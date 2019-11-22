Семья из Москвы добивается возвращения отнятых опекой приёмных дочерей

Опека изъяла из московской семьи трёх приёмных дочерей (сестёр 3, 4 и 5 лет), когда они с родителями гостили у родственников в Петрозаводске. По словам опекунов, девочки сильно подрались между собой. По требованию столичных органов опеки их отвезли в больницу, однако назад детей врачи уже не вернули. Официальное постановление о временном приостановлении опеки было принято только спустя неделю. При этом уголовное дело так и не дошло до суда. По словам опекунов, обвинение строится на показаниях девочек, которые постоянно меняются. Тем временем дети почти год находятся в приюте: их не возвращают приёмным родителям, и им не подыскивают новую семью.

© Фото из личного архива

Семья московских журналистов Алексея Сергеева и Татьяны Гущиной лишилась троих приёмных детей (сестёр 3, 4 и 5 лет) после того, как посетила Петрозаводск.

Детей взяли в семью из приюта в июне прошлого года. «Мы жили как обычная семья. Съездили отдохнуть — сперва по России, затем слетали в Эмираты. Дети впервые побывали на пляже, увидели океан. Но осенью 2018 года жизнь нашей семьи изменилась», — рассказала RT Татьяна Гущина.

В ноябре от онкологического заболевания скончалась мать Алексея Сергеева, проживающая в Петрозаводске. Девочек успели свозить познакомить с бабушкой, а после ее смерти решили почаще ездить в Карелию, чтобы поддержать отца Алексея, который остался один.

22 января, когда семья гостила в Петрозаводске, младшая и средняя дочери (Соня и Марина) сильно подрались. «В этот же день с утра Марина умудрилась упасть — наши девчонки активные, любят бегать, прыгать, лазать, а вот с координацией у Маринки не очень — она сильно ударилась лбом об пол и поставила шишку», — рассказывает Алексей Сергеев. Поскольку девочки чувствовали себя хорошо и ни на что не жаловались, в больницу обращаться не стали.

На следующий день опекуны послали фотографии девочек их кровной тёте, проживающей в Петрозаводске. «До того дня мы совершенно нормально общались, тётя нас поддерживала и поддержала в этот раз. Но спустя два дня, 25 января, она написала заявление в московскую опеку и полицию на жестокое обращение с детьми», — рассказывает Татьяна.

В тот же день, 25 января, в приёмную семью позвонили из органов опеки и попечительства Тропарево-Никулино города Москвы и потребовали отвести детей в больницу. Девочек осмотрели, сделали рентген. «Сказали, что их жизни и здоровью ничего не угрожает, но предложили оставить среднюю дочь у них, на ночь, «на всякий случай», — рассказала Татьяна. Младшую в тот день отдали в Республиканскую инфекционную больницу (РИБ), поскольку у нее обострился герпес.

Действия врачей

Обратно детей уже не дали. «Мы попыталась забрать детей, но нам их не отдали ни в одной больнице, хотя у врачей не было никаких оснований не отдавать детей их официальному опекуну», — рассказывает Татьяна.

Официальное постановление о временном приостановлении опеки до окончания расследования было принято только 31 января. Таким образом, почти неделю детей незаконно удерживали в больнице.

По мнению специалиста по детскому и семейному праву, адвоката Антона Жарова, в данном случае врачи явно превысили свои полномочия.

«Меня возмущает позиция врачей. Врач должен лечить, а не удерживать детей без законного основания. Опека пользуется этим и загребает жар чужими руками, правовых оснований для этого нет никаких», — говорит он.

В тоже время уполномоченный по правам ребенка Карелии Геннадий Сараев считает такое поведение медиков вполне ответственным.

«Детей оставили на основании решения медиков, которые заподозрили, что было жестокое обращение», — говорит он. В тоже время он признал, что дальнейшая проверка фактов истязания не выявила.

Уголовные дела

12 февраля девочек увезли в петрозаводский центр помощи детям «Надежда». «О том, что девочек нет в больнице, мы узнали только когда приехали их навестить», — вспоминает Алексей.

Тем временем правоохранительные органы начали проверку. 14 февраля петрозаводский инспектор по делам несовершеннолетних передала дело дознавателю полиции. Как рассказал Алексей Сергеев, сначала в избиении подозревали его. Однако, когда выяснилось, что мужчина не употребляет алкоголь и наркотики, подозревать в жестоком обращении стали его жену.

Материалы до следственной проверки были переданы в Следственное Управление Следственного Комитета города Петрозаводска на предмет рассмотрения по ст.117 (Истязание). Однако следователь СК отказался возбуждать уголовное дело в отношении приёмных родителей в связи с отсутствием состава преступления и возвратил все материалы полицейскому дознавателю.

В итоге уголовное дело было возбуждено по признакам преступлений, предусмотренных ст.156 УК РФ (ненадлежащее исполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего) и 115 (умышленное причинение лёгкого вреда здоровью).

© Фото из личного архива

Алексей Сергеев уверяет, что при передаче дела от следователя дознавателю из материалов исчезли почти все прикрепленные к нему документы. Это многочисленные личные характеристики от благотворительных фондов и с мест работы, результаты нескольких психологических тестирований, пройденных на этапе дознания, документы, подтверждающие занятия детей в спортивных секциях. Также из дела пропало заявление тёти о жестоком обращении с детьми.

«Следователь заявила мне, что все документы по делу остались в СУ СК и нам надо прикреплять всё заново, а тётя теперь не имеет никакого отношения к делу, она просто свидетель и поэтому может общаться с детьми», — сообщил Сергеев.

Все это время дети находятся в приюте. Никаких действий кроме допроса детей не проводилось, дело никак не могут довести до суда. При этом девочки, по словам приёмных родителей, постоянно меняют показания. «Дети, которые сначала сами рассказывали про драку, со временем поменяли свои показания, а чтобы было невозможно доказать давление на детей, петрозаводская опека запретила проводить видеосъемку первых допросов, чтобы было невозможно провести психологическую экспертизу достоверности показаний детей», — утверждает жена Сергеева Татьяна Гущина.

По ее словам, психолого-психиатрическая экспертиза состоялась только через 7 месяцев. «Нас ознакомили с её результатами. Порой противоречия звучат в двух предложениях подряд: «Мама нас никогда не била палкой. Мама била меня палкой», — рассказала Татьяна.

Нарушены интересы детей

С февраля девочки не видятся с приёмными родителями. «Суда ещё не было, решения о лишении нас статуса приёмных родителей не вынесено — мы надеемся, что нас оправдают и этот кошмар закончится. Но нашим детям добрые сотрудники петрозаводского детского дома «Надежда» рассказали, что мы с женой, мой отец (которого они называют дедушкой) и их любимые домашние животные… умерли! Мы все умерли, так как нас убили полицейские», — сокрушается Татьяна Гущина.

По её мнению, дело тянут в суд, чтобы не портить статистику.

В прокуратуре отказались давать какие-либо комментарии по делу, сославшись на тайну следствия.

В пресс-службе УМВД по Карелии подтвердили, что в текущем году в Петрозаводске трое несовершеннолетних были изъяты из семьи опекунов. «Имелись основания полагать, что дети подверглись жестокому обращению. В настоящее время в следственном управлении УМВД России по г. Петрозаводску ведётся расследование», — рассказали RT в пресс-службе.

Как считает юрист Павел Кантор, безусловно, появление телесных повреждений у детей, тем более у приёмных детей, должно влечь за собой разбирательство, и обстоятельства должны быть выяснены. Но главное при разбирательстве — соблюдать интересы детей, подчеркнул он.

«Если органы опеки не нашли оснований для прекращения опекунства в данном случае, и здоровье детей не пострадало, то непонятно, чем именно вызвана необходимость разлучения детей и приемных родителей на такой длительный срок?» — спрашивает юрист.

Он пояснил, что из законодательства следует, что дети, оставшиеся без попечения родителей, должны быть либо устроены в семью и проживать в ней, либо находиться под надзором в организации для детей-сирот, которая будет искать им новую семью.

«В данном случае, органы опеки забрали детей из семьи, но при этом не лишили приёмных родителей права на опекунство. Таким образом девочки лишились возможности обрести другую семью, а опекуна — оспаривать такое решение. Безусловно, такие действия противоречат общим принципам Семейного кодекса», — замечает Кантор.

Также его удивляет, что дело, основанное, насколько можно судить, исключительно на противоречивых показаниях маленьких детей, расследуется так долго. Все эти обстоятельства, по мнению юриста, в совокупности действительно заставляют предположить недобросовестность и предвзятость со стороны органов власти.