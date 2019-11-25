После запроса RT МВД поможет семинаристу из Молдавии с получением российских документов

Студент духовной семинарии в Ярославле Борис Круковски, переехавший в Россию из Молдавии, два года не мог добиться от чиновников начала оформления документов на получение гражданства. Из-за того, что мужчина и его супруга с 2017 года не имели в России необходимого статуса, они не могли официально работать и получать бесплатную медицинскую помощь. При этом Круковски, как носителей русского языка, должны были легализовать по упрощённой процедуре. После запроса RT в МВД начали оказывать содействие будущему священнику и его жене.

© Фото из личного архива Бориса Круковски

В июле 2017 года молдаванин Борис Круковски и его жена Анастасия переехали в Россию, где мужчина поступил в Ярославскую духовную семинарию. Круковски обучается на священника в пастырском отделении семинарии, а его супруга готовится стать регентом церковного хора.

«Я вырос в достаточно религиозной семье и с самого детства посещал церковь. Первые мысли выбрать духовный путь стали посещать меня ещё в юности, но я долго не решался на этот шаг, — рассказывает RT Круковски. — Ещё в 2009 году я ездил работать в один из монастырей Ярославской области. В беседах с монахами я и узнал о существовании семинарии в Ярославле».

31-летний Круковски родился в небольшом молдавском городке Глодяны в русскоязычной семье. Отец Бориса был моряком рыболовного флота из Мурманска. В середине 70-х он ездил в гости в Молдавию к своему товарищу по работе. Во время одной из поездок он познакомился со своей будущей женой и матерью Бориса и решил остался жить в Молдавии.

После окончания школы Борис отучился на слесаря и устроился работать на местный сахарный завод. «Там были постоянные перебои с зарплатой, а потом он и вовсе закрылся», — вспоминает Круковски.

Найти новую работу оказалось непросто — везде от соискателей требовалось знание румынского языка.

«Я ходил в русский садик, потом в русскую школу, в семье всю жизнь мы тоже общались только по-русски. Поэтому румынским я владею не очень хорошо, — объясняет мужчина. — Когда завод закрылся, я с огромным трудом нашёл работу в Кишинёве. Но оставаться там было практически невозможно. Было очень много конфликтов именно на почве национальности и языка. К тому же я ещё и верующий, а коллеги пытались провоцировать меня, называли оккупантом и требовали убраться в Россию. В конце концов мне это надоело окончательно, и я ушёл».

© Фото из личного архива Бориса Круковски

Бюрократические проблемы

В Ярославле супруги Круковски сразу после переезда обратились в местный многофункциональный миграционный центр (ММЦ), рассчитывая начать процедуру получения российского гражданства. Однако за два года хождения по кабинетам в перерывах между лекциями в семинарии дело так и не сдвинулось с места.

«Дело в том, что семинария просто регистрирует нас в России на время учебного года. Получать разрешение на временное проживание (РВП) или другие статусы мы должны самостоятельно, — поясняет Круковски. — С момента приезда мы неоднократно ходили в ММЦ, однако добиться чего-то у нас не получалось. Нам сразу сказали, что под льготные категории мы не подпадаем. Идти по общему порядку мы тоже не можем из-за отсутствия квот на РВП. Этих квот мы ожидали с осени 2017 года».

Из-за отсутствия необходимого статуса семья Круковски оказалась в крайне затруднительном материальном положении. Не имея разрешительных документов, Борис не имеет права на официальное трудоустройство в России. Устраиваться на работу без оформления он опасается, так как подобный проступок может грозить ему депортацией с последующим запретом на въезд в Россию.

Осложняет положение супругов тот факт, что иностранные студенты семинарии лишены бесплатной медицинской помощи. Это право они могут получить только при наличии вида на жительство (ВНЖ). Сейчас же любой поход к врачу обходится Борису и Анастасии в немалую сумму и подрывает их и без того небольшой семейный бюджет.

© Фото из личного архива Бориса Круковски

Программа носителя русского языка

После запроса RT в Центральном аппарате МВД России изучили ситуацию семьи Круковски и сообщили, что в случае документального подтверждения факта рождения отца Бориса в Мурманске он может рассчитывать на получение российского гражданства по упрощённой процедуре.

«При предоставлении документов, подтверждающих проживание отца на территории Мурманской области, он сможет обратиться в комиссию УМВД России по Ярославской области по признанию иностранных граждан носителями русского языка с заявлением о признании его носителем русского языка», — говорится в ответе ведомства.

В случае признания Бориса Круковски носителем русского языка он получит право подать документы на получение вида на жительство, минуя стадию оформления РВП. Получив ВНЖ, Круковски сразу сможет написать заявление на получение российского гражданства.

В МВД также заявили о готовности оказать содействие в легализации Анастасии Круковски.

«Принимая во внимание изложенные в обращении обстоятельства, в УМВД России по Ярославской области направлено письмо об оказании Борису Круковски возможного содействия в признании его носителем русского языка с последующей выдачей ему вида на жительство в Российской Федерации, а также приёме от Круковски Анастасии заявления о выдаче разрешения на временное проживание, выделив при необходимости квоту», — говорится в ответе ведомства.

Уже через несколько дней после отправки запроса в МВД мужчина был вызван на приём в ярославскую миграционную службу, где студенту семинарии заявили о готовности включить его в программу носителей русского языка, если тот предоставит документы, подтверждающие факт рождения его отца в России.

«Мне помогли составить запрос в Мурманск по поводу его ранней прописки. Я очень благодарен RT за то, что у нас появился шанс приблизиться к нашей мечте вернуться на историческую родину, — не скрывает радости Круковски. — Если всё получится, конечно, первым делом буду искать подработку, чтобы заботиться о жене. Мы хотим остаться в России, родить здесь детей, служить Церкви и работать во благо страны».