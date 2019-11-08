82-летняя Людмила Никушина из Краснодара уже несколько лет живёт в неотапливаемом полуразвалившемся сарае с заплесневелыми стенами. В 2015 году у пожилой женщины сгорел дом. Денег на строительство нового у пенсионерки не было, а в 2017-м соседи предложили купить у неё часть участка. Никушина согласилась и, по её словам, осталась ни с чем. Она заявила, что покупатели составили договор на продажу всей земли и дома, она, не глядя, подписала его, но денег так и не получила. Женщина обращалась в суды, прокуратуру и СК, но доказать свою правоту не смогла. По документам всё сделано законно. Родственников у женщины нет. О том, как одинокая пенсионерка фактически стала бомжом, — в материале RT.

«Называют меня аферисткой»: в Краснодаре 82-летняя пенсионерка утверждает, что соседи обманом забрали её участок

В Краснодаре 82-летняя пенсионерка Людмила Никушина, имеющая статус «ребёнок войны», уже четвёртый год живёт в обветшалом сарае с протекающей крышей, без отопления и с земляным полом. В 2015 году у неё сгорел дом, а в 2017-м соседи предложили купить часть её участка, чтобы Никушина смогла хотя бы обустроить сарай удобствами. Пожилая женщина рассказала RT, что доверилась соседям и подписала договор, не глядя. Однако позднее, по словам Людмилы, выяснилось, что она продала весь участок, а денег так и не получила.

«Заботливые» соседи

Людмила Григорьевна Никушина живёт в сарае на улице Базовская Дамба в Краснодаре. Когда-то здесь у неё был небольшой дом, доставшийся по наследству от матери. 25 декабря 2015 года он сгорел — остались лишь одна стена и печка. Родственников у пенсионерки нет, администрация с новым жильём не помогла. Никушиной пришлось зимовать в ветхом сарае. В итоге днём женщина выходила на улицу с табличкой «Люди добрые, помогите, кто чем может, у меня сгорел дом», а ночью, чтобы не замёрзнуть, куталась во всю одежду, что у неё осталась после пожара. Крыша сарая текла, стены от сырости покрывались плесенью.

Соседи Ольга и Сергей Павленко предложили старушке помощь.

«Ольга предложила хранить все мои документы у неё, чтобы не намокли. Я отдала — мне так спокойнее было, — вспоминает пенсионерка. — Потом в 2017 году они сказали, что купят у меня кусок земли, который соседствует с их участком. Хотели там бассейн для внуков сделать. А я на эти деньги обустроила бы сарай, чтобы там можно было жить с удобствами. Я согласилась при условии, что все документы они подготовят сами».

© Фото из личного архива Людмилы Никушиной

Продажа участка

К середине апреля 2018 года все документы были готовы. Павленко пригласили соседку к нотариусу, где подписали договор купли-продажи (имеется в распоряжении RT). По словам Никушиной, документ ей тогда на руки не отдали — соседка сразу взяла его на хранение, а оговоренную сумму 600 тыс. рублей пообещала отдать «на днях».

«Я ждала, но денег мне так и не дали. Пошла к Оле, попросила договор, но она ответила, что всё там в порядке и нечего смотреть, — вспоминает Никушина. — Тогда я пошла к нотариусу и попросила копию договора, чтобы посмотреть, что я подписала. Оле я доверяла, и документ при заключении сделки читать не стала».

«Там я поняла, что меня обманули. Я никогда не думала, что она поступит так со мной. Я же ей доверилась по-человечески. Сейчас Ольга меня избегает и говорит всем, что я аферистка», — плачет Людмила Григорьевна.

После этого Никушина обратилась в Первомайский райсуд Краснодара. По её словам, на суд Павленко явились с адвокатом, так же как и нотариус, который подписывал документ купли-продажи. Пенсионерка пришла в суд одна — денег на адвоката у неё не было. Согласно постановлению суда, Никушина утверждала, что Сидоренко, за подписью которого составлен договор, при сделке не присутствовал.

«Они ещё в показаниях расходились. Сергей говорил, что мне отдали 300 тыс. рублей до сделки и 300 тыс. при нотариусе. Сидоренко утверждал, что при нём мне отдали сразу 600 тыс. Но его в конторе не было — был другой человек. И договор мне тогда никто не зачитал, — рассказывает пенсионерка. — Денег я не получала. У меня на руках нет расписок и чеков. А на сберкнижку, кроме пенсии, ничего не зачисляли».

В итоге суд оставил договор купли-продажи в силе.

© Фото из личного архива Людмилы Никушиной

При этом женщина нашла в договоре одно несоответствие — согласно документу, за 600 тыс. рублей она продала Павленко не только свой участок, но и жилой дом площадью 141,2 кв. м. Как пояснили Никушиной в нотариальной конторе, сделку по продаже участка без дома ей бы никто не одобрил.

«Но дом сгорел в 2015 году. Там всего одна стена с печкой осталась. В моих документах были фотографии с пожара и акт осмотра после него. Только она это не предоставила суду и мне не отдала. Сказала, что затерялись», — рассказывает Никушина.

Позднее она обжаловала приговор в краевом и Верховном суде Краснодарского края. Но результат был один: оставить жалобу пенсионерки без удовлетворения. Людмила Григорьевна обращалась в прокуратуру и Следственный комитет, но ей отвечали, что нарушений при заключении сделки не найдено.

Соседи просят помочь

Как рассказала RT почтальон Александра, она часто носит пенсионерке письма. Все они из судов, прокуратуры или Следственного комитета.

Сейчас Никушиной помогает работник церкви. Мужчина, прослышав о её беде, вызвался в этом году бесплатно перекрыть крышу, поскольку пенсионерке придётся зимовать в холодном сарае четвёртую зиму.

© Фото из личного архива Людмилы Никушиной

Соседи Людмилы знают о беде женщины. Рассказывают её историю о продаже участка, что денег она не получила и вынуждена теперь судиться.

«Бабушка по мусоркам побирается и на пропитание собирает: есть нечего, — рассказывает RT один из соседей. — Родственников у неё нет, единственный сын погиб в 2003 году. У неё есть знакомые на другой улице. Когда очень холодно, забирают её ночевать к себе».

По словам жителей улицы Базовская Дамба, Никушиной «очень нужна помощь».

«А Павленко эти толком ни с кем не общаются. Только здороваемся на улице — и всё. В открытую они не конфликтуют. Но все знают, что они судятся», — рассказала женщина.

Корреспондент RT попытался поговорить с Ольгой и Сергеем Павленко, которые, по словам старушки, не отдали ей деньги, однако они не открыли дверь.

В свою очередь, в администрации Центрального округа Краснодара RT пообещали разобраться в ситуации и оказать женщине помощь.