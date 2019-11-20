У многодетной матери изъяли купленную машину в качестве вещдока

Многодетная мать из Краснодара Юлия Ютта, купив летом 2018 года в одном из московских автосалонов подержанный Volkswagen Touareg, и представить не могла, что через год окажется в центре сложной детективной истории, связанной с автомобилем. Как рассказала женщина, несмотря на то что при покупке иномарку проверяли по различным базам, и она в них не значилась, осенью 2019 года её неожиданно объявили в розыск. Направлявшуюся вместе с ребёнком к родным в Волгоград Ютту остановили ростовские полицейские, которые изъяли её машину в качестве вещдока по уголовному делу о мошенничестве, возбуждённому в Москве ещё в начале 2017 года. При этом саму Юлию, по её словам, вместе с сыном и со всеми вещами оставили одну ночью на улице в незнакомом городе. Женщина съездила в столицу, чтобы разобраться в деталях дела, связанного с её автомобилем, но сделать этого ей так и не удалось.

© Фото из личного архива Юлии Ютта

Испорченный отпуск

24 октября 2019 года 31-летняя Юлия Ютта вместе с восьмилетним сыном возвращалась из Краснодара в родной Волгоград, когда вечером того же дня на трассе в Ростовской области её автомобиль Volkswagen Touareg был остановлен экипажем ДПС.

«По работе мужа в последнее время мы жили на Кубани. В конце октября мы решили взять небольшой отпуск и отправиться на машине в Европу, но сперва решили заехать в наш дом в Волгограде. Сначала туда уехал муж вместе с двумя детьми, я со старшим сыном должна была прибыть следом, — рассказала RT Ютта. — В тот день около девяти вечера на трассе Сальск — Зимовники с нами поравнялась машина ДПС. Полицейские стали выжимать меня на обочину, чтобы я остановилась».

По словам женщины, после остановки полицейские заявили, что её автомобиль находится в розыске, в том числе международном, и потребовали передать им документы на машину.

«Я была сильно напугана, так как полицейские держали наготове оружие, и попросила инспектора предъявить документы о розыске моей машины. После того как мне отказали, я закрылась в салоне и начала звонить в полицию. В дежурной части ближайшего города, Пролетарска, мне не подтвердили информацию о розыске, и я вызвала полицию на место происшествия, — вспоминает она. — По моему звонку на трассу прибыл участковый и предложил проехать в Пролетарск для дальнейших разбирательств. В итоге я согласилась. Всё это время мой сын плакал, не переставая».

В отделе полиции Пролетарска Ютту отвели к дознавателю, который, по её словам, показал ей карточку АМТС (автомототранспортного средства), числящегося в розыске по линии Интерпола, а также данные предыдущего собственника её автомобиля. Дознаватель выслушал показания женщины и заявил, что изымает машину, рассказала Юлия.

«Я пыталась объяснить ему, что я опаздываю к семье в Волгоград и что мне некуда идти с ребёнком и кучей вещей ночью в чужом городе. Но дознаватель был непреклонен, и уже где-то в полночь я вытаскивала свои вещи на асфальт прямо перед отделом МВД, — продолжает она. — Затем машину загнали во двор отдела и опечатали. Я же оставила в дежурной части жалобы на действия полицейских и пошла искать гостиницу».

© Фото из личного архива Юлии Ютта

По словам Юлии, на следующий день её вызвали на допрос, в ходе которого сообщили, что её Volkswagen Touareg был объявлен в розыск 10 сентября 2019 года в рамках расследования некоего уголовного дела о мошенничестве, возбуждённого в ОМВД по району Лефортово города Москвы ещё в марте 2017 года. Сам же автомобиль был изъят в качестве вещественного доказательства и в скором времени будет транспортирован в столицу.

За дальнейшими разъяснениями порекомендовали обращаться к столичным полицейским, инициировавшим розыск иномарки, рассказывает Ютта.

Информация о криминальном следе стала для женщины шоком — как объяснила Юлия, десятилетний автомобиль она приобрела за 830 тыс. рублей в одном из небольших московских автосалонов в июле 2018 года, то есть более чем через год после возбуждения дела. По её словам, перед покупкой Volkswagen Touareg был несколько раз проверен по различным базам, которые показали, что машина в них не значится.

Директор автосалона даже выдал ей письменные гарантии полной юридической чистоты автомобиля, который перед этим также успел побывать в собственности более крупного дилера, утверждает женщина. Ютта спокойно зарегистрировала кроссовер в ГИБДД, и до момента задержания под Пролетарском никаких проблем с ним не возникало.

«Неустановленное лицо в неустановленное время»

Вместо запланированного отпуска в Европе, отмена которого обернулась серьёзными финансовыми потерями, в начале ноября Юлия Ютта вместе с супругом отправилась в Москву в надежде вернуть изъятый у неё автомобиль. Однако уладить проблему или хотя бы как-то приблизиться к её решению им пока не удалось.

Пятого ноября супруги побывали на приёме у руководства следственного отдела ОМВД по району Лефортово. В полиции им подтвердили факт приобщения машины к уголовному делу, связанному с прошлым собственником, в качестве вещдока.

По словам Юлии, в ходе беседы ей заявили напрямую, что автомобиль возвращён не будет. Кроме того, она не сможет рассчитывать на материальную компенсацию за утраченную собственность, так как в рамках данного уголовного дела не является потерпевшей стороной. При этом женщина отмечает, что хотела ознакомиться с материалами дела, чтобы хоть как-то разобраться в этой истории, но и в этом ей отказали.

По информации RT, уголовное дело было возбуждено по заявлению бывшего собственника автомобиля Алексея Тищенко по ч. 3 ст. 159 УК РФ («Мошенничество, совершённое лицом с использованием своего служебного положения или в крупном размере»).

Из оказавшегося в распоряжении RT постановления о возбуждении дела следует, что за четыре года до этого, в 2013 году, «неустановленное лицо в неустановленное следствием время, при неустановленных следствием обстоятельствах» под предлогом пользования в личных целях «обманным путём» завладело данным Volkswagen Touareg, принадлежавшим тогда Тищенко.

В ответ на запрос RT пресс-служба столичной полиции сообщила, что после возбуждения дела машина почти сразу была найдена и передана собственнику на ответственное хранение. Однако в дальнейшем он совершил поступок, из-за которого сам рискует оказаться на скамье подсудимых.

«Указанный автомобиль был передан на ответственное хранение до решения суда его собственнику — гражданину Т., который в январе 2018 года без уведомления следственных органов, в нарушение требований ст. 312 УК РФ (незаконные действия в отношении имущества, подвергнутого описи или аресту либо подлежащего конфискации) продал его. В настоящее время следствием готовятся материалы, подлежащие выделению в отдельное производство для проведения проверки в соответствии со ст. 144-145 УПК РФ (порядок рассмотрения сообщения о преступлении и решения, принимаемые по результатам его рассмотрения. — RT) и принятия соответствующего процессуального решения», — говорится в ответе ведомства.

© Фото из личного архива Юлии Ютта

Как сообщили RT в пресс-службе полиции Ростовской области, действия сотрудников, задержавших Ютту на трассе и в итоге изъявших у неё автомобиль, были признаны законными.

С самим Алексеем Тищенко RT не удалось связаться. На протяжении нескольких дней он не отвечал на звонки.

Шансы на возврат автомобиля есть

Автоюрист Кирилл Форманчук, ознакомившись с ситуацией, в беседе с RT поделился мнением, что, в первую очередь, Юлии Ютте следовало бы обжаловать само постановление о возбуждении уголовного дела.

«Как лицо, чьи права затрагиваются данным уголовным делом, она имеет полное право на этот шаг. Благодаря этому, она, по крайней мере, получит возможность ознакомиться с материалами дела, — рассказал эксперт. — Ей также надо судиться с автосалоном. В данном случае на момент продажи на автомобиле действительно, скорее всего, не было никаких ограничений. Однако салон, как организация, занимающаяся коммерческой деятельностью, связанной с определёнными рисками, должен нести ответственность за подобные инциденты».

Форманчук назвал данную ситуацию неоднозначной и указал на многочисленные странности в этом деле. К ним он отнёс, в частности, сам факт возбуждения уголовного дела о мошенничестве в отношении неустановленного лица спустя четыре года после преступного эпизода.

«Учитывая тот факт, что прошлый собственник самостоятельно и добровольно распорядился своим имуществом, шансы на возврат автомобиля у Ютты есть. Едва ли её право собственности на машину будет аннулировано, — рассказал адвокат. — То что автомобиль был приобщён к уголовному делу — это формальность. Расследование рано или поздно будет завершено. Тем более, сам автомобиль предметом спора не является. Это же не орудие совершения преступления и какого-то доказательного значения в данном случае он иметь не может».

Юлия Ютта не собирается сдаваться и настроена до конца сражаться за свою машину. Многодетная мать, для семьи которой изъятое транспортное средство представляет большую ценность, сейчас жалуется во все инстанции и надеется, что в конечном итоге автомобиль вернётся к ней.

RT будет следить за дальнейшим развитием ситуации.