После смерти дочери пенсионерка не может получить деньги на содержание внуков

Пенсионерка со второй группой инвалидности Любовь Крипняк после смерти своей дочери Марии Марцинкевич одна воспитывает троих внуков 12, 10 и 4 лет. Содержать детей ей приходится на свою минимальную пенсию в 9 тыс. рублей. Пособия на детей получает их отец Иван Марцинкевич, который, по мнению пенсионерки, виновен в гибели дочери. Крипняк утверждает, что её зять нигде не работал, дебоширил и в итоге довёл Марию до суицида, а теперь он продолжает угрожать детям и их бабушке. В региональном УВД рассказали RT, что реагируют на все заявления пенсионерки, при этом незадолго до гибели Марии в отношении её мужа было заведено уголовное дело по статье «Нанесение побоев». Местные власти также сообщили RT, что взяли ситуацию на контроль. Однако, как рассказала пенсионерка, пока вся помощь свелась к ящику с крупой и детскими игрушками.

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Пенсионерка со второй группой инвалидности из города Великие Луки Любовь Крипняк воспитывает троих внуков (12,10 и 4 лет). Летом погибла их мать, Мария Марцинкевич, и теперь бабушка одна содержит детей на свою пенсию в 9 тыс. рублей. Детям положены пособия по утрате кормильца, но они перечисляются их отцу Ивану Марцинкевичу, который с ними не живёт и в воспитании детей не участвует. По словам родственников, он избивал детей и жену, а теперь продолжает угрожать детям и их бабушке.

Череда смертей

Доведённая до отчаянья пенсионерка обратилась к губернатору Псковской области. В своем письме она утверждает, что её дочь довёл до суицида муж, который якобы никогда не работал, дебоширил и избивал домашних.

«Они 14 лет так жили, он часто её избивал, детей бил. Совершенно невыносимо стало в последние полгода до Машиной смерти. Тогда он начал сильно злоупотреблять наркотиками и стал совершенно неуправляемый. Дочь в долги вгонял, заставил брать кредиты, все её украшения заложил», — рассказала Любовь Крипняк RT.

По словам пенсионерки, Иван Марцинкевич в очередной раз избил жену в апреле этого года.

«Избил её, ножом тыкал, увёз в багажнике машины на кладбище, где заставлял рыть себе могилу», — вспоминает Любовь Крипняк. Мария, обычно не жаловавшаяся на издевательства мужа, подала заявление в полицию, но это ей никак не помогло. 28 июля Иван снова жестоко избил её.

Пенсионерка рассказывает, что дочь спряталась на съёмной квартире с четырьмя детьми и не могла выйти почти сутки из дома, потому что всё это время муж караулил её у входа. Утром женщина сумела незаметно выскочить на 10 минут в магазин за продуктами. За это время её двухлетний сын Антон выпал из окна второго этажа, его увезли в реанимацию, но так и не смогли спасти — через 18 часов ребёнок скончался. Это не первая смерть в семье — четыре года назад машина сбила старшего сына.

Спустя неделю после гибели Антона, погибла Мария. По официальной версии, причиной смерти стало самоубийство. Женщина покончила с собой 2 августа, в день, когда были назначены похороны её сына.

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Заявление в полицию

Любовь Крипняк говорит, что постоянно жаловалась на зятя в полицию, но без результата.

«Например, когда он избил старшую дочку, я заявила, а мне говорят: «Не имеете права писать заявление». Якобы, должна мать обращаться, а она боялась его сильно», — вспоминает Любовь Крипняк.

Племянница Марии Марцинкевич и внучка Любови Крипняк Мария Новикова подтвердила RT, что муж терроризировал всю семью.

В УВД Псковской области RT сообщили, что действовали в соответствии с законом и реагировали на все заявления.

«Информация о якобы неприятии полицией должных мер реагирования не соответствует действительности», — заявили в пресс-службе. Как уточнили представители ведомства, Иван Марцинкевич неоднократно привлекался к ответственности за нанесение своей супруге побоев, мелкое хулиганство и иные преступления.

Последнее заявление от Марии Марцинкевич приняли в апреле этого года, незадолго до её смерти. Было возбуждено дело по статье 116.1 УК РФ (нанесение побоев).

«Все заявления, поступавшие от покойной супруги, были рассмотрены. Разрешены в установленном порядке либо направлены в иные компетентные органы. Семья всегда находилась под пристальным вниманием полиции и по всем правонарушениям были приняты меры», — подчеркнули в УВД.

Помогают соседи

После смерти матери детей воспитывает бабушка. «В доме чисто, порядок, но пенсии, как бабушка сказала, не хватает. Она уже влезла в долги, двое похорон пришлось оплачивать, еще троих девочек надо было собирать в школу и садик. Мы, родственники, чем можем, помогаем», — рассказывает RT Мария Новикова.

При этом, по её словам, пособия выплачиваемые на детей получает отец. Эти деньги он тратит на собственные нужды.

«Пенсии на девочек бабушка оформить не может, так как отец девочек против, чтобы она их получала. При этом он еще и угрожает старшей девочки и бабушке что их убьёт», — говорит Мария Новикова.

По её словам, за четыре месяца Иван Марцинкевич на содержание детей дал только четыре тысячи рублей.

«У нас уже из-за него балконная дверь выбита, входная дверь совершенно искореженная, после того как Иван пытался к нам вломиться, а починить ее денег нет. Мы по-прежнему живём в постоянном страхе», — жалуется бабушка.

Пока, как рассказывает Любовь Крипняк, ей главным образом помогают соседи.

«Хорошо, что меня люди знают, дают пока в долг. В нашем местном продуктовом магазине уже 12 тысяч рублей долга накопилось, за детскую одежду уже десять тысяч должна. У нас в доме бар есть, там дали пять тысяч рублей, чтобы смогла обувь детям купить. Но сейчас уже зима наступает, нужна зимняя обувь, не знаю где взять деньги», — рассказывает она.

После обращения к губернатору комитет по социальной защите Псковской области заявил, что местные власти взяли дело на контроль. Но пока помощь оказалась довольно скромной.

«Буквально сегодня привезли коробочку с продуктами, там какие-то крупы, быстрорастворимая лапша, масло, в основном детские игрушки старые», — перечисляет Любовь.

В администрации Псковской области не смогли предоставить комментарий. В администрации Великих Лук заверили, что держат ситуацию на контроле.

Нужно решение суда

Сразу после смерти дочери Любовь Крипняк хотела через суд лишить родительских прав Ивана, чтобы его дети смогли получать положенную пенсию.

«Я ходила в суд писать заявление о лишение его родительских прав, чтобы оформить пенсию детям, просто одеть их обуть, а мне говорят, его все равно посадят скоро, зачем лишние документы», — рассказывает она.

Специалист по детскому и семейному праву, адвокат Антон Жарово тмечает, что факт получения пособий отцом несмотря на то, что внуки проживают с бабушкой, не противоречит законодательству.

«Ребёнок может юридически жить с отцом, но находится у бабушки. Если он хочет детей забрать, но бабушка не даёт, это одна история. Если ему дети не нужны — другая», — заметил юрист.

По словам Жарова, лишить родительских прав нерадивого отца может только суд. «Такие случаи решаются только в судебном порядке. То, что он бил жену, ужасно, но не является основанием для автоматического лишения родительских прав. Даже если бы он убил жену, мы бы говорили, что это может быть основанием для решения родительских прав, но это все равно судебная процедура», — отметил юрист.

В свою очередь адвокат Роберт Ахметзянов говорит, что в такой ситуации есть чёткий алгоритм действий, ключевую роль в котором должны играть прокуратура и орган опеки и попечительства.

«В случае если сведения о личности отца детей правдивы — это лишение родительских прав последнего, оформление опекунства (попечительства) над детьми на бабушку с соответствующими выплатами отсюда», — заметил он. — Если его не лишают прав, то женщине надо обратиться в в интернет приёмную СК с письмом на имя председателя Следкома. И это будет не только грамотно, но и эффективно, если обратиться».

С самим Иваном Марцинкевичем связаться не удалось, на его странице в соцсетях множество фотографий с женой и детьми с комментариями «любовь до гроба».

На 24 октября назначен суд, там будет, наконец, рассмотрено дело в отношении Ивана Марцинкевича по заявлению о нанесении побоев, которое Мария Марцинкевич подала незадолго до смерти.