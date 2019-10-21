Не один на один
Не один
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«Законодательный казус»: многодетная семья не может получить господдержку, несмотря на вступивший в силу закон

Бюрократия и право

21 октября 2019, Александра Ермакова

Семья Ивановых из Нижегородской области в этом году была признана многодетной — у супругов родился третий ребёнок. По закону Дмитрий и Наталья претендуют на помощь в погашении ипотеки от государства, однако реализовать своё право не могут. Проблема возникла из-за того, что заявление на господдержку может подать не один из родителей, а заёмщик по кредиту. В случае Ивановых это Дмитрий, но родных детей у него двое, а старший ребёнок — от первого брака жены. Усыновить мальчика на данный момент невозможно, так как его биологический отец не лишён родительских прав и согласия на усыновление нет. Оставшись без обещанной правительством помощи, многодетная семья обратилась в проект «Не один на один».

  • Gettyimages.ru
  • © Фото из личного архива

Житель города Бор Нижегородской области 33-летний Дмитрий Иванов познакомился со своей будущей женой Натальей ещё в середине 2000-х, но стали жить вместе они только в 2012 году, а ещё через три года поженились. От первого брака у Натальи остался девятилетний сын Максим.

«В 2015 году мы узнали, что ждём пополнение, и решили взять ипотеку, — рассказывает Дмитрий. — Купили двухкомнатную квартиру в новостройке в пригороде Нижнего Новгорода, так как цена там была более привлекательная, да и планировка неплохая. До этого проживали с родителями жены в Нижнем Новгороде. Ремонт делали своими силами и переехали в новое жильё 31 декабря 2017 года. Встречали новый год в своей квартире! Это ли не счастье?»

В марте этого года у Ивановых родился третий ребёнок — дочь Ева. Семью признали многодетной и выдали соответствующее удостоверение.

В помощи отказано

Месяцем ранее президент Владимир Путин дал поручение правительству внести изменения в законодательство, касающееся господдержки многодетных семей в части улучшения жилищных условий. В мае в Госдуму был внесён законопроект «О мерах государственной поддержки семей, имеющих детей, в части погашения обязательств по ипотечным жилищным кредитам (займам) и о внесении изменений в статью 13.2 Федерального закона «Об актах гражданского состояния».

Летом в ходе прямой линии президент Владимир Путин в очередной раз подчеркнул, что тема погашения ипотечного кредита при рождении третьего ребёнка является «наиболее важной, наиболее чувствительной», и правительство выделило необходимые ресурсы для оказания поддержки многодетным семьям.

«Мы очень долго ждали, пока примут этот закон, — объясняет Дмитрий. — Потом ждали, пока его утвердит правительство, но и это ещё не финал. Механизм действия закона не был прописан в банках, а когда наконец появилась информация об условиях, оказалось, что наша многодетная семья им не соответствует, в помощи нам было отказано».

По словам Дмитрия, в банке ему сообщили, что подать заявление может только титульный заёмщик.

«Заёмщиком являюсь я, а супруга — поручитель по кредиту, поэтому подать заявление она не может, — комментирует Иванов. — По моему мнению, закон направлен на поддержку многодетной семьи, и когда президент обращался к Федеральному собранию, он имел в виду и такие семьи, как наша. В законе написано, что право на меры государственной поддержки имеет гражданин РФ — мать или отец, у которых в период с 1 января 2019 года по 31 декабря 2022 года родились третий ребёнок или последующие дети и которые являются заёмщиками по ипотечному жилищному кредиту (займу). Я считаю, что заявление может написать любой из многодетных родителей, если они проживают совместно, находятся в браке, дети проживают с ними».

Родных детей у Дмитрия двое — новорождённая Ева и четырёхлетний Тимофей. Максима усыновить нельзя, так как его биологический отец не лишён родительских прав.

Не подходят под условия

В пресс-службе Минфина РФ RT пояснили, что помощь многодетным семьям оказывается в соответствии с ФЗ №157 «О мерах государственной поддержки семей, имеющих детей, в части погашения обязательств по ипотечным жилищным кредитам (займам) и о внесении изменений в статью 132 Федерального закона «Об актах гражданского состояния». Право на получение помощи имеет гражданин РФ — мать или отец, у которых в период с 1 января 2019 года по 31 декабря 2022 года родились третий ребёнок или последующие дети и которые являются заёмщиками по ипотечному кредиту.

Субсидии для погашения обязательств по ипотечным кредитам семьям предоставляет АО «ДОМ.РФ». Заёмщик обязан обратиться с заявлением в эту организацию.

«К заявлению прилагаются в том числе документы, подтверждающие материнство (отцовство) заёмщика в отношении детей (свидетельство о рождении, свидетельство об усыновлении, решение суда об усыновлении, иные документы, подтверждающие материнство (отцовство))», — сказали в пресс-службе.

При этом в ведомстве отметили, что в настоящее время вопрос о внесении изменений в закон не рассматривается.

Дмитрий работает ведущим специалистом в проектно-конструкторском бюро, его жена находится в декретном отпуске.

«Реализация данной меры поддержки позволила бы нам экономить практически 5 тыс. от ежемесячного платежа по ипотеке, что в перспективе 12-летней ипотеки позволит сэкономить 720 тыс. Для нашей семьи это очень существенно», — говорит отец семейства.

Супруги также хотели оформить участок под строительство дома как многодетная семья, но в соцзащите им опять сообщили, что они не подходят под условия программы.

«По закону на каждого члена семьи положено не более 12 м и мы должны быть малообеспеченными, то есть иметь доход на каждого члена семьи ниже прожиточного минимума. Причём оба эти условия должны выполняться. Мы не проходим по площади, наша квартира 69 кв. м», — объясняет мужчина.

По словам Дмитрия, с подобными препятствиями столкнулась не только его семья.

«Я знаю ещё несколько семей, которые находятся в подобной ситуации. Мы все не знаем, куда обращаться, и очень надеемся, что проект «Не один на один» нам поможет и нас услышат», — сказал многодетный отец.

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