В Волгограде семья осуждённого за контрабанду анаболиков пытается обжаловать приговор

В феврале 2018 года 29-летний житель Волгограда Александр Даренский был задержан сотрудниками правоохранительных органов у отделения почты, где получил посылку из Белоруссии с препаратами для набора мышечной массы. Мужчине было предъявлено обвинение в контрабанде сильнодействующих средств, запрещённых к обороту на территории РФ. В августе 2019 года его приговорили к трём годам лишения свободы. В судебной практике РФ по аналогичной статье в 2018 году осудили 471 человека, но лишь 67 из них оказались в тюрьме. Семья Даренского пытается обжаловать приговор.

© Фото из личного архива

29-летнего жителя Волгограда Александра Даренского задержали 24 февраля 2018 года, когда он пришёл на почту за посылкой с анаболическими стероидами для набора мышечной массы.

«Саша полтора года занимался дома, обустроил себе спортивный уголок, так как рабочий график не позволял ему посещать спортзал, — рассказывает RT супруга осужденного Алёна Даренская. — Саша очень хотел нарастить мышцы, соблюдал диету, но результатов добиться не получалось».

В итоге, по словам жены, он, посоветовавшись со спортсменами на форумах, решил заказать стероиды из белорусского интернет-магазина, не подозревая, что тем самым идёт на преступление.

Заказанные Даренским таблетки Proviron-Ver и капли Natty Booster содержат местеролон и метилтестостерон, внесённые в список сильнодействующих веществ, оборот которых на территории РФ ограничен.

По словам Даренской, когда полицейские остановили её мужа у отделения почты, то заверили, что ему не грозит уголовное наказание, лишь штраф. После задержания оперативники отправились к Даренскому домой, где провели обыск и привели понятых. В материалах дела указано, что в квартире задержанного ничего обнаружено не было.

© Фото из личного архива

По словам родственников Даренского, мужчина никогда не употреблял никаких запрещённых веществ.

«Он покупал себе креатин, он не запрещён. Его свободно можно купить в любом магазине спортивного питания», — сообщила RT сестра Даренского Наталья Заверюха.

Однако в материалах уголовного дела сказано, что на момент совершения преступления мужчина обладал опытом незаконного перемещения сильнодействующих веществ в международных почтовых отправлениях. Кроме того, на первом допросе в ОВД Даренский признался, что ранее принимал анаболические стероиды, и подписал явку с повинной.

В суде спортсмен заявил, что признательные показания дал под давлением: якобы ему обещали, что он останется на свободе.

«Никаких доказательств, экспертиз проведено не было. Саша и правда когда-то сделал заказ на том сайте, но даже не мог вспомнить, что это было, там же множество нелекарственных средств. В результате следствие так и не установило, что он заказывал ранее», — рассказывает Даренская.

Она отмечает, что на сайте интернет-магазина в описании товаров не было указано, что они являются сильнодействующими. При этом на территории Белоруссии изъятые у Даренского препараты продаются в свободном доступе.

«На суде нам отказали в приобщении к материалам дела распечатки с этого сайта, которую мы предварительно даже у нотариуса заверили», — поясняет сестра осуждённого.

Вместо условного срока

Известный российский бодибилдер Алексей Нетесанов, в 2009 году завоевавший титул «Мистер Вселенная», а в 2017 году осуждённый за незаконный оборот сильнодействующих веществ, считает, что если бы Даренский заказал препараты в России, то избежал бы реального срока.

«При заказе посылки в России всё обошлось бы изъятием. В законе оговаривается, что покупка для собственного употребления не является правонарушением, — рассказывает RT Нетесанов.— У нас в Пензе на этом погорели сразу 38 ребят-спортсменов, которые не знали о том, что посылка из Белоруссии с такими же препаратами грозит статьёй».

Глава комиссии Ассоциации юристов России по спортивному праву Сергей Алексеев также считает, что наказание ужесточается именно из-за того, что посылка с анаболиками пересекла государственную границу России.

Таможенный контроль на границе России и Белоруссии. Архивное фото

Reuters

«Внутри страны покупка препаратов и любые манипуляции также запрещены, но относятся к этому мягче», — сообщил он.

Алексеев отметил, что смягчающие обстоятельства в виде небольшого объёма заказанных средств и неосведомлённости Даренского о том, что он совершает, должны были быть учтены следствием и судом.

«Дело в том, что вилка наказания за данное правонарушение довольно широка. У нас не прецедентное право, поэтому один суд может вынести более мягкий приговор, другой — более жёсткий, хотя обстоятельства дела будут аналогичными», — объяснил юрист.

В свою очередь, правозащитник Арсений Левинсон пояснил RT, что условный срок по статье за контрабанду анаболиков выносится довольно часто. Факт покупки препаратов не несёт большой общественной опасности, так как не имеет насильственных последствий, как грабеж, убийство и т. д.

«Суды видят, что те деяния, в которых обвиняются люди, не представляют такой общественной опасности, чтобы лишать человека свободы и тем более давать большие сроки. Но вместе с этим судьи не могут всегда давать по этой тяжкой статье условный срок и штраф», — рассказал Левинсон.

Слова юристов подтверждает статистика. По данным судебного департамента ВС РФ, в 2018 году из 471 осужденного по ч. 1 ст. 226.1 «Контрабанда сильнодействующих, ядовитых, отравляющих, взрывчатых, радиоактивных веществ» лишь 67 человек получили реальные сроки.

Обжаловали приговор

Эксперт-химик и глава Бюро независимой экспертизы «Версия» Дмитрий Гладышев рассказал RT, что в настоящий момент не вполне понятно, по каким критериям то или иное вещество попало в список сильнодействующих.

«Дело в том, что у нас есть закон о наркотиках и психотропных веществах, а о сильнодействующих нет. Раньше существовал советский ГОСТ, по которому к сильнодействующим веществам относились вещества, применяемые в промышленности, которые в случае разлива, испарения и прочего могут представлять опасность для большого количества людей», — пояснил он.

По словам Гладышева, списки сильнодействующих веществ формировал комитет по контролю за оборотом наркотиков, в который входят представители Минздрава и силовых ведомств.

«Но по каким научным критериям туда попали вещества, никто ответить не сможет ни в Минздраве, ни в МВД. Понятное дело, что там есть яды, но как определено сильное действие в отношении остальных веществ — непонятно», — отметил эксперт.

Между тем Алексеев считает, что ответственность также должны нести и сайты, которые не указывают в описании к препаратам, что в составе содержатся вещества, ограниченные к обороту на территории страны.

Сейчас семья Даренского готовится к новым судам. Родственники наняли адвоката, который уже подал апелляцию на судебное решение. Повторное слушание пока не назначено.