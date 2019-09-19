Работа в зоне военных действий: правительство утвердило постановление о выплатах компенсаций за гибель журналистов

Премьер-министр России Дмитрий Медведев подписал постановление о порядке выплат редакциями компенсаций, если их журналист пострадал или погиб во время работы в зоне военных действий, контртеррористических операций или на территории, где введено чрезвычайное положение. В случае гибели родственники сотрудника СМИ получат не менее 2 млн рублей. Если журналист был ранен и частично потерял трудоспособность, размер выплат будет зависеть от серьёзности травм.

Премьер-министр России Дмитрий Медведев подписал постановление правительства о порядке выплат редакциями компенсаций, если их журналист погиб или пострадал в ходе порученной ему работы в особых условиях.

Речь идёт об освещении событий на территориях России, где введено военное положение, ведутся боевые действия, действуют вооружённые конфликты, проводятся контртеррористические операции. Распространяются такие правила и на территории иностранных государств, где введено чрезвычайное положение или где идут военные действия.

Если журналист погиб, то его редакция должна выплатить не менее 2 млн рублей его семье — в равных долях родителям (если они на иждивении), мужу или жене либо обучающимся детям до 23 лет. Также редакция обязана в течение пяти дней после смерти журналиста уведомить его родственников о возможности получения компенсации.

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Постановлением определён и пакет документов, которые родственник погибшего журналиста должен будет предоставить: заявление (в произвольной форме), копии паспорта, свидетельства о смерти, бумаг, подтверждающих родство, и другие.

Иные выплаты предусмотрены для тех журналистов, кто в результате работы в местах с особыми условиями потерял трудоспособность. Степень утраты трудоспособности будет определять медико-социальная государственная экспертиза.

Если речь идёт об утрате более 90% трудоспособности, то выплаты должны быть не менее 1 млн рублей. Если же менее 90% — минимум по 100 тыс. рублей за каждые 10%. Компенсация касается также и оплаты экстренной или неотложной помощи в иностранном государстве — редакции должны будут в таком случае оплатить её, но эта сумма не может превышать 2 млн рублей.

Если пострадавший журналист утратил способность самостоятельно передвигаться, его работодатель должен оплатить возвращение в Россию. На это предусмотрена выплата до 1 млн рублей. Та же сумма должна быть выплачена для доставки тела погибшего журналиста в Россию.

«Единовременная компенсация в размере, предусмотренном пунктом 2 настоящих правил, выплачивается независимо от выплат, установленных Федеральным законом «Об обязательном социальном страховании от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний», — подчёркивается в документе.

После того как родственник журналиста или он сам подали документы на компенсацию, редакция должна рассмотреть их максимум за десять дней, а затем в течение 30 рабочих дней произвести все выплаты. Если работодатель задерживает выплаты, начисляются пени — 0,5% за каждый день просрочки.

При этом если редакция заключила договор о добровольном страховании сотрудника, то она не должна будет выплачивать компенсации. Но и в таком случае суммы не должны быть ниже, чем предусмотрено постановлением.

Размер выплат утверждён в статье 47.1 закона «О СМИ», касающейся работы журналиста в особых условиях. Постановление, подписанное Медведевым и опубликованное 19 сентября, уточняет порядок этих выплат.

«Чтобы мы с вами узнали, что происходит на самом деле»

15 декабря в России отмечается День памяти журналистов, погибших при исполнении профессиональных обязанностей. Он был учреждён в 1991 году в память о корреспонденте Викторе Ногине и операторе Геннадии Куренном, которые погибли в том году в ходе конфликта в Югославии.

Несколько российских журналистов погибли в 2014 году на юго-востоке Украины. Среди них специальный фотокорреспондент РИА Новости Андрей Стенин, оператор Первого канала Анатолий Клян, корреспондент и звукооператор телеканала «Россия» Игорь Корнелюк.

По данным международной неправительственной организации Committee to Protect Journalists, в 2018 году погибли 88 журналистов, больше всего в Афганистане, Мексике, Сирии и Йемене. В июле 2017 года в Сирии погиб военный корреспондент RT Arabic Халед аль-Хатыб. Он освещал операцию сирийской армии против террористов «Исламского государства»*.

«И каждый день находятся люди, которые едут в свою первую военную командировку, в свою вторую, в свою сто первую, гибнут там, и каждый день находятся новые. Поэтому так важно 15 декабря, да и в любой другой день, просто вспоминать людей, которые погибли, как погиб Халед, — за любовь к своей Родине и за любовь к правде. Они погибли за то, чтобы мы с вами узнали, что происходит на самом деле», — сказала главный редактор RT Маргарита Симоньян.

* «Исламское государство» (ИГ, ИГИЛ) — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 29.12.2014.