В Перми от онкобольной матери-одиночки требуют вернуть чужой долг по услугам ЖКХ

Жительница Перми Светлана Алексеева третий год борется с онкологическим заболеванием. Ещё она в одиночку воспитывает четверых детей, занимается общественной деятельностью и руководит специализированным салоном-парикмахерской для онкобольных женщин — хочет, чтобы они тоже могли почувствовать себя красивыми. В остальное время Светлана бегает по судам: её бывший гражданский муж годами не оплачивал услуги ЖКХ в квартире, где зарегистрирована старшая дочь Светланы. Хотя ни сама Алексеева, ни её дочь никогда там не жили, приставы пытаются взыскать с онкобольной женщины 211 тыс. рублей долга за коммунальные услуги.

© Алексей Сухоруков/РИА Новости; соцсети

В Перми c онкобольной многодетной матери-одиночки пытаются взыскать долги бывшего гражданского мужа перед коммунальщиками. В 2017 году Светлане Алексеевой диагностировали рак груди. Несмотря на тяжёлую болезнь, она занялась общественной деятельностью и основала проект для онкобольных женщин. Однако параллельно с этой работой и лечением Алексеева вынуждена бегать по судам: с неё требуют 211 тыс. рублей за коммунальные услуги в квартире, где она никогда не жила.

«Оказывается, долги копились с 2013 года. Через несколько лет с меня стали требовать денег. Я уже тогда лысая была, лечилась, а меня начали преследовать нанятые управляющей компанией коллекторы. Потом было много судов, но оспорить требование взыскать с меня долги мужа, 211 тыс. рублей, не удалось. Уже есть исполнительное производство», — пояснила Светлана.

Сейчас женщине 46 лет, у неё четверо детей, самому младшему — всего три года. Алексеева воспитывала их одна. В квартире с задолженностью по оплате услуг ЖКХ зарегистрирована только старшая дочь Светланы, Мария. Её отец был лишён родительских прав ещё в 2008 году и никогда не платил алиментов — по подсчётам Светланы, мужчина задолжал ей 900 тыс. рублей. Однако ни этот факт, ни инвалидность самой Алексеевой не повлияли на решение суда — женщина признана должником.

Солидарная ответственность

По словам Светланы, её бывший гражданский муж не работает, у него нет достаточной суммы денег и лицевого счёта, чтобы списать с него задолженность. В итоге Алексееву, как законного представителя зарегистрированной в квартире дочери, могут заставить вернуть долг по принципу солидарной ответственности.

По закону при солидарном взыскании в отношении нескольких должников приставы могут взыскать всю сумму только с одного солидарного должника. Как правило, приставы выясняют, у кого из должников есть имущество для взыскания и покрывают всю задолженность только за его счёт, не трогая остальных фигурантов исполнительного производства.

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«У кого эти деньги на счету есть, с того они и спишут. Пока у меня никаких средств не списывалось, решение только вступило в силу, была запущена процедура. Я хотела, чтобы эти 211 тыс. хотя бы разделили на четверых в равных долях, но краевой суд отказал. При этом я вообще не имею никакого отношения к семье, которая проживает в той квартире», — негодует Светлана.

Возврат долга сильно ударит по бюджету семьи. До заболевания Светлана была водителем автобуса и дальнобойщицей, однако из-за болезни ей пришлось оставить эту работу. После начала лечения она утратила трудоспособность, ей назначили инвалидность. Сейчас Светлана занимается общественной деятельностью и благотворительными проектами — открыла салон красоты для онкобольных женщин. Но доход от этих проектов не так велик.

В то же время в беседе с RT Светлана подчеркнула, что даже погашение долга не решит проблему с квартирой мужа, поскольку долги будут копиться и дальше. Выписывать дочку из квартиры женщина не собирается — её Мария законно претендует на часть жилплощади. Алексеева настаивает, чтобы квартиру расселили, а всем жильцам предоставили другие жилые помещения.

«Если даже долг будет погашен, муж и дальше не будет оплачивать коммунальные услуги, долги появятся снова, — убеждена Светлана. — Квартиру надо расселить, но сделать это почти нереально. Необходимо переоформить договор социального найма, потому что ответственный собственник умер, а документы на квартиру утеряны. Но даже если получится, совсем необязательно, что другие зарегистрированные в квартире захотят расселяться».

Принудительное расселение

Шансы решить вопрос с родственниками «проблемной» жилплощадью всё же есть. По словам Алексеевой, для этого городская администрация должна выступить с иском о принудительном расселении квартиры. Женщина надеется, что мэрия пойдёт ей навстречу.

«В принудительном порядке расселение возможно только по инициативе городской администрации. Они должны выступить с соответствующим судебным иском, но вряд ли город станет так сильно заморачиваться», — полагает женщина.

По словам специалиста юридического отдела пермской администрации Дмитрия Антюхина, принудительное расселение по иску города невозможно, поскольку указанное жильё не аварийное. Однако Светлана может рассчитывать на расселение квартиры, если сумеет подобрать варианты жилья для обмена.

«Светлане потребуется самостоятельно найти жилые помещения и комнаты для размена, причём они обязательно должны быть в муниципальном фонде, — рассказал Антюхин RT. — Фактор утерянных документов и отсутствия ответственного квартиросъёмщика в данной ситуации воспрепятствовать расселению не должен».

Дети под опекой

Светлана подчёркивает, что проблема с накоплением долгов за услуги ЖКХ актуальна не только для её семьи, но и для многих детей, чьи родители были лишены родительских прав. В таких случаях ребёнка могут забрать в детский дом или передать на воспитание в приёмную семью, а когда по достижении совершеннолетия он возвращается в квартиру, где был зарегистрирован, то выясняет, что за время его пребывания в детском учреждении за ним накопились огромные долги за коммунальные услуги.

При этом опекуны — будь то приёмные родители или детский дом — должны оформить все документы так, чтобы до совершеннолетия ребёнка государство выделяло средства, в том числе на оплату услуг ЖКХ, однако это часто просто ленятся делать, и в итоге деньги не поступают вместе с другими пособиями на содержание ребенка.

«У детей просто скапливаются долги — мне одна девочка из подмосковного детдома пишет, что у неё братья вышли из детдома и на них долги 250 тысяч, которые они, разумеется, не могли погасить. Что такое ребёнок из детдома? Это, чаще всего, люди, не приспособленные ко взрослой жизни, а тут они выходят в реальный мир и сразу же попадают в такую ситуацию», — говорит Алексеева.