Житель Петербурга больше года скрывает от бывшей жены двух сыновей за границей

Сын известного в Санкт-Петербурге предпринимателя не даёт своей бывшей супруге общаться с их детьми. Летом 2018-го Андрей Зайцев вывез сыновей за рубеж и остался там с ними без согласия их матери. Он вернулся в Россию, только когда суд ограничил её в родительских правах. Когда же это решение было отменено во второй инстанции, отец вновь покинул страну, забрав обоих мальчиков. Несмотря на вердикт суда, поддержку прокуратуры, органов опеки и даже спикера заксобрания Петербурга, мать до сих пор не может вернуть детей.

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С октября 2017 года жительница Санкт-Петербурга Юлия Шик разлучена со своими сыновьями, семилетним Степаном и пятилетним Фёдором, по инициативе бывшего мужа. Их отец, бывший директор Музея уличного искусства Андрей Зайцев, второй год путешествует с детьми по миру. Исполнять решение российского суда, который в августе 2018 года определил, что оба сына должны жить с матерью, он не считает нужным.

В борьбе за своих детей Шик добилась запрета на выезд мальчиков из страны и объявления их в федеральный розыск. Она также развернула масштабную кампанию в социальных сетях с призывом подписать петицию в свою поддержку и собрала много сторонников. Однако, по словам знакомой Зайцева, с которой удалось пообщаться RT, он руководствуется лучшими побуждениями: «заботится о благополучии и безопасности детей».

Увёз детей и сменил замки

Андрей и Юлия познакомились случайно возле одного из ночных клубов Санкт-Петербурга в 2011 году — их одновременно не пустили на вечеринку, и они разговорились после этой неудачи. Вскоре пара решила расписаться. В 2012 году у них родился первенец Степан, двумя годами позже — Фёдор.

29-летняя Юлия Шик приехала в северную столицу из Приморья, получила экономическое образование и до беременности работала менеджером в банке. Андрей Зайцев руководил Музеем уличного искусства в Санкт-Петербурге, созданного под патронажем его отца — совладельца завода, на территории которого этот музей расположен.

Разлад в семейной жизни произошёл в 2016 году: по версии Шик, у Зайцева начался новый роман. Пара разъехалась. Юлия продолжала жить с детьми в загородном доме, принадлежащем семье супруга, а Андрей поселился в городе и навещал детей раз в неделю — по воскресеньям.

В октябре 2017-го Андрей договорился с Юлией, что съездит с детьми отдохнуть в Грецию. Шик не возражала, так как супруг не в первый раз брал с собой в поездку сыновей. Мать оформила согласие на выезд и отвезла детей в аэропорт. Когда Юлия вернулась домой, замки на дверях уже были заменены.

«Мне очень редко давали общаться с детьми, объясняя это отсутствием интернета. Через неделю прилетела няня, а они не вернулись. Я поняла что происходит что-то не то, и решила полететь к ним. Но выяснилось, что в Греции их уже нет», — рассказала RT Юлия.

Ранее в СМИ Зайцев объяснял, что замки в его загородном доме пришлось сменить потому, что Юлия пыталась забрать оттуда вещи, в том числе и принадлежащие ему. Кроме того, он обвинял женщину в том, что она занималась сбором материала для кампании в соцсетях и не особо интересовалась судьбой сыновей.

«С этого дня я не знала, где находятся мои дети. Я подала документы в суд, начала бегать по всем инстанциям, но получала отказ, так как Андрей отец, и поэтому он не нарушил закон», — рассказала Шик.

В ноябре она обратилась в ФСБ с просьбой установить запрет на вывоз детей за границу, поскольку раньше по закону при выезде несовершеннолетних с территории РФ с одним из родителей, требовалось нотариально заверенное согласие второго. В 2019-м в силу вступили новые правила, теперь разрешение второго родителя не требуется, однако если он возражает против зарубежной поездки или опасается похищения ребёнка, то может подать соответствующее заявление, судьбу которого должен решить суд.

Пытаясь привлечь внимание общественности, женщина создала аккаунт в Instagram, запустив кампанию по возвращению детей, и быстро собрала сочувствующих её положению сторонников.

В конце декабря 2017 года Шик узнала, что Зайцев с детьми находятся в Вене, и вылетела туда. По её словам, именно подписчики её аккаунта помогли определить местоположение детей.

«Я прилетела в Вену и действительно обнаружила там своих детей с тогда ещё мужем и его любовницей. Но в тот же день у меня забрали детей силой — подъехала машина, из которой вышла свекровь. Пока она меня держала, детей посадили в машину и увезли», — вспоминает Шик.

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Плохая мать

В феврале 2018 года в ответ на обращение матери Ленинский районный суд выступил на стороне Зайцева. Вместе со свидетелями Андрей обвинил супругу в неисполнении родительских обязанностей по воспитанию детей.

Со слов Шик, тогда супруг предложил ей мировое соглашение, где в ультимативной форме требовал, чтобы она согласилась на проживание детей с ним, в противном случае она никогда больше их не увидит детей. В обмен он предлагал подарить ей квартиру и новую машину.

«Очень быстро суд решил, что до вынесения решения о разводе дети должны проживать с отцом. В определении было написано, что, со слов ответчика, мать опасна для детей. На суде он заявил, что я никогда не жила с детьми, что я их била и вообще, что я психически больная. Била я в общем всех — и свекровь, и мужа», — рассказала Шик RT.

Суд ограничил Юлию в родительских правах, оговорив, что встречи детей с матерью возможны только в присутствии психологов. В марте 2018-го Андрей привёз Степана и Фёдора в Россию. С тех пор Юлия виделась с мальчиками всего шесть раз в доме у Зайцева, и дважды пыталась навестить их в детском саду, но там их уводили воспитатели.

«У меня есть аудиозаписи встреч. Меня запускали в дом только одну. Там были психологи, но они, скорее всего, работали на адвокатов Зайцева. Об этом мне потом рассказала ещё одна мама, оказавшаяся в аналогичной ситуации», — отметила Шик.

Собеседница заверила RT, что во время редких встреч и телефонных разговоров дети очень тянулись к ней и говорили, что всегда ждут, когда она приедет к ним. По словам женщины, от подруги по несчастью она также узнала и о том, что экспертиза о её состоянии для суда могла быть сфальсифицирована за деньги, поэтому она решила пройти её самостоятельно.

«Когда эксперты узнали о том, что у меня назначена судебная экспертиза, они уговаривали меня отказаться, вернуть деньги, потому что в заключении было написано, что я хорошая мать, любящая и страдающая по детям», — вспоминает она.

Дети должны быть с матерью

Первый раз Юлия Шик обратилась за помощью к депутатам Законодательного собрания Санкт-Петербурга в декабре 2017 года. Повторное обращение она написала в апреле 2018-го, когда устроилась на работу в библиотеку ЗакСа. В итоге председатель городского парламента Вячеслав Макаров поддержал Шик, публично осудив отца, ограничивающего мать в праве на воспитание детей. Депутаты заксобрания направили ряд обращений в адрес МВД, СК, детского омбудсмена.

5 июня 2018 года апелляционным определением городского суда Санкт-Петербурга решение суда первой инстанции было отменено — Юлию восстановили в родительских правах. Но спустя неделю после вердикта Зайцев вновь вывез детей из России.

«Как только суд определил, что дети должны проживать со мной, их вывезли из России через Белоруссию, несмотря на стоящий запрет», —возмущается женщина.

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Шик уточнила, что в настоящий момент нет никаких законов, которые бы наказывали за вывоз детей из страны без согласия второго родителя.

«Я пыталась подать заявление за самоуправство, но всё тщетно. У меня есть ответ из Белоруссии о том, что детей вывезли оттуда в Грузию. Я знаю, что после они были в Турции, Греции, Израиле, ОАЭ, Сербии. Это только те страны, где я точно уверена, так как мне всё время помогают люди», — рассказала женщина.

В августе 2018 года по иску Юлии суд постановил вернуть малолетних Степана и Фёдора матери, определив место жительства детей с ней. Одновременно Зайцеву во встречном иске с требованием лишить Шик родительских прав было отказано. В поддержку передачи детей матери выступили и прокуратура, и органы опеки и попечительства Санкт-Петербурга.

Детей никто не ищет

С октября 2018-го в управлении МВД России по Всеволожскому району Ленинградской области заведено разыскное дело в отношении малолетних Степана и Фёдора Зайцевых — оба объявлены в федеральный розыск.

«По факту их никто не ищет, потому что в России их нет. Я летала в Сербию, так как на суде были представлены документы, что якобы там они живут и ходят в местный детский сад. Но оказалось, что по указанному адресу уже восемь лет живёт другая семья, — рассказала Шик RT. — Последнее известное мне местоположение — Майами. Незнакомая девушка сообщила мне о том, что её ребёнок дружит с моими детьми. Но оказавшись в США, я снова не смогла с ними встретиться».

В феврале 2019 года в распоряжении Юлии оказались якобы подписанные ею анкеты сыновей, поданные на получение шенгенской визы в словацком посольстве в России. Женщина уверяет, что никаких анкет не подписывала и подписи за неё поставила мать Зайцева Дарья Кириллова, которая подавала анкеты.

Параллельно с этим мать Фёдора и Степана обратила внимание правоохранительных органов на то, что дети больше месяца находились в США с Кирилловой в отсутствие отца, однако она не давала согласия на получение ими американской визы.

«В ходе проведения проверки по материалу установлено, что вышеуказанные анкеты не являются официальными документами (бланками), которые представляют какие-либо права, либо освобождают от каких-либо обязанностей. Таких образом, предмет преступления, предусмотренный ст. 327 УК РФ (подделка документов. — RT) отсутствует», — говорится в постановлении об отказе в возбуждении уголовного дела.

«В ней говорит обида»

В разговоре с RT близкая знакомая Андрея Зайцева Татьяна Пинчук, которая сейчас руководит работой Музея уличного искусства, подтвердила, что мужчине пришлось покинуть Россию вместе с детьми, поскольку семейный конфликт стал публичным, а самому Зайцеву и его семье стали поступать угрозы.

«Андрею пришлось оградить детей от морального и психического вреда и насилия, потому что бывшая жена на встречах пыталась манипулировать детьми, втягивала их в этот конфликт. Он предлагал решить вопрос без скандалов, потому что это частная семейная история. Но Юлия не хочет мирно решать вопрос. Возможно, она не смирилась с разводом и просто хочет всем испортить жизнь», — рассказала Пинчук.

По её мнению, решение суда в пользу матери было вынесено спешно, незаконно и с нарушениями, а также с учётом позиции спикера заксобрания Вячеслава Макарова, поддерживающего Шик.

«Суд первой инстанции посчитал, что отец сможет поддержать уровень привычной жизни детей, поэтому оставил их с ним. Когда она обратилась к Макарову, то он не стал вникать в суть конфликта, не выслушал обе стороны, хотя семью Зайцева знает весь Петербург. С этого момента дело передали в городской суд, и решение было изменено на противоположное», — объяснила Пинчук.

Она также предположила, что Юлия Шик хотела получить от супруга квартиру в городе, так как «находилась в подвешенном состоянии» и переживала о своём благосостоянии на случай развода.

«Андрей предложил ей жить в загородном доме, так как заботился о детях, а на время их занятий в городе снять квартиру в центре, но Юля требовала купить жилплощадь. В противном случае грозилась переехать в двухкомнатную квартиру своей мамы в неблагополучном районе города. Андрей заботился о детях и не мог этого допустить», — добавила Пинчук.

Родители и адвокаты Андрея Зайцева отказались комментировать ситуацию и отвечать на вопросы RT.