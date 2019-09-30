Семье из Донбасса помогут оформить российское гражданство после обращения RT

Елена Белко, её мама и 14-летняя дочь после начала боевых действий на Украине уехали в Россию. Сейчас они живут в Московской области. У семьи есть право на получение гражданства по упрощённой процедуре, так как все они находились в Донецкой области до 2014 года. Однако в миграционном центре от Елены потребовали справку о переименовании населённого пункта: в свидетельстве о рождении её матери написано «хутор Ново-Еленовка», а в паспорте — «село Новоеленовка». Кроме того, женщина потеряла свидетельство о браке, хотя документы о разводе и штамп в паспорте у неё есть. После обращения RT в МВД пообещали оказать содействие семье, а также отметили, что Елена и её родственники могут оформить гражданство в упрощённом порядке как носители русского языка.

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Елена Белко вместе с дочерью и матерью-пенсионеркой сбежала в Россию из Донбасса в 2014 году, когда там начались боевые действия. В городе Торецк (до 2015-го — Дзержинск) Елена и её дочь прожили всю жизнь, но, испугавшись неспокойной обстановки, уехали в Москву. Сейчас они вместе с матерью Елены Татьяной Шевченко проживают в подмосковном Нахабине. Елена работает по найму, Кристина уже окончила школу.

«Переезжать решили, потому что мой ребенок боялся спать по ночам, и вообще уже неспокойная ситуация была. Страшно было оставаться, захотели уехать. До этого мы не планировали никаких переездов, это было спонтанное решение, — рассказала RT Елена. — В августе 2019 года мы подавали документы на вступление в российское гражданство, но у нас их не приняли. Постоянно при оформлении документов возникали вопросы, это все было очень тяжело: бесконечные бумаги, бумаги, бумаги».

Несовпадения в бумагах

В 2015 году женщины оформили разрешение на временное проживание (РВП), затем, в 2017 году — вид на жительство в России.

В соответствии с указом президента Владимира Путина Алена Белко и её мать и дочь имеют право на получение на российского гражданства в упрощенном порядке, поскольку проживали на территории Донецкой области Украины до 2014 года.

Однако при подаче документов в миграционный центр оказалось, что у матери Алены есть несовпадения в бумагах. Например, в свидетельстве о рождении местом рождения числится «хутор Ново-Еленовка», а в паспорте — «село Новоеленовка».

«Нам сказали, чтобы мы шли в Библиотеку имени Ленина или искали статьи на Википедии о переименовании населённого пункта. Но этого нигде нет, искать бесполезно — это были 50-е годы, там всем было все равно, все как хотели, так и писали», — говорит женщина.

По словам Елены, единственный вариант добыть необходимые справки о переименовании населённого пункта, где родилась её мать — поехать в ДНР и уже там искать людей, которые могли бы предоставить документ, подтверждающий, что у них один и тот же населённый пункт. Женщина подчеркивает, что отвезти маму в ДНР она не может, поскольку у той есть проблемы со здоровьем.

«У моей мамы очень серьёзные проблемы с позвоночником, ей категорически нельзя ходить. Как я ее повезу на Украину, если туда 15 часов в трясучке добираться, а там еще и боевые действия, — недоумевает женщина. — Мы даже из Нахабина в Москву на оформление документов с большим трудом ездим».

Елена также утверждает, что из-за отсутствия российского гражданства её мать, Татьяна Шевченко, также не может получить квоту на проведение необходимой ей операции на позвоночнике.

Свидетельство о браке

Между тем самой Елене удалось найти не все документы — так, у неё не оказалось свидетельства о браке.

С мужем Елена развелась задолго до переезда в Россию. В 2014 году, когда семья уезжала в Москву, Белко забрала с собой документы о разводе, а свидетельство о браке потерялось. Теперь это стало препятствием для получения гражданства, несмотря на наличие штампа в паспорте.

«Есть и штамп в паспорте о заключении и расторжении брака, и свидетельство о разводе. Свидетельство о браке могло потеряться при переезде, до этого мне оно, если честно, вообще никогда не пригождалось. Я думала, что свидетельства о разводе и штампа в паспорте будет достаточно, но оказалось, что нет», — расстраивается Белко.

Пропавшее свидетельство о браке нужно еще и для того, чтобы гражданство получила дочь Елены, Кристина. На момент переезда в Россию девушке еще не исполнилось 16 лет — с этого возраста на Украине выдают паспорта. В Москву Кристина приехала только со свидетельством о рождении, где указана прописка в Донецкой области. Чтобы получить гражданство в упрощенном порядке, она должна подтвердить, что до 2014 года проживала с матерью в Донецкой области, а для этого необходимо в том числе свидетельство о заключении брака.

«В указе об упрощенном получении паспорта для граждан Украины сказано, что если мы там проживали до 2014 года, то можем подавать все на гражданство. А Кристина ещё была ребенком, у неё не было паспорта с отметкой о прописке. И я должна доказать, что в указанный период моя дочка жила там же, где и я», — пояснила женщина.

Помощь с оформлением

В МВД России в ответ на обращение RT с просьбой посодействовать семье Белко в получении российских паспортов отметили, что женщины действительно имеют право на оформление гражданства в упрощенном порядке в случае, если они проживали на территории Донецкой республики Украины до 7 апреля 2014 года.

«В ином случае Белко Е. и члены её семьи вправе обратиться с заявлениями о признании их носителями русского языка в одноименную комиссию ГУ МВД России по г. Москве», — уточнили в ведомстве.

В МВД также сообщили RT, что в Главное управление МВД России по Москве были направлены рекомендации по организации работы по приёму Елены и Кристины Белко и Татьяны Шевченко в гражданство Российской Федерации, в ближайшее время с ними свяжутся, чтобы пригласить на приём.