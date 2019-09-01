Траурное мероприятие «Спасатели и спасённые» в Беслане

В воскресенье, 1 сентября, в Беслане началась трёхдневная вахта памяти по погибшим 15 лет назад во время теракта в школе №1. В малом зале Дворца культуры прошло мероприятие «Спасатели и спасённые». Напомним, что 1 сентября 2004 года боевики взяли в заложники и удерживали в течение трёх дней свыше 1000 человек. В результате теракта погибли более 330 человек, в том числе 186 детей. RT вёл прямую трансляцию.