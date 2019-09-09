«14 часов не ставили диагноз»: СК возбудил дело против врачей после смерти ребёнка от заворота кишок

Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту смерти восьмилетней москвички Саши Жуковой в Каневской ЦРБ Краснодарского края. Девочка отдыхала летом у бабушки с дедушкой, когда у неё сильно заболел живот. По словам родственников, в больнице врачи заверили, что у ребёнка инфекция и хирургического вмешательства не требуется, вкололи обезболивающее и отпустили домой. На следующей день Саше стало хуже, её привезли в реанимацию, где выяснилось, что у неё заворот тонкой кишки. Врачи провели операцию, однако наутро девочка умерла. Медики утверждают, что установить диагноз было непросто. Однако родственники уверены, что к смерти ребёнка привела халатность врачей — ведь девочке 14 часов не могли поставить верный диагноз.

Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту смерти в восьмилетней москвички Саши Жуковой в больнице Краснодарского края. Девочка отдыхала у бабушки и дедушки в станице Каневской, и вечером 17 августа пожаловалась на нестерпимую боль в животе, после чего дедушка отвёз её к врачу.

«Между 22:00 и 23:00 мы были в приёмном отделении Каневской ЦРБ. У Сашеньки так болел животик, что от боли она махала ручками и ножками. Дежурный врач Афанасьева начала говорить, что наша девочка — истеричка и от боли в животе так себя не ведут», — рассказывает RT бабушка Саши Алла Руденко.

По словам женщины, врачи направили девочку на рентген и сделали обезболивающий укол. После этого, уверяет Руденко, медики убедили её, что внучке ничего не угрожает, никакого хирургического вмешательства не требуется, а боли вызваны инфекцией.

© Фото из личного архива

«Нас направили в инфекционное отделение. Там была очередь: две мамы с маленькими детьми. Пока мы ждали, Саша лежала на кушетке, свернувшись в калач. Она говорила, что начинает засыпать и очень хочет домой. Я решила проконсультироваться с врачом. Та сказала, что ничего страшного у внучки нет, и разрешила ехать домой. При этом посоветовала дома сделать клизму и дать две таблетки активированного угля. Я расписалась в журнале об отказе в госпитализации и около часа ночи мы вернулись домой», — вспоминает Алла Руденко.

Старшая сестра девочки 21-летняя Валерия Макаренко рассказывает RT, что под утро Саше стало совсем плохо, в итоге бабушка с дедушкой снова повезли внучку в больницу. В приёмном отделении, по словам Макаренко, ребёнка осматривал педиатр: он прощупал живот, проверил пульс и стал проверять уровень кислорода в крови на специальном аппарате.

«Однако этот аппарат оказался в нерабочем состоянии. Врач пошла за вторым прибором, но его не нашли. Дали баночку для мочи. Но Саша уже на ногах стоять не могла — настолько она была слаба. Дедушка взял её на руки и сказал, что повезёт в хирургическое отделение. Там её сразу увезли в реанимацию»,—вспоминает Валерия.

Через некоторое время к родственникам вышел врач-реаниматолог. Он сообщил, что девочка находится в тяжёлом состоянии, ей поставили капельницу и теперь готовят к операции.

«18 августа около 12 часов дня Сашу забрали на операцию. Через полтора часа к нам вышел врач и сказал, что он провёл полостную операцию, так как у ребёнка был заворот тонкого кишечника», — рассказывает Алла Руденко.

При этом, по словам бабушки, медики заявили, что им удалось развернуть кишечник: некроза не было.

«Я говорила, что внучку надо везти в Краснодар. Но врачи утверждали, что такое решение возможно только в понедельник, когда все врачи выйдут на работу. На следующий день, 19 августа, в 9:30 врачи собрались. Но было уже поздно. В 9:50 наша девочка умерла», — плачет Алла Ивановна.

В Министерстве здравоохранения Краснодарского края заявили RT, что по данному факту сейчас проводится проверка. При этом в ведомстве отметили, что всё необходимое оборудование было исправно и доступно для медицинского персонала.

«Установление диагноза заворота тонкого кишечника осуществляется на основании комплексной оценки результатов инструментальных, лабораторных методов исследования, а также клинической картины, развивающейся в ближайшие часы от момента заболевания в процессе динамического наблюдения за пациентом в условиях стационара»,— сообщили RT в пресс-службе регионального Минздрава.

Также в ведомстве сообщили, что заворот тонкого кишечника может быть вызван врождённым пороком развития кишечника или анатомическими особенностями его строения. Он является одним из вариантов целой группы заболеваний, именуемой мальротация кишечника. При этом явные признаки мальротации встречаются лишь у одного из 3000 младенцев, добавили в министерстве.

В свою очередь, заместитель директора по лечебной работе (Главный врач), ведущий научный сотрудник, кандидат медицинских наук, детский хирург высшей категории НИИ неотложной детской хирургии и травматологии Александр Брянцев рассказал RT, что диагностировать заворот тонкой кишки очень сложно и выявить это можно только при операции.

Между тем региональное подразделение Следственного комитета возбудило уголовное дело по ч.2 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения лицом своих профессиональных обязанностей).

«В настоящее время расследование уголовного дела продолжается. Следствием назначена и проводится судебно-медицинская экспертиза, продолжаются следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего, в том числе и лиц, совершивших преступление», — сообщили RT в пресс-службе СК.

Родственники погибшей девочки считают, что врачи могли бы её спасти, если бы сразу, в первую ночь, ребёнку сделали бы лапароскопию.

«14 часов сестрёнке не ставили диагноз. Время было упущено, а когда Саша умерла, нам ни извинений не принесли, ни слов соболезнования не сказали», — говорит Валерия Макаренко.

В Каневской ЦРБ комментировать ситуацию не стали.