В Архангельске опека забрала детей у бабушки и отдала их в приёмную семью в Адыгею

В Архангельске опека отобрала детей у родной бабушки и отправила их в приёмную семью в Адыгее. Детей изъяли из семьи под предлогом, что их надо положить в больницу, и больше уже не отдавали, рассказала бабушка. Ранее мать девочек ограничили в родительских правах по состоянию здоровья. Бабушка пыталась через суд восстановить опеку над внучками, но ей постоянно отказывали: якобы это не соответствует интересам детей. При этом девочек передали новой семье, не дожидаясь, пока решение суда вступит в силу. Приёмная семья, как жалуется бабушка, против того, чтобы она виделась с внучками.

© Фото из личного архива / РИА Новости

Жительница города Коряжма Архангельской области Ольга Пеетерс пытается добиться опеки над внучками после того, как их мать Валерию Шиппер ограничили в родительских правах.

Сестры-близнецы Нелли и Клавдия родились в июне прошлого года. Их мать с 2016 года состоит на учете в «Коряжемской городской больнице» с диагнозом «параноидальная шизофрения, эпизодический тип лечения».

«У меня дочь находится с третьей группой инвалидности, она трудоспособна, ей можно работать, даже таблетки не надо постоянно принимать. Никакой агрессии не было, в том числе в отношении детей. А они всё переиначили, врут, что ей дети были не нужны», — рассказывает её мать Ольга Пеетерс.

По словам Ольги, в больнице сразу после родов дочь уговаривали оставить детей. Она отказалась, и тогда опека Архангельска подала в суд на лишение родительских прав.

В итоге Валерию ограничили в родительских правах в сентябре 2018 года. Как отмечается в решении суда (есть в распоряжении RT), угрозы для детей она не представляет, но не может справляться со своими обязанностями «из-за сниженного чувства ответственности и легковесности суждений».

Посещения были запрещены

Опека перешла к бабушке. Однако вскоре женщина была вынуждена уехать из города по работе.

«На время отъезда я наняла детям нянечку, чтобы она за ними присматривала. Потом мне сказали, что дети заболели, поэтому их пришлось отдать в больницу. Уже позже выяснилось, что это неправда, дети были здоровы, их просто увезли. При этом меня заставили написать заявления, что я на время отказываюсь от опеки, якобы для того, чтобы дети могли оставаться в больнице. Я там указала, что детей скоро заберу обратно», — рассказывает Ольга Пеетерс.

Когда детей из больницы перевели в детский дом, Пеетерс сразу же связалась с администрацией и сказала, что будет восстанавливать права на опеку.

«Я постоянно звонила, узнавала как внучки. Мы регулярно приезжали их навещать, хотя детский дом в Архангельске, куда от нашего городка путь не близкий», — говорит бабушка.

В июне этого года Ольге Пеетерс решением опеки Архангельска отказали в оформлении опекунства на том основании, что это не соответствует интересам детей. Женщина обжаловала отказ в суде, но в августе решение было вынесено не в её пользу. В частности, в постановлении было указано, что Ольга Пеетерс редко навещала внучек. Сама она объясняет, что в декабре прошлого года её с дочерью просто перестали пускать в детдом.

«Я всё время пыталась навестить внучек, а мне говорили, что карантин, посещения запрещены. При этом я постоянно звонила, чтобы узнать их состояние. А потом в суде представители детского дома утверждают, что я детьми не интересовалась, не навещала и поэтому мне их не отдают. Все переиначивают, только чтобы мне родных внучек не возвращать», — говорит она.

Также суд не устроило, что вся семья проживает вместе. Ольга Пеетерс спешно решила жилищный вопрос, нашла дочери отдельную квартиру и подала апелляцию, но, не дожидаясь решения суда, девочек уже передали в приёмную семью в Адыгее.

«Когда я в очередной раз позвонила, чтобы узнать состояние детей, мне сказали, что их 22 августа, до того как решение суда вступило в силу, детей передали в семью. Я говорю, как в семью, мы же ещё судимся, ещё не прошёл положенный по закону месяц, а мне говорят, что никакие документы не приходили, хотя я и по телефону постоянно говорила, что буду апелляцию подавать, — говорит бабушка. Как же так, чужому человеку дали постоянное опекунство, почему мне, родной бабушке, отказывают? Детей специально отправили так далеко, думали, что мы про них забудем и не найдём».

© Фото из личного архива

В августе, когда стало понятно, что детей не хотят возвращать в родную семью, опеку над девочками попыталась оформить их тётя Мария Косовская, но и ей отказали. «Меня сразу не пустили. Надо было собирать бумаги, что я являюсь их родственницей», — рассказала она RT.

Однако к тому моменту, как документы были готовы, детей уже отдали в приёмную семью.

«Теперь я тоже пытаюсь обжаловать это решение через суд», — рассказала она RT.

Необоснованный отказ

Ольга Пеетерс сразу попыталась связаться с внучками, но назначенные опекуны, по её словам, сразу начали этому противиться.

«Мне дали в опеки телефон приёмной семьи. Когда я позвонила, опекунша даже со мной разговаривать не захотела, бросила трубку. Я потом узнала через опеку адрес, мы поехали их навестить. Там мы с ними тоже сразу поругались, относились к нам, как будто мы никто, а я же родная бабушка», — жалуется Ольга Пеетерс.

В управлении по вопросам семьи опеки и попечительства Архангельска и администрации города не предоставили комментарий.

Адвокат Павел Кантор говорит, что согласно закону, наилучшим устройством детей, тем более таких маленьких, считается воспитание их в кровной, а не в чужой семье.

«Даже если кровная семья испытывает те или иные трудности, которые бывают у всех, ей все равно должно отдаваться предпочтение. В законе об опеке и попечительстве прямо сказано, что родственники, в частности бабушки, имеют преимущественное право на опеку над детьми перед всеми другими лицами», — поясняет он RT.

Юрист отмечает, что причин, по которым бабушка не может быть опекуном, судом не установлено.

«Суд необоснованно отказал бабушке, даже не указав, по какой причине он отказался признать её преимущественное право. Надеюсь, что судебная ошибка будет исправлена, бабушка сможет установить опеку, а органы социальной защиты помогут этой семье», — считает Павел Кантор.

Апелляционный суд также отказал Ольге Пеетерс в праве воспитывать родных внучек. Теперь она собирается в Санкт-Петербург, где будет рассматриваться её кассационная жалоба на это решение.