь разбираться должны компетентные органы», — сообщил Крупин.

Адвокат Роберт Ахметзянов пояснил RT, что говорить о наличии признаков преступления в действиях опекунов, не зная всех нюансов, нельзя.

«Безусловно, имеют место признаки нарушений, да и действия, связанные с несвоевременной постановкой на учёт по новому месту жительства, явно демонстрируют умысел, но это не корысть, это не похищение и даже не ограничение свободы ребёнка, потому о криминальной составляющей действий опекунов я говорить не стал бы», — отметил он.

По словам юриста, данной ситуации тяжело дать оценку ещё и потому, что важную роль играет нравственная составляющая.

«С одной стороны, родная мать, с другой — опекуны, которые, что вполне очевидно, тоже полюбили ребёнка. Однако есть ещё и нормы закона, которые никак нарушать нельзя», — заметил Ахметзянов.

По его мнению, необходимо оценить целый ряд аспектов: как скоро опекуны прибыли в другой регион, на какое время, какие условия проживания и воспитания обеспечили ребёнку.