Выступление Вышинского в Совете Федерации на тему свободы слова на Украине

В Москве проходит заседание Совета Федерации. Спикер верхней палаты российского парламента Валентина Матвиенко пригласила на него руководителя портала РИА Новости Украина Кирилла Вышинского, который вернулся в Россию 7 сентября в ходе обмена удерживаемыми лицами между Москвой и Киевом. Он выступит по теме «Положение со свободой слова на Украине и борьба за права журналистов: личный опыт». RT ведёт прямую трансляцию.