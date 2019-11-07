Экс-полицейскому из Астрахани оформили инвалидность и выплатят задолженность по зарплате

Бывшему сотруднику полиции из Астрахани Александру Кужанову выплатят задолженность по зарплате и назначат пенсию по инвалидности. Девять лет назад во время дежурства он пострадал при вооружённом нападении террористов. Кужанов получил семь пулевых ранений, из них три — в голову. Он ослеп на один глаз, у него частично парализовало левую сторону тела, а вместо раздробленной височной кости теперь титановая пластина. После лечения Александра перевели на бумажную работу, а год назад уволили по состоянию здоровья. Мужчина год доказывал своё право на инвалидность, и на днях Федеральное бюро медико-социальной экспертизы приняло в отношении него положительное решение. Теперь он сможет оформить пенсию и страховую компенсацию за ранения.

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МВД выплатит задолженность по надбавке за звание 31-летнему жителю Астрахани Александру Кужанову, пострадавшему девять лет назад при исполнении служебного долга. Как рассказали RT в ведомстве, в управление Федерального казначейства по Астраханской области направлена заявка на погашение задолженности в сумме 63 700 рублей. В МВД также отметили, что в ближайшее время будет рассмотрен вопрос о назначении ему пенсии по инвалидности.

«Гражданам, уволенным со службы в органах внутренних дел без права на пенсию, проходившим службу в органах внутренних дел и имеющим общую продолжительность службы в органах внутренних дел менее 20 лет, ежемесячно в течение одного года после увольнения выплачивается оклад по специальному званию, в том числе в случае увольнения по состоянию здоровья», — пояснили в пресс-службе ведомства.

По информации МВД, в мае этого года Кужанову выплатили единовременное пособие в размере свыше 2,5 млн рублей. Кроме того, ему полагается страховая выплата вследствие военной травмы, полученной в связи с выполнением служебных обязанностей.

Больше года мужчина добивался положительного решения. Несколько раз проходил медико-социальную комиссию в Астрахани, был на приёме у бывшего и.о. губернатора Астраханской области Сергея Морозова, но Кужанову снова и снова отказывали в предоставлении инвалидности. После обращения к нынешнему губернатору Астраханской области Игорю Бабушкину и его советнику, председателю комитета по правам человека и законности Карену Григоряну, дело сдвинулось с мёртвой точки.

RT в свою очередь также обратился в Министерство труда и социальной защиты РФ с просьбой посодействовать бывшему полицейскому в оформлении инвалидности.

5 ноября Кужанова повторно обследовали специалисты Федерального бюро медико-социальной экспертизы и оформили мужчине третью группу инвалидности.

Как рассказал Кужанов в разговоре с RT, он весь день проходил обследование, а затем до позднего вечера ждал результатов.

«Я был на приёме у нескольких врачей, долго ждал решения и очень волновался. Если честно, до последнего не верилось, что оно наконец-то будет положительным. Инвалидность мне оформили с последующим переосвидетельствованием с июня этого года, поэтому не возникнет проблем со страховой выплатой и получением военной пенсии. Хочу выразить слова благодарности губернатору Астраханской области Игорю Бабушкину, председателю комитета по правам человека и законности Карену Григоряну, вам большое спасибо, не знаю, как благодарить всех вас за поддержку», — радуется мужчина.

По словам Кужанова, если бы группу инвалидности дали спустя год после увольнения, он бы не мог претендовать на денежную компенсацию за ранения. Теперь её обязаны выплатить в полном объёме в соответствии с группой. Документы на руки Кужанову пока не выдали, специалисты ведомства пообещали отправить их ему на дом по почте.

Нападение на патруль

Александру было 20 лет, когда он пошёл работать в правоохранительные органы. А через два года, в 2010-м, был тяжело ранен в перестрелке с террористами. Тем летом в Астрахани орудовала группировка радикальных исламистов, нападавшая на полицейские патрули.

Во время первого налёта бандитов в июле 2010 года погиб сержант полиции Николай Лиджиев, его напарница, рядовая Альбина Айшуакова, была тяжело ранена. Спустя сутки преступники расстреляли патрульный автомобиль, в котором находились несколько сотрудников полиции, в том числе старший сержант Санур Ажбаев, он погиб от ранений в больнице.

Через месяц, 29 августа, старший лейтенант Александр Кужанов вместе с двумя сотрудниками ДПС патрулировал территорию возле областной инфекционной клинической больницы им. А.М. Ничоги. На Началовском шоссе они заметили автомобиль ВАЗ-2106 без госномеров. Водитель не остановился по требованию сотрудников полиции и попытался скрыться. В частном секторе между полицейскими и террористами началась перестрелка.

«Первая пуля вошла мне в затылок и вылетела через рот, зацепив язык, губу, десну и выбив нижнюю челюсть, — вспоминает Александр. — Я уже терял сознание, но понимал ещё, что происходит, потом уже от большой кровопотери сознание начало мутнеть, я склонился на капот машины, после чего две пули мне попали в спину, две пули в правую руку, ещё одна пуля прошла сквозь голову навылет. Последний выстрел был контрольный в голову, когда я уже был без сознания. Эта пуля прошла по касательной, раздробив мне височную кость».

Две недели Александр находился в коме в больнице им. Кирова в Астрахани, а затем был срочно госпитализирован в Москву в НИИ им. Бурденко. Мужчина перенёс трепанацию черепа и три операции на глазах. Врачи вытащили пули из головы, шейной области, левого предплечья, спины. У пациента была тяжёлая контузия правого глаза с отрывом радужки, перелом правой лучевой кости, локтевой кости, подбородочной области, ему делали шинирование нижней челюсти, удаляли костные обломки из головы. Вместо раздробленной височной кости поставили титановую пластину.

Бумажная работа

После чудесного спасения Александр проходил долгую реабилитацию в клиниках Москвы и Астрахани. Сначала он не мог говорить, левая сторона тела была полностью парализована. Офтальмологи диагностировали клинические признаки атрофии зрительного нерва, а также безвозвратную утрату бинокулярного зрения.

По словам Александра, когда он смог ходить самостоятельно без поддержки, руководство ГИБДД пригласило его вернуться на службу в управление и заниматься бумажной работой.

«У меня было такое потерянное состояние после всего случившегося, что я не понимал, что дальше делать. Когда пришёл в батальон, начальство вошло в моё положение, пожалело меня. Мне сказали, что я могу вернуться, заниматься бумажной работой. Если бы мне в тот момент кто-то бы подсказал, что надо оформить инвалидность для получения военной пенсии, я бы так и сделал. А я тогда ничего не соображал, постоянно спал, сидел на таблетках и лечился», — рассказывает Кужанов.

В 2017 году начальник Александра перевёлся на службу в другой город, и все договорённости утратили силу.

«Меня стали ставить в патрули, нагружать работой, с которой я физически не мог справиться, — объясняет Кужанов. — Тогда я попросился на военную комиссию, которая дала мне заключение, что я не годен к службе».

Хождение по комиссиям

Военно-врачебная комиссия ФКУЗ «Медико-санитарная часть МВД России по Астраханской области» признала Кужанова не годным к службе в органах внутренних дел РФ. В сентябре 2018 года он был уволен, не доработав до пенсии пяти лет.

«Мне сказали собрать документы, пройти МСЭ, получить инвалидность и оформлять военную пенсию», — говорит Александр.

Однако специалисты Бюро медико-социальной экспертизы №6 города Астрахань, рассмотрев предоставленные документы, приняли решение отказать Кужанову в инвалидности из-за недостаточного процента увечий.

Это решение экс-полицейский пытался обжаловать в Федеральном бюро МСЭ в Москве и ещё несколько раз в Астрахани, но безрезультатно.

После увольнения со службы Александр фактически оказался без средств к существованию, так как на работу его не брали из-за проблем со здоровьем, а каких-либо социальных выплат он лишён.

«Мне даже некогда работу искать — я бегал год с документами по комиссиям и выслушивал, что со мной всё хорошо и я здоров», — говорит Александр.

Как пояснили RT в Минтруда, инвалидность при первичном обращении в учреждения МСЭ получают около 90% всех обратившихся граждан. Она устанавливается, если имеющиеся нарушения здоровья по степени выраженности приводят к социальным ограничениям и необходимости предоставления мер социальной защиты, включая реабилитацию. При этом нарушения функций организма оцениваются в процентах от 10 до 100 с шагом 10% по классификациям и критериям с учётом международного опыта, что исключает субъективные оценки экспертов.

«Методология освидетельствования в учреждениях МСЭ основана на классификации тяжести нарушений основных функций и ограничений жизнедеятельности, а не на самих заболеваниях организма. Подход к каждому человеку, который приходит на освидетельствование, строго индивидуальный, рассматривается конкретная ситуация», — говорят в ведомстве.

По словам представителей пресс-службы Минтруда, вопрос прохождения медико-социальной комиссии Кужановым находился на контроле в Федеральном бюро МСЭ.