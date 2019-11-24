В Подмосковье пенсионерка через суд пытается забрать внука у гражданина Анголы

62-летняя жительница Балашихи Галина Карнюшкина пытается ограничить в родительских правах своего зятя — гражданина Анголы. Женщина почти пять лет одна воспитывала внука Даниэля, после того как от онкологического заболевания умерла её дочь. Отец мальчика Ажеу Боржеш фактически не участвовал в жизни ребёнка с момента его рождения. Но, узнав о смерти своей бывшей гражданской жены, мужчина по решению органов опеки забрал сына к себе. Карнюшкина опасается, что биологический отец плохо обращается с мальчиком и может увезти его в Анголу. В свою очередь, Боржеш утверждает, что любит сына, а все разговоры о его якобы агрессивном поведении — ложь и клевета. По словам классной руководительницы девятилетнего Даниэля, мальчик — заложник сложившейся ситуации, он стал хуже учиться и замкнулся в себе.

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В подмосковной Балашихе второй год кипят африканские страсти — 62-летняя пенсионерка Галина Карнюшкина судится из-за внука с его биологическим отцом, гражданином Анголы Ажеу Боржешем. Женщина уверяет, что анголец никогда не принимал участия в жизни девятилетнего Даниэля, но приехал за сыном в Россию, когда узнал о смерти бывшей гражданской жены.

В 2018 году органы опеки постановили передать мальчика отцу, но бабушка внука не отдала. Только в мае 2019 года ангольцу удалось забрать Даниэля. Теперь женщина опасается, что Боржеш увезёт сына в Анголу. В свою очередь, африканец называет все обвинения в свой адрес клеветой.

Поматросил и бросил

Россиянка Юлия Карнюшкина и гражданин Анголы Ажеу Боржеш познакомились в 2009 году в городе Новомосковске. По словам Галины Карнюшкиной, на момент знакомства её дочь уже болела онкологией и проходила курс химиотерапии.

«После облучения она не могла продолжить учёбу, получила инвалидность. Я не знаю, как у них всё закрутилось, но она забеременела. В январе 2010 года на свет появился Даниэль. Жениться Ажеу на Юле не стал, поэтому она воспитывала сына одна. За два года Ажеу приехал два-три раза посмотреть на ребёнка, а потом учёба закончилась, и он уехал обратно в Анголу», — рассказывает RT Галина.

Юлия Карнюшкина умерла от лимфомы Ходжкина в 2014 году в возрасте 33 лет.

«Последняя просьба у неё была, чтобы я ни за что не отдавала ребёнка отцу. Я скрыла от Ажеу смерть дочери, но моя сестра решила ему всё рассказать в надежде, что он начнёт нам помогать. Но помощи мы не дождались», — признаётся Карнюшкина.

В феврале 2015-го женщина официально оформила временную опеку над внуком, а в 2017 году Боржеш неожиданно приехал в Россию за сыном.

«Вначале он общался с Даниэлем нормально, но потом начал покрикивать на ребёнка и на меня. Я стала пускать его реже. Однажды он выбил дверь в квартиру, и мне пришлось вызвать полицию. Тогда он пошёл в опеку и пожаловался, что я препятствую ему видеться с сыном», — отмечает Карнюшника.

Забрал силой

В марте 2018 года бабушку лишили статуса опекуна и постановили передать несовершеннолетнего законному представителю. Карнюшкина мальчика не отдала, и почти год Даниэль жил с ней. При этом Боржеш иногда приходил навещать сына. Встречи эти, как уверяет Галина, заканчивались скандалом. В мае 2019-го африканец забрал сына.

«Пришёл и забрал силой, а внук плачет и говорит: «Бабушка, почему ты меня отдала?» Теперь пишу в прокуратуру, и уполномоченной по правам ребёнка, и в опеку, но везде один ответ: «Боржеш — законный представитель». А в каких условиях мальчик живёт, никого не интересует», — рассказывает Карнюшкина.

Женщина уверена, что Боржеш применяет в отношении Даниэля насилие. По её словам, мальчик запуган, затравлен, у него упала успеваемость в школе.

«У меня есть фото Даниэля после того, как отец его поцарапал. В прошлую субботу он закрыл его в квартире на целый день и ушёл на работу, хотя у Даниэля были занятия в музыкальной школе. Со мной отец вообще не разрешает видеться. Поэтому я решила бороться за внука в суде», — добавляет Галина.

Её адвокат Юлия Юрченко считает, что, лишив бабушку временной опеки над внуком, чиновники нарушили интересы ребёнка, потому что не проверили условия жизни отца.

«Он не интересовался судьбой сына все эти годы. Жил в общежитии, у него не было работы. И сейчас Боржеш не думает о ребёнке. У него свадьба в эту субботу с учительницей музыки. Даниэль ездит один на электричке в школу. Почему наша опека защищает не права ребёнка, а права отца?» — возмущается Юрченко.

По её словам, сейчас Боржеш оформляет мальчику гражданство Анголы, чтобы увезти его из России.

Хотел жениться

Ажеу Боржеш все обвинения в свой адрес отрицает. По его словам, он никогда не отказывался от сына и предлагал Юлии Карнюшкиной жениться, но она отказалась.

«Мы жили вместе, а потом, когда я уехал, общались по скайпу. Но бабушка меня обманула, скрыла, что мама Даниэля умерла. Помогать из другой страны очень тяжело. Я хотел делать переводы через Western Union, но бабушка сказала, что я должен отправлять деньги на карту Сбербанка, а это было невозможно. Если бы я знал, что мой сын один, я бы приехал раньше», — поясняет он.

Анголец уверяет, что не препятствовал встречам бабушки и внука, пока Карнюшкина не подала на него в суд. Рассказывать о планах перевезти сына в Анголу Боржеш отказался.

«Какое дело бабушке до этого? Она всё равно жить со мной не будет. Она ничего не знает обо мне. Ситуация доведена до абсурда. Я родился в семье и хочу, чтобы у моего сына была семья, а я его родной отец. Бабушка хочет, чтобы Даниэль был сиротой», — возмущается анголец.

Заложник ситуации

По словам уполномоченного по правам ребёнка в Московской области Ксении Мишоновой, решение передать Даниэля отцу абсолютно законно.

«Сотрудники опеки проверили условия проживания ребёнка, у отца в России есть работа по контракту. Поэтому сейчас закон на стороне Боржеша, и он может увезти сына в Анголу, дать ему гражданство другой страны, потому что он отец и у него есть все права воспитывать мальчика», — сообщила Мишонова.

Детский омбудсмен не в курсе жалоб Карнюшкиной на насилие в отношении несовершеннолетнего, но заверяет, что если такой сигнал поступит, то реакция на него будет незамедлительной.

«Бабушка обращалась ко мне, но жаловалась она не на насилие в отношении ребёнка, а на то, что отец перестал давать ей видеться с внуком. Если от бабушки будет официальное обращение о том, что ребёнка бьют, мы немедленно отреагируем и проверим эту информацию. Но такого сигнала к нам не поступало», — объясняет Мишонова.

Классная руководительница Даниэля Виктория Скачко говорит, что мальчик стал заложником ситуации.

«Ребёнок стал хуже учиться и замкнулся в себе. Он не знает, как ему правильно поступать. Бабушка одно говорит, отец учит другому. В итоге Даниэль теряется и становится никаким. У него нет единой линии воспитания, и это влияет на его учёбу», — рассказывает Скачко.

По её словам, она один раз видела ссадину на лице своего ученика.

«У него тёмная кожа, и синяки на ней сложно разглядеть. Даниэль не жалуется на отца, даже когда я задаю вопросы, он предпочитает отмалчиваться. Возможно, он запуган. Сложно судить», — говорит учительница.

19 декабря в Железнодорожном городском суде состоится очередное заседание по иску Карнюшкиной об ограничении Боржеша в родительских правах. RT продолжит следить за ситуацией.