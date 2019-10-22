Найдена девочка, которую опекуны увезли в неизвестном направлении

Следственный комитет выяснил, где находится четырёхлетняя Настя из Ярославской области. Ранее родную мать девочки ограничили в родительских правах из-за неудовлетворительных бытовых условий. После того, как женщина выполнила требования опеки, ей отдали только сына, а младшая дочь осталась с опекунами. Женщина попыталась вернуть её через суд, однако выяснилось, что приёмная семья исчезла: опекуны сообщили чиновникам, что переезжают в Краснодарский край, но не зарегистрировались на новом месте. Когда к делу подключились правоохранительные органы, приёмные родители Насти добровольно встали на учёт. Эксперты считают, что это не освободит их от ответственности — по их словам, речь идёт о достаточно серьёзном правонарушении. Помимо этого вопросы возникли и к опеке, которая допустила подобную ситуацию.

РИА Новости

© Михаил Воскресенский

Следственный комитет нашёл четырёхлетнюю Настю, которую опекуны увезли из Ярославской области в неизвестном направлении. Семья, которой передали девочку, решила скрыться после того, как родная мать девочки Наталья Баженова начала через суд добиваться восстановления родительских прав.

«Местонахождение девочки установлено, проверка продолжается», — сообщили RT в пресс-службе СК. Остальные детали в ведомстве пока разглашать не стали.

Как сообщила RT Наталья Баженова, Настю обнаружили в Краснодарском крае. Опекуны сами встали на учет, когда узнали, что к делу подключились правоохранительные органы.

«Пока я в розыск не подала, они скрывались, а как поняли, что их уже ищет полиция и следственный комитет, и им не спрятаться, сразу поставили ребенка на учёт», — рассказывает она.

По словам Баженовой, она намерена добиться возвращения дочери. «Я это так не оставлю, буду дальше с ними судиться, бороться за ребёнка. Речь идет о том, что Настю пытались похитить, у меня есть все основания, чтобы так утверждать», —уверена Наталья Баженова.

Уполномоченный по правам ребёнка Ярославской области Михаил Крупин сообщил RT, что также продолжит следить за этим случаем и будет добиваться возвращения ребёнка матери.

«Пока мама восстанавливается в родительских правах, опекуны почему-то решили, что они и есть родители и знают, что лучше для девочки, при этом никаких прав они на это не имели и переступили закон. Мы будем дальше добиваться того, чтобы виновные понесли ответственность, а девочка вернулась в семью, к своим кровным братьям и сестрам», — заявил он.

Крупин добавил, что в Краснодарский суд уже был подан иск о восстановлении Натальи Баженовой в родительских правах и возвращении ей дочери, но первое судебное заседание было сорвано, потому что местонахождение девочки опекуны решили скрыть.

Увезли в неизвестном направлении

Как ранее сообщал RT, мать девочки, Наталья Баженова была ограничена в родительских правах на срок до полугода в 2016 году. Из-за плохих бытовых условий из семьи забрали троих детей.

При этом сразу после изъятия детей разлучили — Настю перевели в детский дом соседнего района, хотя по закону разлучать кровных братьев и сестер можно только по очень веским причинам.

По словам Баженовой, сначала ей заявили, что детей разделили из-за того, что у них разная прописка. Наталья утверждает, что это не соответствует действительности. Потом сказали, что местный приют переполнен, поэтому Настю пришлось отдать в соседний район, где её вскоре передали опекунам.

© Кадр: видео RT

За отведенный срок Наталья Баженова смогла решить свои проблемы: закодировалась, сделала ремонт, ей вернули сына (старшая дочь за это время уже стала совершеннолетней). А вот младшую дочь возвращать так и не стали.

Как рассказывает Наталья, все это время пыталась добиться возвращения девочки, но ей отказывали, по её словам, по надуманным предлогам. Также приемная семья мешала ей навещать дочь и проводит с ней положенное по закону время, утверждает женщина.

К делу подключился уполномоченный по делам ребенка Ярославской области Михаил Крупин, который помогал Наталье Баженовой восстановиться родительские права через суд. В ходе разбирательств неожиданно выяснилось, что девочку увезли в неизвестном направлении. Местным органам опеки было заявлено, что семья переезжает в Краснодарский край, но там на учёт она так и не встала. После этого опекунов объявили в розыск.

Тяжелое правонарушение

Как сообщил адвокат по ювенальным делам Антон Жаров, можно говорить о достаточно тяжёлом правонарушении, несмотря на то, что опекуны потом добровольно встали на учёт.

«Они обязаны были сообщить о том, куда переезжают, не позднее дня переезда. По всей видимости, можно говорить о том, что они указали неверный адрес. Таким образом, они нарушили права подопечной и должны быть привлечены к ответственности. В данном случае это освобождение от обязанностей опекуна», — уверен он.

Адвокат отмечает, что опекун, хотя и является законным представителем ребёнка, сам находится под полным контролем государства.

«Он не может просто взять и уехать неизвестно куда. Если сообщили неправильный адрес, это уже несёт признаки серьёзного нарушения», — говорит Жаров.

По мнению юриста, правоохранительные органы должны проверить, почему ярославская опека позволила увезти ребёнка в неизвестном направлении.

«Следственный комитет теперь выясняет, как так получилось, что ребенок уехал в никуда. Могут возникнуть вопросы к ярославской опеке. Теперь будут разбираться в причинах произошедшего. То ли местная опека незаконно отдала документы опекунам на руки, вместо того, чтобы послать их по почте, то ли сами опекуны дали изначально ложный адрес», — рассуждает Жаров.

Теперь судьбу Насти будут решать по новому месту прописки органы опеки Краснодарского края.