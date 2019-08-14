В Петербурге больная раком мать-одиночка может лишиться единственного жилья

В Санкт-Петербурге мать, в одиночку воспитывающая двоих детей, может лишиться единственного жилья. У Татьяны Шевелёвой диагностировали рак четвёртой стадии. Но страховая компания отказалась от положенных выплат и пытается аннулировать договор через суд, обвиняя женщину в обмане. По мнению экспертов, на момент заключения страховки ничего не говорило о высоком риске возникновения рака. Однако страховщики считают, что женщина умышленно не сообщила о проблемах со здоровьем.

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35-летняя жительница Санкт-Петербурга Татьяна Шевелёва, воспитывающая в одиночку двоих детей, может лишиться единственного жилья — двухкомнатной квартиры, купленной в ипотеку. Спустя месяц после оформления сделки у женщины обнаружили онкологическое заболевание. Болезнь быстро прогрессировала и достигла четвёртой стадии. Шевелёва обратилась в страховую компанию Zetta за причитающимися выплатами, но вместо оговорённых в контракте денег, а это более 4 млн рублей, пришла повестка в суд. Страховщики решили добиться признания договора недействительным, потому что Татьяна якобы умышленно скрыла важную информацию о своих заболеваниях. Суд длится уже год, пока решение не вынесено.

«Видимо, расчёт на то, что с четвёртой стадией рака я проживу недолго, вот и мучают меня судами», — говорит Татьяна в беседе с RT.

Если суд вынесет решение в пользу Zetta, Шевелёва не сможет погасить ипотеку и потеряет единственное жилье. По словам женщины, ей удалось договориться с банком о реструктуризации кредита — его пролонгации на два года. Однако долг всё равно надо будет выплатить в полном размере со всеми процентами. Но работать Татьяна уже не может — сейчас у неё первая группа инвалидности.

«Пока я на больничном, у меня уже метастазы в позвоночнике, работать мне тяжело. После того как страховая компания пошла в суд, мне просто страшно увольняться. Если не удастся добиться справедливости, придётся искать новую работу, но речь может идти только о неполной занятости — на три часа в день, дольше работать мне тяжело», — рассказывает она.

Исправлять ничего нельзя

Страховку Татьяна Шевелёва оформила 20 октября 2017 года, это было обязательным условием для ипотеки. Она отмечает, что ей принесли уже заполненный на компьютере договор.

«Представителю страховой компании я при свидетелях озвучила все свои заболевания, попросила внести изменения, но мне сказали: «Исправлять в договоре ничего нельзя. У вас же ничего серьёзного нет — сердце в порядке, онкологии нет. Не бойтесь, это стандартный текст». Ипотека уже шла, деньги я перечислила, пришлось согласиться и подписать договор», — рассказывает Шевелёва.

По словам женщины, за пару месяцев до сделки она несколько раз ощущала боли в груди и даже решила записаться на приём к маммологу, у которого давно не была. Приём также назначили на 20 октября.

«После оформления ипотеки и страховки я пришла к врачу. Он меня осмотрел, сказал, что нужно попить таблетки, и назначил УЗИ. 8 ноября я пришла на УЗИ, мне сказали: пока не волнуйтесь, мы возьмём биопсию. 11 ноября взяли материал, а 16-го поставили диагноз — «рак молочной железы». Я стала лечиться, но болезнь быстро прогрессировала, рак достиг четвёртой стадии, и мне дали первую группу инвалидности», — вспоминает Татьяна.

Как рассказала Шевелёва, за всё время, пока идёт процесс, представители Zetta ни разу не пытались выйти с ней на контакт и уладить дело. «На последнее заседание они вообще не явились, уже где-то провели свою экспертизу и, видно, теперь уверены, что решение будет в их пользу», — говорит она.

Как следует из материалов дела (есть в распоряжении RT), Zetta хочет доказать, что Татьяна Шевелёва умолчала о ряде заболеваний, чем ввела компанию в заблуждение. На этом основании договор пытаются признать недействительным. В иске пересказывается вся медицинская карта ответчицы, включая такие заболевания, как, например, бронхит.

Попытка надавить на суд

Как рассказал адвокат Олег Пахомов, согласно статье 944 Гражданского кодекса РФ, учитываться должны только обстоятельства, имеющие существенное значение.

«Понятно, зачем там так подробно перечисляются все её заболевания, это просто попытка оказать давление на суд, убедить судей, что они имеют дело с недобросовестным человеком. Но фактическое значение имеет только одно: можно ли было на основании этих болезней предсказать с высокой вероятностью риск возникновения рака», — объясняет юрист.

Zetta приобщила к делу сделанное по её заказу заключение группы экспертов (есть в распоряжении RT). Там, в частности, указано, что у Шевелёвой имелись факторы риска развития рака, в первую очередь фиброаденоматоз молочной железы, то есть киста.

«В среднем для женщин в России риск заболеть раком груди составляет 6%, с кистой он возрастает до 8%. Нельзя сказать, что это какой-то критический фактор. То, что у неё была киста, никак не может расцениваться как предраковое состояние, о котором она знала», — пояснил RT маммолог Сергей Портной.

Как рассказала Шевелёва, которая уже ознакомилась с материалами дела, на следующем заседании она будет просить о привлечении других экспертов, которые дадут новое, объективное заключение.

«Как я могла знать, что у меня будет рак, если даже специалисты тогда этого не предполагали?» — спрашивает она.

Не нашли признаков халатности

Олег Пахомов отмечает, что каждый подобный случай индивидуален, поэтому трудно предугадать, какое решение вынесет суд.

«Она не медик и не придавала значения своему состоянию. Ну есть киста, но даже врач говорит: «Не беспокойтесь, всё нормально». Была у врача, который рак не диагностировал, что она ещё должна была делать?» — говорит Пахомов.

Юрист считает, что больше вопросов вызывает позиция сотрудников Zetta.

«Почему компания, у которой есть значительные ресурсы, сама сразу не запросила медицинскую карту? Они бы всё сразу проверили и сами оценили бы риски, тем более что размеры страховки совсем не маленькие — свыше 4 млн рублей. Вместо этого её торопили, чтобы быстрее закрыть сделку. Получается, что они просто в погоне за прибылью штампуют договоры, надеясь потом всё решить при помощи своего юридического ресурса, задавить в суде по формальным признакам. А в результате страдает маленький человек», — говорит юрист.

В Zetta рассказали, что провели внутреннюю проверку, но не нашли признаков халатности в действиях своих сотрудников. По словам представителя компании, в заявлении на заключение договора страхования должна быть полная информация о состоянии здоровья человека.

«Медицинские документы (справки, результаты медицинских обследований и дополнительные сведения) запрашиваются или назначаются при наличии заболеваний и/или операций, указанных в анкете», — сообщили в департаменте по связям с общественностью компании.

Также в Zetta отметили, что подпись Татьяны Шевелёвой в заявлении и оплата страховой премии «означают, что клиент ознакомлен и согласен с условиями заключённого договора страхования».

Следующее заседание намечено на середину сентября. Татьяна Шевелёва, несмотря на болезнь, продолжает бороться, чтобы сохранить единственное жильё, но не скрывает опасений, что всё уже решено не в её пользу.