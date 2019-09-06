В Краснодаре мать скончавшегося в больнице годовалого ребёнка пытается добиться наказания для врачей

В Краснодаре СК расследует смерть годовалого ребёнка в детской инфекционной больнице. Мальчик поступил в учреждение 16 июля с бронхитом, а спустя два дня скончался. Мать ребёнка считает, что смерть наступила из-за бездействия врачей. По её словам, мальчика долго не обследовали, при этом ему без анализов давали огромные дозы сильнодействующих препаратов. Как выяснил RT, это уже не первый за год случай гибели ребёнка в краснодарской детской инфекционной больнице.

© Фото из личного архива

Жительница Краснодара Маргарита Крикун почти два месяца пытается добиться наказания для врачей ГБУЗ «Специализированная детская клиническая инфекционная больница» (ГБУЗ «СДКИБ»), где в июле скончался её годовалый сын Лев. Женщина считает, что смерть ребёнка наступила из-за некорректного лечения, назначенного врачами. По словам Крикун, малышу назначили сильнодействующие обезболивающие в огромных дозировках, из-за чего у него могла не выдержать печень.

Накануне трагедии семья Крикун вернулась с моря, в поездке мальчик простудился. Мама обратилась в частную клинику, где у него диагностировали бронхит. Врач заверила Маргариту, что заболевание не опасно, но та решила поехать в городскую больницу, чтобы ребёнок находился под наблюдением врачей.

«Рентген показал бронхит, в платной клинике врач сказала, что на начальной стадии, что госпитализации наше состояние не требует, — вспоминает Маргарита. — Но я всё-таки отвезла сына в больницу — побоялась высокой температуры. Там нам ни разу не сделали рентген, не взяли никакие анализы, а сына положили прямо в коридоре».

Ухудшение после лекарств

По словам матери, при поступлении в ГБУЗ «СДКИБ» малышу вкололи жаропонижающие и преднизолон. После этого ребёнку стало только хуже. Женщина подчеркнула, что в первую ночь в больнице мальчику ещё несколько раз делали инъекции и ставили капельницы с сильнодействующими препаратами.

Ночью 17 июля после очередного укола гормонального препарата «Преднизолон» с антибиотиком Лев вдруг начал задыхаться, вспоминает мать.

«Начался настоящий ад. Прямо у меня на глазах ребёнку резко стало хуже, у него начало бешено стучать сердце, он хрипел, очень сильно кашлял, начал синеть. Он на меня смотрел, цеплялся за меня ручонками, это такой страх, это просто ад. К нам никто не подходил, дежурного врача не было на месте — говорили ждать утреннего обхода», — рассказывает она.

Как рассказала Маргарита, на обходе заведующая инфекционным отделением Татьяна Плисецкая сказала ей, что ничего серьёзного с ребёнком не происходит, якобы он просто «психует», потому что ему не нравится в больнице. Только когда матери из соседних боксов тоже начали кричать, что малыша надо срочно спасать, Плисецкая пошла за врачом-реаниматологом. Тот, по словам Крикун, сразу возмутился, что пациента довели до такого состояния. Мальчика срочно перевели в реанимацию.

«Нас с мужем прогнали домой, даже в коридоре остаться не разрешили. В 10 утра (18 июля. — RT) звонок из больницы — сказали срочно приезжать, состояние сына ухудшилось. Оказалось, что произошло сжатие левого лёгкого. Я думаю, что на самом деле они уже тогда знали, что мой сын обречён», — вспоминает женщина.

Через несколько часов мальчик скончался. Сейчас по факту смерти несовершеннолетнего возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 109 УК РФ.

ГБУЗ «Специализированная детская клиническая инфекционная больница»

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На вскрытие в коробке

После смерти тело ребёнка забрали из ГБУЗ «СКДИБ» и повезли в другое учреждение, хотя морг и патологоанатом есть и в детской больнице. Позднее в краснодарском Минздраве пояснили, что вскрытия детей, умерших от инфекционных заболеваний, якобы проводятся именно во взрослой больнице.

Тело повезли не на спецтранспорте, а в коробке в багажнике обычной легковушки, утверждает Маргарита.

«Тело моего сына два часа возили, привезли на вскрытие в багажнике, в коробке. И вскрытие было платное, причём деньги я переводила почему-то на карту патологоанатому. Мне уже звонили из прокуратуры, интересовались, почему вообще за вскрытие деньги взяли», — говорит женщина.

В заключении патологоанатома в качестве причин смерти значатся полиорганная недостаточность и синдром Рея (острая печёночная недостаточность). Однако женщина считает, что врачи должны были заметить такие серьёзные отклонения ещё при поступлении мальчика в больницу.

«Знакомые врачи говорят, что синдром Рея не может так быстро развиться, ему нужно минимум две недели. То есть при поступлении было бы видно уже невооружённым глазом, что раздут живот, была бы постоянная рвота, желтизна кожных покровов и склер», недоумевает Маргарита.

После смерти сына женщина обошла множество врачей, чтобы понять, что привело к гибели малыша. По её мнению, причиной могло стать в том числе назначенное без всяких анализов крайне агрессивное лечение.

«Анальгин сыну пять раз кололи за ту ночь, мне врачи из Санкт-Петербурга говорят, что даже у взрослого человека от такого количества анальгина развалилась бы печень! Что говорить о ребёнке, которому ещё нет и двух лет, который весит 10 кг, он был такой маленький, худенький», — говорит мать.

Расследование продолжается

Пока в уголовном деле по факту гибели Льва Крикуна в ГБУЗ «СКДИБ» нет обвиняемых или подозреваемых. Следователи ещё допрашивают свидетелей по делу, была изъята медицинская документация. Однако Маргарита Крикун опасается, что виновных в смерти её сына не накажут: Минздрав Краснодарского края уже провёл в больнице внутреннюю проверку и не нашёл нарушений в действиях сотрудников.

«Служебной проверкой ГБУЗ «СКДИБ» нарушений в действиях сотрудников не установлено», — сообщили Маргарите в ведомстве (запись разговора и копия ответа есть в распоряжении RT).

На запрос RT в СК и региональном Минздраве не прокомментировали ситуацию, сославшись на то, что следственные действия ещё ведутся.

Адвокат Маргариты Крикун Денис Григорьев считает, что краевое ведомство защищает подконтрольное ему учреждение.

«По словам Маргариты, дежурный врач отсутствовал на рабочем месте всю ночь (16 июля. — RT), не провели своевременно рентгены и другую диагностику. То, что тело везли на вскрытие в багажнике, тоже является нарушением. Минздрав же говорит, что не нашёл никаких нарушений, и ссылается на то, что следствие ещё идёт. Врачи не были отстранены от работы, поскольку дело возбуждено по факту (смерти ребёнка. — RT). Если в результате проверки будут установлены элементы вины, в деле уже появятся подозреваемые или обвиняемые», — пояснил юрист.

Не единственный случай

На Специализированную детскую клиническую инфекционную больницу, где скончался Лев Крикун, жалуются многие жители Краснодара. После смерти своего ребёнка Маргарита Крикун выяснила, что только за последние полгода в этой же больнице умерли ещё трое малышей. Теперь их родители тоже собираются требовать провести расследование.

Другие родители также жалуются, что в учреждении категорически не хватает мест и врачей: за последнее время население Краснодара значительно выросло, и больница уже не справляется с таким потоком пациентов.

«Больница рассчитана на 600 тыс. населения, а у нас город год назад стал миллионником. Детей кладут постоянно в коридоре, это уже как визитная карточка этой больницы, это все знают. Моего ребёнка положили при инфекционном заболевании там же, а не в бокс, как положено. Так он за неделю в этом коридоре столько заразы собрал, что попал в реанимацию», — рассказывает RT жительница Краснодара Лилия.

Ещё одна женщина, столкнувшаяся с проблемами в ГБУЗ «СДКИБ», рассказала, что несколько лет назад из-за неверного лечения, назначенного сотрудниками учреждения, у её годовалого ребёнка развился перитонит: «В желудке у ребёнка было 15 дырок, был полный живот гноя».

Маргарита Крикун хочет добиться справедливого расследования смерти её сына и наказать виновных в трагедии. На момент публикации этой статьи её петиция набрала почти 10 тыс. подписей. В комментариях пользователи пишут, что также сталкивались с ненадлежащим обслуживанием в детской инфекционной больнице Краснодара.