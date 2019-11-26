Опека хочет изъять детей у добивающейся переселения из аварийного жилья матери-одиночки

В Казани мать-одиночка Диляра Гайсина несколько лет добивалась расселения из аварийного жилья, в котором к тому же произошёл пожар. Новой квартиры ей так и не выдали, однако предоставили две комнаты в манёвренном фонде, находящиеся не в лучшем состоянии. При этом органы опеки подали против женщины иск об ограничении её в родительских правах. Поводом для этого послужили плохие жилищные условия и, как утверждают чиновники, недобросовестное исполнение Дилярой родительских обязанностей. Суд первой инстанции встал на сторону матери, прокуратура также заявила, что не считает нужным ограничивать Гайсину в правах. Однако это решение не устроило органы опеки, которые намерены обжаловать вердикт.

© Фото предоставлено Дилярой Гайсиной

В Казани мать-одиночка Диляра Гайсина добивалась расселения из аварийного дома. Когда в её квартире произошёл пожар, администрация предоставила комнату в манёвренном фонде только спустя полгода. По словам Гайсиной, условия были ужасающие — жить всё равно пришлось на съёмных квартирах. Теперь органы опеки пытаются изъять у женщины детей из-за неподходящих жилищных условий. Гайсиной удалось выиграть первый суд. Однако отдел по опеке и попечительству Советского района Казани готовит апелляционную жалобу.

Аварийный дом и пожар

41-летняя Диляра Гайсина с детства жила в доме 1956 года постройки на Ново-Азинской улице Казани вместе с родителями-инвалидами и братом. Родители женщины всю жизнь работали военными инженерами — разрабатывали оборудование для самолётов. В 2004 году женщина родила дочь Зарину. Умещаться в квартире в старом доме было тяжело, и в 2005 году Гайсина встала в очередь на улучшение жилищных условий. В марте 2010 года у Диляры родился ещё один ребёнок — сын Данияр.

Как рассказала RT сама Гайсина, местные власти долгое время отказывались признавать дом, в котором она жила, аварийным.

«11 марта 2011 года у нас наконец приняли заявление, но в программу по переселению нас снова не включили. В декабре 2013-го состоялась межведомственная комиссия, на которой дом наконец признали аварийным. А 16 января 2014 года у нас в квартире случился пожар», — вспоминает Диляра.

По словам женщины, возгорание в квартире произошло из-за неосторожного обращения её трёхлетнего сына с огнём. Она оставила мальчика с бабушкой, страдающей болезнью Альцгеймера, и лежачим дедушкой, у которого последняя стадия онкологии.

«Слава богу, никто не пострадал, но жить в этой квартире мы больше не могли. Мы всей семьёй оказались на улице. Я обратилась в мэрию Казани с просьбой расселить нашу семью, говорила: «Помогите, нам негде жить»— вспоминает Гайсина.

© Фото предоставлено Дилярой Гайсиной

Однако, как утверждает женщина, мэрия Казани отказала в помощи её семье. По её словам, чиновники заявили, что новую квартиру по программе переселения из аварийного жилья смогут предоставить лишь в 2021 году. Полгода Гайсины скитались по друзьям, знакомым. В мае 2014 года, когда Диляра рассказала о своей беде местным журналистам, ей предложили две комнаты в манёвренном фонде.

«Вроде бы в комнатах сделали косметический ремонт — поклеили обои, но через две недели они отклеились, а под ними оказались гнёзда тараканов, — рассказывает Гайсина. — По комнате бегали мыши, раковин не было, как и плиты, воды и проводки. Да и с соседями не повезло — сосед ломал дверь, поджигал ручки, кто-то своровал детские велосипеды. Так тяжело оказаться с детьми на улице фактически бомжом. Мы вынуждены были согласиться на эти комнаты».

Суд по ограничению в правах

По словам Гайсиной, после её жалоб в администрацию на неё и обратила внимание опека. Так, с января 2015-го по 2019 год органы опеки составили на мать-одиночку несколько административных актов, которые позднее стали основанием для иска об ограничении женщины в родительских правах.

14 сентября 2019 года органы опеки Советского района обратились в суд и заявили, что Диляра плохо исполняет родительские обязанности.

© Фото предоставлено Дилярой Гайсиной

В суд была представлена характеристика Диляры: «Гайсина характеризуется как неуравновешенная, конфликтная, агрессивная, изворотливая женщина, склонная к вранью и искажению истинной информации. Эмоциональная несдержанность матери наносит вред психическому и физическому здоровью детей», — говорится в материалах суда. Также органы опеки предоставили административные постановления, выписанные на женщину.

Так 9 января 2015 года Гайсина, занимавшаяся на тот момент организацией праздников, оставила сына с родителями и поехала вести корпоратив. Родители за мальчиком не уследили: он убежал в соседний двор, там его нашли инспекторы подразделения по делам несовершеннолетних. В итоге в отношении Диляры составили акт, а ребёнка отвезли в приют «Гаврош». Вернуть ребёнка удалось только после жалобы в прокуратуру.

В 2016, 2017 и 2018 годах на женщину снова составили ещё несколько актов — якобы её дочь Зарина прогуливает школу, из-за чего её даже оставили на второй год. При этом в школе Зарину характеризовали как «внимательную, доброжелательную, делающую правильные выводы из критических замечаний, вежливую».

В 2017 году на Гайсину подали в суд из-за неуплаты коммунальных платежей за комнаты манёвренного фонда и за квартиру по месту прописки — ту самую, в которой произошёл пожар. Согласно материалам суда, за комнаты в манёвренном фонде она должна была свыше 400 тыс. рублей, а за сгоревшую квартиру — около 180 тыс. В итоге семью выселили из манёвренного фонда, однако ключи у неё забирать никто не стал.

В 2018 году было составлено ещё одно постановление — якобы восьмилетний Данияр играет во дворе с пневматическим пистолетом и стреляет в прохожих. Позднее сами сотрудники опеки признались, что ошиблись: у мальчика была игрушка, а не пневматика.

Кроме того, по словам сотрудников органов опеки, в 2019 году, когда Гайсиной потребовалось уехать на лечение на неделю, она якобы оставила сына одного. В связи с этим его до приезда матери передали свекрови Диляры.

Также было составлено постановление об осмотре жилищных условий комнат манёвренного фонда, из которых женщину выселил суд в 2017 году.

«В помещении отсутствуют элементарные санитарные нормы и условия для проживания несовершеннолетних. Комнаты заполнены мешками, пакетами с грязным бельём, посудой, старой бытовой техникой, мебелью и шинами от колёс. Имеется старый пустой холодильник и пылесос. Отсутствуют двери», — говорится в документе.

Помимо предоставления выписанных в отношении женщины постановлений, в суде органы опеки также заявили, что мать с сыном якобы живут в помещении магазина на 9 кв. м, а дочь — в манёвренном фонде одна.

В свою очередь, в суде Гайсина пояснила, что все нарушения носят надуманный характер. По её словам, дочь пропускала уроки из-за болезни, женщина предоставила в суд соответствующие справки. Согласно документам (имеются в распоряжении редакции. — RT), Зарина находилась в клинике в общей сложности с 12 мая 2018-го по 24 июля 2019 года.

«Моя дочь периодически лечилась в психиатрической клинике. Все справки в школу мы предоставляли — она пропускала уроки по уважительной причине. Это лечение ей было необходимо, зато сейчас она чувствует себя гораздо лучше и диагноз с неё сняли», — рассказывает Диляра.

Также женщина объяснила, откуда взялась задолженность по квартплате. Она убеждена, что ей приписали чужие долги.

«Я должна была платить 3276 рублей в месяц. Если эти деньги умножить на все 36 месяцев, что мы там жили, то такой суммы не получится. Ещё до нас там жили нелегалы и после них остался долг свыше 200 тыс. рублей. Теперь его повесили на мою семью, а 180 тыс. за сгоревшую квартиру я сразу погасила, хотя мы там и не живём», — говорит Гайсина.

© Фото предоставлено Дилярой Гайсиной

Однако прокуратура на суде заявила, что ограничивать Диляру в родительских правах нецелесообразно. Суд встал на сторону матери и в удовлетворении иска опеке отказал.

Опека готовится к апелляции

Однако это решение суда не удовлетворило органы опеки. Как рассказала RT глава отдела опеки Советского района Ирина Смирнова, они собираются обжаловать вердикт суда.

«У нас нет цели разлучить семью. Мы хотим лишь улучшить отношения внутри семьи. Девочка неоднократно говорила, что мать тратит всё на себя, не даёт ей денег на карманные расходы, на транспорт до школы. Летом она заработала 5 тыс., чтобы купить себе спортивный костюм, в котором «не стыдно ходить», а на остальные средства купила брату канцтовары к школе. Но в то же время дети хотят жить только с мамой», — рассказывает Смирнова.

© Фото предоставлено Дилярой Гайсиной

Глава отдела опеки отметила, что Гайсина не обжаловала постановления, а значит, согласилась с ними.

«Вся проблема в маме. Мы пытаемся ей помочь, но она от нас бегает. Не говорит, где живёт с детьми, боится, что мы придём и заберём детей. Она только требует: «Дайте мне квартиру!» Хотя мы предлагали сделать ремонт в её квартире, в которой произошёл пожар по её вине. Но она отказалась. Письменный отказ мы можем предоставить», — заявила RT Смирнова.

Дочь Гайсиной Зарина в беседе с RT доводы опеки о том, что мать не даёт ей денег, опровергла.

«Мама даёт мне на карманные расходы, в зависимости от того, сколько у неё есть. Да, я сама зарабатывала себе на костюм, но работала у мамы — и только потому, что мне хотелось купить что-то самой. Мама потом мне даже добавила денег. У нас всё хорошо, я хочу жить с мамой и братом вместе», — рассказала Зарина.

Сама Гайсина говорит, что уже доведена до отчаяния необоснованными претензиями.

«Они даже через СМИ стали на меня клеветать. Сразу после выигранного мною суда напечатали в газетах комментарий мэрии, что моя 15-летняя дочь полгода живёт со взрослым мужчиной, — возмущается Гайсина. — А всё было не так. Из-за стресса от постоянного давления органов опеки в мае 2019 года у меня родилась мёртвая девочка. Мне нужно было лечение. Мой дядя согласился оплатить мне неделю в Абхазии. 30 августа я уехала, а дочка осталась с гражданским мужем. 6 сентября они поехали забирать из детского лагеря сына. Воспитатели сообщили в опеку, что забирал мальчика не родной отец, и детей (сына и дочь. — RT) у Марата (гражданского мужа. — RT) изъяли. Девятого я вернулась из Абхазии и забрала детей назад. Вот как всё было на самом деле. А они травят».

По факту изъятия органами опеки детей из-за плохих жилищных условий председатель СК РФ Александр Бастрыкин поручил провести проверку законности действий органов опеки.