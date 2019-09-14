Несовершеннолетним детям украинца помогут с оформлением документов после запроса RT

41-летний уроженец Одессы Кирилл Гевелюк в 2015 году был вынужден уехать в Россию. Украинская прокуратура возбудила уголовное дело за уклонение от воинской службы после того, как мужчина отказался воевать против ополченцев Донбасса. В Одессе у него остались жена и двое несовершеннолетних детей. Год назад супруга Кирилла умерла от пневмонии, и он забрал сыновей к себе в Москву. Перед началом учебного года мужчина столкнулся с проблемой устройства детей в школу — для оформления требовались разрешительные документы. По старым законам наличие у Кирилла вида на жительство не позволяло его детям получить такой же документ без разрешения на временное проживание. Однако благодаря недавним нововведениям в миграционном законодательстве дети получат необходимые документы уже после 1 ноября.

© Фото из личного архива

Кирилл Гевелюк родился в Одессе в 1978 году. Вся его семья — коренные одесситы. Отец — физик, занимается научной деятельностью, мать работала в морге. Кирилл окончил Ришельевский лицей, поступил на химический факультет Одесского государственного университета имени Мечникова. Однако по специальности работать не стал, а заинтересовался IT-индустрией.

«Я работал удалённо сразу в нескольких компаниях системным администратором, а затем переквалифицировался в инженеры по медицинской технике», — рассказал RT мужчина.

В 2003 году Кирилл женился на своей университетской подруге Надежде. Через пять лет у супругов родился первый сын Николай, а ещё через три года — второй, Эльдар. После начала конфликта на юго-востоке Украины Кирилла призвали в армию.

«В 2014 году, когда на Украине была активная повальная мобилизация, людей ловили на проходных заводов, ходили по студенческим общежитиям, — вспоминает Кирилл. — Я уже тогда знал, что даже если и пойду воевать, то на стороне ополченцев».

Уголовное дело

В 2015 году Минобороны Украины направило повестку о мобилизации Гевелюка на одно из мест его работы. По словам Кирилла, это было госучреждение с собственным так называемым первым отделом.

«Я занимался администрированием серверов, и, чтобы платить мне зарплату, меня формально вносили в табель, то есть отмечали явку, хотя работал я удалённо, — объясняет Кирилл. — Повестку на руки я не получил, её передали в «первый отдел», и уже оттуда со мной связались. Я ответил, что у меня двое детей и воевать я не хочу».

За отказ от мобилизации прокуратура возбудила в отношении Гевелюка уголовное дело по статье 336 УК Украины («Уклонение от призыва по мобилизации»).

Однако, по словам мужчины, дело по этой статье может быть возбуждено в случае отказа от мобилизации после получения повестки на руки. Кирилл же повестку не забрал и нигде не расписывался в том, что она была передана ему лично, но дело всё равно открыли.

«К счастью, знакомые из прокуратуры сообщили мне, когда будет подписана мера пресечения, и, не дожидаясь этого, я улетел в Россию, — объясняет Гевелюк. — Мне говорили, что вопрос можно было уладить за $3 тыс., но я решил, что лучше потрачу эти деньги на начало новой жизни».

Новая жизнь

В России Кирилл сразу же попытался оформить разрешительные документы на пребывание, однако проблемы возникали то с выделением квот, то с устройством на работу.

«Мечты были красивые — долететь до Москвы, устроиться на работу, но, несмотря на то что я высококвалифицированный специалист, без российского гражданства меня никто не трудоустраивал. Даже с трудовым патентом найти работу было проблематично. Пройдя немало увлекательных этапов, я наконец получил вид на жительство», — рассказывает Кирилл.

С ВНЖ на руках ему удалось официально трудоустроиться в одну из столичных компаний на должность специалиста по медицинскому оборудованию.

Отъезд Кирилла в Россию повлиял на отношения в семье, и через некоторое время Гевелюки развелись. Год назад Надежда умерла в Одессе от воспаления лёгких.

«Во время подготовки к похоронам родители жены попросили моих родителей забрать детей к себе. В этом году меня сняли на Украине с розыска, и я смог приехать, оформить необходимые документы и перевезти сыновей к себе в Москву», — вспоминает Кирилл.

Для устройства детей в школу Кириллу нужно было оформить им вид на жительство.

«Вчитавшись в тексты разнообразных федеральных законов, я обнаружил, что наличие у меня ВНЖ не является основанием для получения детьми ни ВНЖ, ни даже РВП без квоты, а что такое получить квоту на РВП — я помню хорошо. Я не понимаю, как они должны будут выехать за пределы России на три месяца, чтобы не нарушать закон. Есть определённые правила, но иногда их просто невозможно соблюсти, и это вызывает отчаяние», — говорит Кирилл.

По словам мужчины, в школе пошли навстречу и разрешили детям ходить на занятия, пока будут оформляться документы.

Как рассказали RT в МВД, с 1 ноября 2019 года вступают в силу изменения в Федеральный закон «О правовом положении иностранных граждан в Российской Федерации» в части упрощения порядка предоставления некоторым категориям иностранных граждан и лиц без гражданства разрешения на временное проживание и вида на жительство.

Согласно этому документу, РВП и ВНЖ выдаются в том числе несовершеннолетним иностранцам, родители которых — постоянно проживающие в России иностранные граждане.

«Принимая во внимание, что Гевелюку К.С. разрешено постоянное проживание на территории Российской Федерации, в ГУ МВД России по г. Москве направлено письмо об оказании содействия в продлении несовершеннолетним детям Гевелюку Эльдару и Гевелюку Николаю срока временного пребывания и организации работы по приёму от их отца заявлений о выдаче видов на жительство после 1 ноября 2019 года», — сообщили в пресс-службе ведомства.