Почему многодетным семьям отказывают в льготах из-за тонкостей оформления прописки

Многодетные родители в ряде российских регионов столкнулись с проблемами при получении удостоверений многодетной семьи, которые дают право на различные льготы. В адрес нашего проекта #НеОдинНаОдин пришло сразу два обращения от таких семей — люди не могут получить положенные им льготы из-за того, что члены семьи прописаны в разных субъектах РФ. В органах социальной защиты разводят руками: порядок выдачи удостоверений определяют власти регионов, поэтому решить проблему можно только через суд, доказав, что семья действительно проживает в одном месте. Юристы же отмечают важность устранения существующей в этой области «законодательной ямы».

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«Хотите — разведитесь!»

Семья Анжелики Наумовой из подмосковного города Лыткарино в этом году стала многодетной. У них родился третий ребёнок. Однако в оформлении удостоверения многодетной семьи родителям отказали. Выяснилось, что в соответствии с установленным в регионе порядком выдачи документов Наумовы — и не семья вовсе: у Анжелики и её сына прописка в Санкт-Петербурге, у мужа и остальных детей — в Лыткарино. Доводы супругов о том, что они уже девять лет живут вместе, не помогли.

«Мой муж два дня подряд ходил в соцзащиту, общался там с руководством, но безуспешно. В какой-то момент ему сказали: «Хотите — разведитесь и оформите на себя детей». То есть в таком случае мой муж станет многодетным отцом и сможет претендовать на льготы, — рассказала RT Анжелика. — Но это же бред, я не хочу ни разводиться с мужем, ни выписываться из Санкт-Петербурга, где я родилась и прожила большую часть жизни».

Женщина недоумевает, почему она должна менять прописку. Ведь и у неё, и у её сына есть в Лыткарино временная регистрация, которую они исправно продлевают каждые пять лет. Все дети Наумовых родились и живут в Подмосковье — здесь они всю жизнь посещали поликлинику, детсады, кружки. Сейчас Наумовы ждут письменный отказ в выдаче удостоверения многодетной семьи от соцзащиты и собирают всевозможные справки, подтверждающие, что члены их семьи всегда жили вместе.

«По сути, нам предлагают разводиться или подавать в суд на соцзащиту. И доказывать своё право считаться многодетной семьёй в суде. Я готова собрать все бумажки для суда, но это ведь дополнительные траты, придётся нанимать адвоката. Лучше я эти деньги на детей потрачу, в зоопарк их свожу или на отдых, лишнее мороженое куплю!» — расстраивается Анжелика.

Необходимая помощь

По её словам, льготы, предоставляемые по удостоверению многодетных, очень помогли бы семье: это и бесплатный проезд, и скидки на оплату детского сада, развивающих кружков, посещение музеев. Тем более что со средствами и без того тяжело: помимо содержания троих детей, супруги выплачивают ипотеку, а сами впятером ютятся в однокомнатной квартире мужа Анжелики.

«Для многодетных есть, например, компенсации на оплату услуг ЖКХ, а сейчас мы в месяц отдаём по 8—9 тыс. рублей. Скидка 50% для нас — большие деньги, мы бы лучше вложили их в детское образование, развитие. Это удивительно, что нам, многодетной семье, приходится доказывать своё право на этот статус через суды. Хочется по-человечески хотя бы подержать в руках эту корочку (удостоверение. — RT)», — вздыхает женщина.

В Лыткаринском управлении социальной защиты населения, куда обращались Наумовы, RT заявили, что в Московской области отсутствие одинаковой прописки действительно является достаточным основанием для отказа в выдаче удостоверения многодетной семьи.

«И мама, и папа должны быть жителями Московской области, у них должна быть регистрация по месту жительства. Регистрация по месту жительства определяется штампом в паспорте, нужна именно постоянная регистрация», — пояснили в ведомстве.

«Семьёй не являлись»

С проблемами при получении удостоверения многодетной семьи столкнулся также отец троих детей Александр Зашеловский, который недавно с семьёй переехал в Ростов-на-Дону. Изначально семья жила в Волгоградской области, но затем Александр сменил работу и перебрался в Москву вместе с женой и детьми.

Когда у супругов родился третий ребёнок, им отказали в предоставлении статуса многодетных — оказалось, что временной регистрации в столице недостаточно для получения льгот. Тогда семья обратилась в соцзащиту Светлоярского района Волгоградской области, где прописаны сам Александр и один ребёнок, однако и на этот раз попытки супругов получить удостоверение не увенчались успехом.

«Статус многодетной семьи нам не дают из-за прописки. Дело в том, что постоянная прописка у нас по разным адресам: в Волгоградской области у нас частный дом, но жена и двое детей прописаны не там. При оформлении удостоверения многодетного родителя в управлении соцзащиты по Светлоярскому району требуют справку о составе семьи и выписку из домовой книги. А по этим бумагам выходит, что у нас семья — это я, мой дядя и сын», — рассказывает многодетный отец.

Как и в случае с семьёй Наумовых, Зашеловским не удаётся доказать, что они — семья, на основании лишь свидетельства о браке и отметок в паспортах в графе «Дети». В соцзащите также говорят, что семье придётся решать свою проблему через суд. Однако Александр сомневается, что судебное разбирательство что-то изменит.

«Сейчас мы с семьёй снова переехали, потому что я получил новую работу в Ростове-на-Дону. Мы можем, конечно, прописаться вместе, но особой роли это уже не сыграет — дело в том, что по имеющимся документам мы в течение пяти лет не проживали по одному адресу, а следовательно, в понимании закона семьёй не являлись», — объясняет мужчина.

Александр добавил, что его старшая дочь буквально на днях отметила совершеннолетие, однако, поскольку она учится на очной форме, семья всё ещё может претендовать на льготы, положенные многодетным: компенсацию за оплату услуг ЖКХ, бесплатный проезд в общественном транспорте, школьное питание, парковку, предоставление земельного участка.

«Возможно, здесь, в Ростове-на-Дону, мы всё-таки попробуем пойти в суд, но хотелось бы, чтобы из-за этой заковырки в законодательстве перестали страдать и другие многодетные семьи в России», — заключил Зашеловский.

Решают регионы

Заместитель председателя комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Оксана Пушкина рассказала RT, что право на получение удостоверения многодетной семьи при наличии только временной регистрации зависит от закона субъекта, в котором проживает данная семья. При этом, по словам депутата, Гражданский кодекс РФ не связывает факт постоянного проживания с регистрацией: если семья постоянно проживает в жилом помещении на территории одного субъекта РФ, не имея постоянной прописки, она всё равно имеет право на получение статуса многодетной семьи.

«При получении письменного отказа в выдаче удостоверения многодетной семьи необходимо обратиться в суд с иском об обжаловании решения органа социальной защиты, — объяснила депутат Госдумы. — Потребуется доказать фактическое проживание на территории того региона, где планируется получить это удостоверение. Не стоит бояться судебной процедуры. Она гарантирует объективность и тщательность проверки».

В свою очередь, юрист в области семейного права Юлия Чесалина в беседе с RT выразила мнение, что проблема отказов при выдаче удостоверений многодетной семьи связана с несовершенством действующего законодательства.

«В Москве такая проблема действительно есть, и в данном случае элементарно бережётся бюджет. Можно было бы пойти людям навстречу и установить набор документов, доказывающих совместное проживание семьи (дети же посещают школу, детский сад и так далее), но здесь есть такая законодательная яма, которая даёт возможность, к сожалению, отказывать, якобы действуя в рамках закона. Тут можно только сказать, что нужно менять законы в пользу людей», — отметила Чесалина.