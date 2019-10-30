«Куда не нужно ходить детям»: Кузнецова предложила создать карты потенциально опасных мест

Уполномоченный при президенте РФ по правам ребёнка Анна Кузнецова предложила создать в каждом регионе РФ карту опасных для детей мест. По её словам, их необходимо для начала обозначить, а затем стараться сокращать и устранять. Опрошенные RT эксперты отмечают, что особенное внимание нужно уделить стройкам, пустырям и неосвещаемым участкам, которые встречаются по дороге в школу.

Уполномоченный при президенте РФ по правам ребёнка Анна Кузнецова предложила создать в российских регионах карты опасных мест для детей. Об этом она заявила, говоря о зимнем периоде акции «Безопасность детства», который стартует 1 ноября.

«В ряде регионов это уже создано — карта опасных мест, куда не нужно ходить детям. И, конечно, дело чести каждого региона устранять и сокращать эту карту до нуля», — сказала Кузнецова на пресс-конференции.

Акция «Безопасность детства» была запущена по её инициативе летом 2018 года. К ней подключились МЧС, полиция, прокуратура, следственный комитет, а также волонтёры. В сентябре 2018 года Кузнецова, подводя итоги летнего периода, отметила, что необходимо рассмотреть возможность введения в каждом муниципалитете инспекторов по безопасности детского здоровья, которые занимались бы мониторингом мест возможного пребывания детей.

В 2019 году участниками акции также стали поисково-спасательные отряды. Они провели проверку игровых и спортивных площадок, объектов отдыха, а также потенциально опасных зданий и строек. В июле этого же года на всероссийском совещании детских омбудсменов в Ярославле впервые было озвучено предложение о создании национальной карты опасных мест.

Безопасная дорога

Председатель Национального родительского комитета Ирина Волынец в беседе с RT пояснила, что в карту опасных мест могут войти заброшенные пустыри, внутренние дворы, строящиеся объекты и неблагоустроенные и не освещаемые в тёмное время суток участки, которые пролегают по пути следования детей в школу. При этом они могут находиться не только на окраине, но и в самом центре города.

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«В идеале эти участки нужно устранять. Вообще желательно, чтобы по пути следования детей по этим маршрутам располагались видеокамеры. Но пока ещё это не внедрено, пока остаются опасные места, то, как минимум, они должны быть учтены», — заявила Волынец.

Кроме того, по мнению председателя Национального родительского комитета, не только государство должно заботиться о безопасности детей, но и общественность.

«Вплоть до внедрения родительских патрулей в этих зонах. Потому что эта ужасная ситуация в Саратовкой области, где девочку убил маньяк, заставляет нас всех задуматься о безопасности детей. И эта безопасность не должна зависеть ни от материального состояния региона, ни от каких-то других факторов», — добавила эксперт.

Напомним: 9 октября 2019 года в Саратове девятилетняя Лиза Киселёва вышла из дома и отправилась в школу, но до учебного заведения так и не дошла. Следователям СК РФ удалось установить, что её убили в одном из гаражей, мимо которых проходила дорога в школу. После этого происшествия глава Саратова Михаил Исаев поручил проверить дороги к школам в городе и обеспечить их безопасность. Кроме того, было принято решение о создании во всех муниципалитетах Саратовской области комиссий по вопросам безопасности территорий школ и детских садов и подходов к ним.

Глава комитета Государственной думы по вопросам семьи, женщин и детей Тамара Плетнёва приветствует акцию «Безопасность детства», но при этом отмечает, что устранить все опасные участки навряд ли удастся. По её мнению, важно подготовить ребёнка к сложным ситуациям, с которыми он может столкнуться, и научить из них выходить.

«Самая главная мера — воспитание в семье, в школе, в средствах массовой информации. Нужно, чтобы дети понимали, что такое хорошо и что такое плохо. Важно, как детей воспитывают, как им всё объясняют. Важны хорошие отношения в семье», — отметила Плетнёва.

Ранее руководитель школы «Стоп Угроза» Лия Шарова рассказала RT, как научить ребёнка безопасному поведению и правильному общению с незнакомцами.

Отметим также, что к акции «Безопасность детства» в 2019 году присоединились волонтёры-спасатели. Они проводят встречи с детьми и обучают их безопасному поведению, в том числе при контакте с незнакомцами.

На официальном сайте МВД РФ по Москве опубликованы основные правила, которым ведомство советует обучить ребёнка при общении с незнакомыми людьми. «Правила четырёх «не» советуют не разговаривать с незнакомцами и не впускать их в дом, не входить с ними в лифт или подъезд, не садиться в незнакомые машины и не задерживаться на улице после школы, особенно в тёмное время суток.