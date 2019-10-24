Семье из Донбасса помогли подать документы на гражданство РФ после запроса RT

После обращения RT в миграционном центре МВД РФ помогли уроженке Донецкой области Елене Белко и её семье в подаче документов на российское гражданство. До этого Белко отказывали из-за неточностей в документах. Бумаги рассмотрят в течение трёх месяцев — женщины надеются, что уже в январе смогут получить российские паспорта.

© Фото из личного архива; Sergey Kovalev/Russian Look/globallookpress.com

Уроженка Донецкой области Елена Белко и её мать-пенсионерка сдали документы на получение российского гражданства по упрощённой процедуре. После обращения RT женщин пригласили в миграционный центр МВД, где помогли подготовить необходимые бумаги.

Ранее семья Белко пыталась подавать документы на вступление в гражданство РФ, но их отказывались принимать, поскольку у матери Елены, Татьяны Шевченко, обнаружились разночтения в паспорте и свидетельстве о рождении — не совпадало написание места рождения. У самой Елены было утеряно свидетельство о браке, хотя сохранился документ о разводе и стоял штамп в паспорте.

«Мои документы приняли, наконец решена самая острая проблема — с отсутствием свидетельства о браке. Мне позволили написать объяснительную, что свидетельство утеряно, а взять копию я не могу из-за того, что за ней надо ехать туда, где ведутся военные действия», — рассказала Елена.

Проблема с подачей документов на оформление гражданства РФ была и у матери Белко, Татьяны Шевченко. В её свидетельстве о рождении в графе «место рождения» был указан «хутор Ново-Еленовка», а в паспорте — «село Новоеленовка». Прежде пенсионерке предлагали ехать на Украину и взять справку о переименовании её родного села, но на этот раз документы приняли без проблем.

«У мамы приняли документы ещё на прошлой неделе, она у нас первопроходец в этом смысле. Если раньше нас отправляли искать справку о переименовании населённого пункта, то теперь маму просто попросили приложить пару дополнительных документов», — пояснила женщина.

Российский паспорт в январе

В сентябре RT рассказывал о попытках Елены Белко оформить российское гражданство себе, своей матери и дочери.

В 2014 году из-за начала боевых действий на востоке Украины Елена Белко вместе с матерью и дочерью — тогда ещё школьницей — покинула родной город Дзержинск (ныне — Торецк) Донецкой области Украины. Женщины переехали в Москву, сейчас они живут в подмосковном Нахабине. Елена устроилась на работу, её дочь поступила в московскую школу, а затем — в университет.

Переехав в Россию, женщины оформили все необходимые документы: сделали московскую регистрацию, в 2015 году получили разрешение на временное проживание (РВП), а спустя ещё два года — вид на жительство. Но подать документы, чтобы получить российские паспорта, семье Белко долго не удавалось, хотя в соответствии с указом президента Владимира Путина они имеют право на оформление гражданства в упрощённом порядке, поскольку проживали на территории Донецкой области Украины до 2014 года.

Теперь, по словам Белко, документы на вступление в гражданство РФ приняли и рассмотрят в течение трёх месяцев. Самое сложное, по мнению женщины, уже позади.

«Конечно, мы очень рады, ведь так долго этого ждали, и вот лёд наконец тронулся. Это как будто подарок мне ко дню рождения. Надеюсь, что в январе мы уже будем российскими гражданами!» — поделилась Елена.

Ранее в беседе с RT Белко упоминала, что её мать Татьяна страдает от серьёзного заболевания позвоночника — в том числе поэтому этого женщины не имели возможности отправиться на Украину, чтобы достать необходимые для оформления гражданства бумаги и справки. Кроме того, из-за отсутствия гражданства Шевченко отказывались включать в квоту на проведение важной операции. Теперь, если у семьи будут российские паспорта, Татьяна сможет получать необходимое лечение.

Гражданство для дочери

В миграционном центре МВД Елену Белко также заверили, что в ближайшее время документы на получение гражданства РФ примут и у её дочери Кристины. Ранее девушка не могла получить гражданство из-за проблем с документами матери.

Согласно указу президента об упрощённом получении российского паспорта для граждан Украины, заявитель должен доказать, что проживал на территории Донецкой области до 2014 года. Для того чтобы подтвердить этот факт, требовалось в том числе свидетельство матери Кристины о заключении брака.

«Мы уже было сдались и хотели оформлять Кристине гражданство как носителю русского языка, но на этой неделе нам сотрудники миграционного центра пообещали, что у дочки тоже примут документы. Приём назначили на 25 октября, будем надеяться, что всё получится», — рассказала Белко.