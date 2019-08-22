Как москвича пытаются повторно осудить за преступление

СК Москвы возбудил уголовное дело против 20-летнего жителя Москвы Артёма Пономарёва за распространение вредоносных компьютерных программ, помогающих обойти защиту софта от нелицензионного использования. При этом полгода назад Пономарёв уже был осуждён за это преступление, но по другой статье — за нарушение авторских прав. Тогда, по версии адвокатов, полицейские через подставного покупателя сами предложили Пономарёву нарушить закон. Защита обвиняемого требует прекращения дела, поскольку закон запрещает привлекать граждан к ответственности дважды за одно и то же преступление. В прокуратуре считают, что новое дело возбуждено законно, но отмечают, что результаты расследования будут тщательно изучены.

Gettyimages.ru

© Фото из личного архива

Неприятности с законом у 20-летнего Артёма Пономарёва начались весной 2018 года. Молодой человек, работавший менеджером по продажам, разместил на «Авито» объявление об оказании услуг по настройке компьютера.

«Я закончил колледж по специальности «Информационные системы» и решил подработать частным образом по специальности, — вспоминает в беседе с RT Пономарёв. — В моём объявлении не было ничего, что могло бы говорить о незаконной деятельности: было написано, что я разбираюсь в программном обеспечении, могу настроить интернет».

Проверочная закупка

Как следует из материалов уголовного дела, с которыми ознакомился RT, объявление Пономарёва увидел оперуполномоченный К. Осипов. Согласно его показаниям в суде, он по какой-то причине решил, что Пономарёв предлагает услуги, связанные с нарушением авторских прав.

Чтобы изобличить мужчину, Осипов предложил поучаствовать в оперативном мероприятии 31-летней москвичке Анастасии Пудовкиной. Под контролем полицейских она позвонила Пономарёву и спросила, может ли он добыть для неё две программы —«Компас 3D» и «ArchiCAD 20», которые якобы нужны были ей и однокурсникам для учёбы. Пудовкина попросила скачать программы на пять дисков, а за услуги пообещала ему 1,5 тыс. рублей. Пономарёв согласился. Через несколько дней при передаче дисков и установке на ноутбук клиентки программ компьютерный мастер был задержан полицейскими. Против молодого человека было возбуждено уголовное дело по ст. 146 УК РФ (нарушение авторских и смежных прав).

В ноябре 2018 года Симоновский районный суд Москвы признал его виновным и приговорил к одному году лишения свободы условно.

В московской прокуратуре считают, что полицейские во время проверочной закупки действовали в рамках закона и не провоцировали Пономарёва к совершению преступления.

«При постановлении приговора суд оценил доказательства обвинения, в том числе полученные в ходе оперативно-разыскных мероприятий и признал их относимыми и достоверными», — заявили RT в надзорном ведомстве.

Артём Пономарёв в тот момент на провокацию также не жаловался, более того — он признал вину, чтобы смягчить наказание.

«Мы с адвокатом тогда решили, что лучше признать вину, чтобы наказание было не таким суровым, — поясняет Пономарёв. — При этом, когда я соглашался на предложение девушки записать ей программы, я не знал, что это такое серьёзное преступление, что за это есть уголовное наказание. Но я понимал, что это пиратство».

Адвокат Артёма Кирилл Петряшев убеждён, что действия сотрудников полиции можно однозначно расценивать как провокацию преступления.

«Разместив объявление, Пономарёв не имел умысла на сбыт нелицензионных программ. Умысел сформировался у него не самостоятельно, а в результате вмешательства сотрудников правоохранительных органов. То есть в его действиях отсутствует субъективная сторона состава преступления. Действия полицейских нарушают закон «Об оперативно-розыскной деятельности», — считает Петряшев.

Признаки преступления

После вынесения приговора интерес правоохранительных органов к молодому человеку не пропал. Через полгода оперативник Осипов неожиданно вспомнил о деле Пономарёва и усмотрел в его действиях ещё один состав преступления.

В итоге материалы проверки были переданы в СК, и в апреле 2019 года было возбуждено новое уголовное дело по ч. 3 ст. 273 УК РФ (создание, использование и распространение вредоносных компьютерных программ). По этой статье обвиняемым грозит до семи лет лишения свободы.

Согласно постановлению о привлечении Пономарёва в качестве обвиняемого, с текстом которого ознакомился RT, в вину программисту вменяют то, что, помимо заказанных Пудовкиной программ, он также установил и две другие, которые «предназначены для несанкционированной нейтрализации средств защиты программных продуктов от нелицензионного использования».

Адвокат Пономарёва Кирилл Петряшев считает, что правоохранители пытаются дважды привлечь его подзащитного к уголовной ответственности за одно и то же преступление.

«По ч. 1 ст. 50 Конституции РФ никто не может быт повторно привлечён к ответственности за одно и то же преступление, — отмечает в беседе с RT Петряшев. — Новое дело является не что иным, как желанием правоохранительных органов поднять результаты раскрываемости».

По словам адвоката, следствием и судом ранее уже было установлено, что эти вспомогательные программы входят в комплект программных продуктов и используется лишь для их активации.

«Свидетель Пудовкина эти программы отдельно не просила и не платила за них, — поясняет Петряшев. — Соответственно, корыстного мотива устанавливать их у подзащитного не было. Суд уже признал использование моим клиентом этих программ способом совершения преступления, предусмотренного статьёй 146 УК РФ. Кроме того, в этой самой экспертизе по первому делу, на которую ссылается следователь сейчас, нет формулировки «нейтрализация средств защиты программ». Это надуманный вывод следствия, сделанный, чтобы искусственно подвести заключение эксперта под признаки преступления по 273-ей статье».

Адвокат бюро «Щеглов и партнёры» Юлия Лялюцкая в разговоре с RT отмечает, что обычно правоохранители вменяют по таким преступлениям оба состава сразу.

«Удивительно, что в этом случае с таким отрывом по времени возбуждено отдельное уголовное дело, — говорит Лялюцкая. — Очевидно, это сделано в угоду повышения показателей раскрываемости преступлений. Конечно, так делать нельзя, тем более если умысла у обвиняемого распространять вредоносные программы не было».

В прокуратуре Москвы RT сообщили, что возбуждение уголовного дела признано законным и обоснованным, но в случае поступления материалов в надзорное ведомство для утверждения обвинительного заключения, собранные доказательства будут тщательно изучены.

В пресс-службе СК России на запрос RT не ответили.

Пономарёв отмечает, что в ходе допроса следователь поясняла ему, что «аналогичных дел в производстве много, и ничего незаконного в этом нет».

Защита Пономарёва направила ходатайства в СК и прокуратуру с требованием прекратить уголовное преследование.

Сам Пономарёв сетует, что из-за череды уголовных дел не может устроиться на работу или пойти в армию.

«Хотел отслужить в войсках, где могла бы пригодиться моя профессия, но на этой моей мечте пришлось поставить крест», — говорит он.