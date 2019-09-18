В Брянской области опека в качестве «помощи» предложила матери-сироте сдать детей в приют

Анжелика Бавыкина вместе с двумя детьми сбежала от гражданского мужа, который её избивал, и поселилась в квартире, выданной ей как сироте в посёлке Вельяминово Брянской области. В помещении не было горячей воды, а трубы отопления прорвало, пока она жила со своим супругом. Узнав о положении сироты, соседи начали помогать Анжелике, а также рассказали о её ситуации в соцсетях. Жители посёлка не остались равнодушными, однако семьёй Бавыкиной заинтересовались и органы опеки. Они предложили девушке сдать детей в приют, пока она не решит свои проблемы, а когда Анжелика отказалась, заявили, что заберут детей, если она не исправит все недочёты. После того, как эта история попала в СМИ, чиновники изменили своё решение. В районной администрации RT сообщили, что претензии будут отозваны, а сироте окажут поддержку.

© Кадры: видео RT

«Я всю жизнь битая. Мне доставалось в детском доме. Как-то месяц провела в приёмной семье, меня и там били. А потом уже меня муж избивал, даже когда я была беременная. Из-за этого у меня произошли преждевременные роды», — рассказывает историю своей жизни 22-летняя Анжелика Бавыкина — высокая стройная брюнетка с запуганным взглядом. Одета она в поношенные вещи, на лице у девушки виднеются синяки, а руки покрыты царапинами и шрамами.

Этим летом Анжелика с двумя детьми сбежала от побоев своего гражданского мужа Владислава Савченко в небольшой брянский посёлок Вельяминово.

Побег от мужа

С Владиславом девушка познакомилась вскоре после выпуска из детского дома. Тогда она мечтала работать с собаками и училась на кинолога на втором курсе училища.

«Дура была, — вспоминает Анжелика. — Влад наобещал мне золотые горы, рисовал картины счастливой жизни. Я на это повелась. Съехалась с ним, учёбу бросила, родила Вову и Владу. Потом из-за частых побоев в 2017 году сбежала в Вельяминово, где мне как сироте дали квартиру. Прожила дома совсем недолго, Влад сам приехал за мной и силой увёз обратно в Погар на съёмную квартиру. В Погаре я два года сидела взаперти, он мне запрещал общаться со знакомыми».

Во время рассказа Анжелика показывает глубокий рубец на запястье: по её словам, однажды Владислав всадил ей в руку нож. Девушка отметила, что муж постоянно бил не только её саму, но и их детей.

Анжелика добавила, что Владислав много пил и постоянно её ревновал. Денег у него обычно не было, он залезал в долги. В качестве залога он однажды использовал паспорт Анжелики — ей пришлось получать другой. Однако новый документ выдали с ошибкой в фамилии — там написано «Бовыкина» вместо «Бавыкина». Из-за этой опечатки Анжелика не может сменить погарскую прописку на местную — сейчас она прописана в квартире матери Савченко.

Сбежать из Погара Анжелике помогла хозяйка квартиры, которую девушка арендовала с Владиславом — та дала ей немного денег в дорогу и посадила на автобус до Вельяминово.

«Двушка для сироты»

Сам посёлок Вельяминово, расположенный в 10 км от районного центра Карачев, торчит посреди полей бетонным островком из невзрачных трёхэтажных панельных зданий. В одной из таких «панелек», на первом этаже живёт Анжелика.

Анжелика Бавыкина не расстаётся ни на минуту со своими детьми

© Кадр: видео RT

Квартира девушки обставлена бедно — мебель ещё советских времён, старая техника. Даже это у неё появилось совсем недавно — принесли сочувствующие соседи. Ремонт явно делался очень давно: под ногами скрипят полы, потолок посерел, деревянные окна рассохлись, обои обшарпаны.

Квартиру она получила три года назад, после выпуска из детдома, где воспитывалась с трёх лет. По словам девушки, выбрать помещение ей никто не предложил. Она пояснила, что сиротам выдаётся сертификат на приобретение жилья на 1,1 млн рублей, квартиру при этом им подбирают официальные представители на момент выпуска, то есть органы опеки. Судя по объявлениям о продаже недвижимости в Вельяминово, в посёлке можно купить трёхкомнатную квартиру с ремонтом, пластиковыми окнами и мебелью за 700 тыс. рублей. Однако выпускнице детдома за большие деньги досталась пустая «двушка».

«Когда я с детьми сюда во второй раз приехала, здесь разруха полная была. Дом у нас с внутриквартирной системой отопления, и за водой в трубах нужно следить, а я её не слила и в результате за две зимы трубы разорвало. И при этом, хотя я тут не жила, мне долг за ЖКУ на 26 тыс. рублей насчитали»,— рассказывает Анжелика.

У детей Анжелики — двухлетних двойняшек Вовы и Влады — в свидетельстве о рождении в графе «отцовство» стоит прочерк. Официально брак с отцом двойняшек, гражданином Украины, Анжелика не оформляла.

«Она же ребёнок!»

Местные жители стали приглядываться к «старой новой соседке». Одной из первых на помощь сироте пришла Яна Маслова, живущая в том же доме.

«Я знала Анжелику и раньше, когда она ещё первый раз от Влада сбегала и короткое время жила тут, — рассказывает RT Яна. — Когда она уехала в Погар во второй раз, то связь с Анжеликой полностью пропала. После её окончательного возвращения начался кошмар. Спала на полу с детьми, из дома не выходила, сама ничего не ела, ходила в синяках. Тогда мы с соседями стали ей помогать кто чем может».

Яна Маслова

© Кадр: видео RT

Яне 30 лет, у неё двое детей-школьников. Она работает парикмахером, её муж индивидуальный предприниматель, поэтому сами они, по меркам Вельяминово, «в деньгах особо не нуждаются». Анжелика с явной привязанностью относится к подруге, иногда шутливо называя Яну с мужем «мамой» и «папой». Тёплые чувства взаимны. «Она же совсем как ребёнок, — говорит Яна.— Но мы ей поможем встать на ноги».

Опасаясь, что Анжелика с детьми замёрзнет во время холодов в квартире без отопления, 11 сентября Яна решила написать в «ВКонтакте» о проблемах своей подруги и попросить помощи.

На следующий день Яне позвонила знакомая из Карачева Евгения Макаренко.

«Утром я увидела пост Яны об Анжелике, сказала мужу, что надо девочке помочь, — рассказывает RT Евгения. — Сами мы небогато живём, но чем сможем, тем поможем. Купили Анжелике продуктов, телефон свой старый отдала, приставку купили для телевизора. Я ходила с ней на замену паспорта — документы относить и пошлину оплачивать».

Евгении уже пятый десяток, она, как и Яна, работает парикмахером, а её муж занят в рекламной сфере. У женщины есть своя 24-летняя дочь с ребёнком, но и к Анжелике она относится по-матерински.

Евгения мечтает показать сироте пример хорошей семьи: «С мужем смеёмся, что у нас теперь ещё одна дочка. Анжелика очень ласковая и благодарная, своих детей она правда любит. Да, она в силу неопытности оступилась в какой-то момент и связалась с идиотом, но кто не совершает ошибок? Мы её точно не оставим. Тем более у нас тут действительно нелегко порой выживать, особенно когда ты один на один со своими проблемами и тебе некуда идти».

В первые дни пост Яны получил много откликов. Был и местный риелтор, который привёз Анжелике стиральную машинку, соседи по посёлку приносили продукты, игрушки и вещи. Однако среди обративших внимание на публикацию в соцсетях оказались и люди со своеобразным представлением о понятии «помощь».

«Детей не отдам!»

12 сентября чиновники из органов опеки Карачевского района приехали к Анжелике домой, осмотрели быт сироты и предложили ей на основе трёхстороннего договора временно поместить двойняшек в дом малютки, пока их мама не решит бытовые вопросы. Девушка наотрез отказалась, поскольку сама прошла через детский дом и очень привязана к сыну и дочке. В ответ на это опека дала ей неделю на исправление недостатков (погасить долг по ЖКХ, вернуть горячую воду и отопление, найти работу), в противном случае малышей бы у неё забрали силой.

«Я не знаю, как бы мы с детьми смогли друг без друга,— рассказывает Анжелика. — Причём проблемы росли, как снежный ком. В садике пока карантин, за неделю я бы туда детей не пристроила, а пока их негде оставить, то я не могу устроиться на работу. Мне надо менять паспорт, это тоже занимает больше недели. Денег на замену котла и батарей у меня нет, это опять же не сразу решается. Я оказалась в тупике. Решаю все эти вопросы, как могу, но срок дали очень маленький».

Одной из претензий опеки было отсутствие в квартире колонки горячего водоснабжения. Однако, по словам самой Анжелики, её никогда и не было, хотя по документам она в помещении значится.

«Я сама не заинтересована приводить квартиру в упадок, — говорит Анжелика. — Мне она через два года должна перейти в собственность. Зачем бы я сама у себя колонку воровала? К тому же тут видно, что даже отвода под неё нет, в квартире изначально было только отопление, но не горячая вода».

Вопрос, каким образом сироте передавали квартиру, не заметив отсутствия в ней горячей воды, заинтересовал местный СК и прокуратуру. Сейчас по этому факту проводится проверка.

Котёл отпущения

В администрации Карачевского района RT рассказали, что ситуация с Анжеликой будет разрешена. Чиновники обещали в короткие сроки поменять котёл с трубами и поставить колонку ГВС. Претензии опеки будут отозваны. Также будет решаться вопрос по долгам девушки за ЖКХ и пособию для неё как малоимущей.

С работой Анжелике помог депутат Брянской областной думы от Карачевского района Роман Мимонов: девушку возьмут разнорабочей на кроличью ферму с зарплатой около 15 тыс. рублей. Вову и Владу бесплатно устроят в детский сад. Глава администрации Карачевского района Людмила Лужецкая заявила, что следит за судьбой сироты.

При этом в местной администрации настаивают, что ситуация с Анжеликой возникла «из-за недопонимания со стороны сироты», а тему «не стоило предавать огласке». Помощь девушке, со слов районных чиновников, была бы оказана «вне зависимости от того, обратила бы на неё внимание общественность или нет». Более того, на Анжелику могли бы подать в суд за порчу муниципального имущества из-за повреждённых труб, но не стали, подчёркивают местные власти.

Анжелика тем временем мечтает доучиться на кинолога и до конца уладить бытовые проблемы. Ей ещё предстоит разобраться с повесткой из Погара: девушке пришло требование закрыть долги бывшего мужа на 30 тыс. рублей. Платить она за него не собирается и будет добиваться отказа от претензий. После этого с Владиславом Савченко её больше ничего не будет связывать. Видеть его она категорически не хочет, даже если он явится просить прощения: «Как приедет, так и уедет. С меня хватит».

RT продолжит следить за развитием ситуации.