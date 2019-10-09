Пострадавший в бесланском теракте не может получить гражданство РФ в упрощённом порядке

Уроженец Армении Михаил Мкртчян в возрасте 9 лет попал в заложники в школе №1 Беслана. Во время теракта он лишился глаза, его бабушка была ранена, а мать и сестра погибли. Впоследствии семье предложили оформить российское гражданство, но отец Михаила не захотел оставаться в Беслане, где мальчику всё напоминало бы о пережитой трагедии. Мкртчяны вернулись в Армению. Повзрослев, Михаил переехал жить в Россию и хочет получить гражданство. Однако сейчас оснований для оформления российского паспорта по упрощённой процедуре у него нет, утверждают в МВД. Как отмечает сам Мкртчян, его мечта — остаться в РФ, кроме того, документы необходимы ему, чтобы получить всестороннюю медицинскую помощь.

© Фото из личного архива / РИА Новости

24-летний Михаил Мкртчян родился в Армении, в городе Гюмри. Когда ему исполнилось четыре года, его семья переехала жить в Беслан.

«Отец с дедушкой работали в Северной Осетии, и, чтобы не ездить между странами, в 1999 году мы перебрались в Россию», — вспоминает Михаил.

1 сентября 2002 года Михаил вместе со старшей сестрой Сатеник, мамой Амалией и бабушкой Тамарой пришёл на линейку в школу №1.

«Всё, что происходило в спортзале, я помню отдельными фрагментами, — рассказывает Мкртчян. — Мне было мало лет, и я плохо понимал, что происходит. Казалось, что это какое-то выступление. Помню людей, которые сидели и держали руки за головой, некоторые лежали, кто-то стоял. Помню террористов, вёдра, уже наполовину разбитые окна. В момент взрыва я спал. Когда очнулся, увидел, что лежу с бабушкой на полу, а на нас — какая-то плита или дверь. Я потрогал правый глаз и руки зацепились за липкие вены».

После одного из взрывов в спортзале ребёнок лишился правого глаза. Из здания школы его вынес местный житель.

«Я тогда не узнал имени своего спасителя, всем было не до того. После я видел его один раз. Может быть, даже спрашивал его имя, но из-за травмы у меня провалы в памяти», — объясняет молодой человек.

Бабушке тоже помогли выбраться из спортзала. Мать и сестра Михаила погибли.

В списках заложников его записали Михаилом Гариковичем Мкртычаном. В официальных документах он — Мкртич Гагикович Мкртчян.

«Моего отца зовут Гагик, а фамилия наша — Мкртчян, но тогда, после теракта, меня как услышали, так и записали. При этом, когда я получал армянский паспорт, мне сказали, что Михаил не армянское имя, и оформили под именем Мкртич, но в СМИ и в списках пострадавших остались старые данные, поэтому иногда происходит неразбериха. Я хочу, чтобы меня называли Михаилом», — говорит он.

После теракта мальчика сначала доставили в больницу в Беслане, а затем в Морозовскую детскую городскую клиническую больницу в Москве. Необходимо было поставить глазной протез. В итоге операция была выполнена в одной из клиник в Германии. После Михаил вместе с бабушкой и другими пострадавшими проходил реабилитацию за границей.

«Мы были в Москве, на Украине, в Германии, даже в Голливуде. Когда вернулись, чиновники предложили отцу оформить российское гражданство, — вспоминает он. — Но отец отказался. Он говорил, что не может оставаться в Беслане, не хочет, чтобы я видел школу и вспоминал о том, что произошло. Сам я, конечно, был слишком маленьким, чтобы принимать какие-то решения».

Семья уехала в Армению, не воспользовавшись государственной поддержкой в полном объёме — пострадавшим в теракте, например, выдавали за государственный счёт путёвки в санатории, отправляли в реабилитационные центры.

Тем не менее в 2005 году Мкртчян смог оформить в России пенсию по инвалидности, а год назад в качестве компенсации государство выделило ему квартиру во Владикавказе.

Нет оснований для гражданства

Обратно в Россию Михаил переехал два года назад. Сначала он жил по миграционной карте и каждые три месяца ездил за границу, чтобы продлить регистрацию, а потом сделал прописку в Беслане. Однако найти работу в городе не удавалось. Трудоустроиться он смог только во Владикавказе — полтора года работал на автомойке.

В это же время Мкртчяна начали беспокоить сильные головные боли. В бесланской больнице молодому человеку сказали, что для оказания помощи необходимы разрешительные документы — в частности, разрешение на временное проживание (РВП).

«Я жил в Беслане, а работал во Владикавказе. Приходилось ездить между городами. Поэтому долго руки не доходили до оформления гражданства. Кроме того, на подготовку документов и сдачу анализов нужны были деньги, которых на тот момент не было. Мне пришлось продать квартиру, после чего в марте я сдал анализы и подал документы на РВП», — говорит он.

В мае 2019 года Мкртчяну выдали РВП, однако для получения всесторонней медицинской помощи ему необходим российский паспорт.

«Просто мне не повезло в жизни. Скитаюсь туда-сюда, временно у родственников живу. Иностранным гражданам в России вдвойне сложно. Поэтому я хотел бы быстрее получить гражданство. Это решило бы многие мои проблемы», — поясняет он.

При этом мужчина признаётся, что его мечта — жить в России, совершенствовать русский язык и найти хорошую работу.

Как пояснили RT в МВД, в настоящее время у Мкртчяна нет оснований для приобретения гражданства РФ в упрощённом порядке. До обращения с заявлением о приеме в гражданство иностранному гражданину необходимо оформить вид на жительство (ВНЖ), прожив до его получения на территории Российской Федерации не менее одного года по РВП.

Подать документы на ВНЖ Мкртчян сможет после 29 октября этого года.

При этом в ведомстве подчеркнули, что при наличии ВНЖ он вправе обратиться в Комиссию по признанию иностранного гражданина носителем русского языка.

«В случае признания Мкртчяна М.Г. носителем русского языка в соответствии с частью 1 статьи 33.1 Федерального закона (от 31.05.2002 года №62-ФЗ «О гражданстве Российской Федерации». — RT) он сможет обратиться с заявлением о приёме в гражданство РФ в упрощённом порядке в соответствии с частью 2.1 статьи 14 Федерального закона, при условии отказа от имеющегося иностранного гражданства и при наличии вида на жительство», — заявили в МВД.