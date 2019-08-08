Уроженец Ленинграда не может стать участником программы переселения соотечественников в РФ

Уроженец Ленинграда гражданин Болгарии Эвелин Петков не может стать участником госпрограммы по переселению соотечественников. Мужчина собрал все необходимые бумаги, однако в миграционном управлении запросили подтверждение его права на постоянное проживание в Мьянме, где Эвелин работает последние семь лет. Он предоставил вид на жительство, выданный в 2012 году и ежегодно продлеваемый, однако его не приняли. МВД требует предоставить другой документ, аналогичный виду на жительство, однако, по словам мужчины, его оформление и продление стоят $500 и $1000 соответственно, но он не даёт никаких дополнительных привилегий. При этом Петков утверждает, что в программе переселения соотечественников не прописаны требования к документам, подтверждающим право на пребывание в стране.

© Агентство городских новостей «Москва» / Фото из личного архива

Эвелин Петков родился в Ленинграде в 1981 году в семье русской и болгарина. Его родители на тот момент учились в университете, поэтому на время отдали сына на воспитание бабушке.

«Я и младший брат жили с бабушкой, дедушкой и няней в городе Миасс Челябинской области, — вспоминает Эвелин. — В 1991 году бабушка нас крестила в православной церкви. Воспитывать нас ей помогала тётя Нина. Бабушка взяла её из детдома в молодости, и она всю жизнь жила с нами. Прадед был ветераном Великой Отечественной войны».

В 1989 году, когда Эвелин учился во втором классе, у его матери обнаружили рак мозга. Требовалась срочная операция.

«Мать перенесла несколько операций и скончалась в июне 1990 года после перелёта из Ленинграда в столицу Болгарии Софию, не добравшись до Габрово, — рассказывает Эвелин. — Обстановка в СССР тогда была очень сложная с экономической и социальной точки зрения. Своей квартиры в Ленинграде тоже не было, поэтому отец решил переехать в Болгарию, так как там имелось жильё и работа. В Габрово с нами переехала тётя Нина, которая была нам как мама».

Путешественник и бизнесмен

По словам Эвелина, он всегда хотел получить российское гражданство, и поэтому просил отца свозить его и брата в российское консульство. В 2001 году Эвелин вместе с отцом и братом наконец подали документы на гражданство РФ. У отца приняли заявление, так как на тот момент он уже был в браке с гражданкой России, а Эвелину и его брату отказали по неизвестной причине.

© Фото из личного архива

«В 2000 году я поехал на три года учиться в США, где окончил государственный университет штата Огайо по специальностям «международный бизнес» и «экономика», — рассказывает Петков. — Работал во Флориде менеджером по продажам. Вскоре получил приглашение от бабушки из России и приехал к ней. Пытался устроиться на работу, но с иностранным паспортом это было очень трудно. Когда срок визы истёк, мне пришлось вернуться в Болгарию».

В середине 2005 года Эвелин получил грант от одной из крупных немецких корпораций на учёбу по программе MBA в Германии. Параллельно Петков проходил в этой компании обучение, чтобы затем попытаться стать там топ-менеджером.

«После окончания учёбы в 2007 году получилось так, что инвестиционные планы у немцев затянулись, и я начал искать другие альтернативы для будущего развития», — говорит Эвелин.

Через год Петков получил грант от Европейского союза на обучение бизнесу и изучение китайского языка в Китае. Затем переехал работать в Италию, в город Бари, где работал консультантом по инфраструктурному проекту Панъевропейского транспортного коридора. В 2010 году получил японскую госстипендию на научно-исследовательскую работу по проекту рециклирования пластиковых бутылок в Мьянме, в городе Янгон.

«Мне очень нравится путешествовать и изучать быт и культуры разных народов, но Мьянма привлекла меня своим гостеприимством и радушием местных жителей, — объясняет Петков. — Кроме того, до недавнего времени это была закрытая страна, и я хотел быть тем человеком, который откроет её потенциал для внешнего мира».

В Мьянме Эвелин постоянно проживает с 2012 года вместе с 13-летним сыном Михаилом. Его мать является гражданкой Болгарии. После того как супруги развелись, суд отдал отцу право на воспитание ребёнка до его совершеннолетия.

«Сын у меня — чемпион Мьянмы по настольному теннису, каждый год мы ездим в профессиональные тренировочные лагеря в Китай для дальнейшей подготовки и развития», — говорит Эвелин.

Вместе с иностранными инвесторами Петков создал инвестиционный фонд и занимается управлением фирм, специализирующихся на импорте продуктов, логистике и микрофинансах.

Недостаточно подтверждений

В феврале этого года Петков направил в консульство РФ в Мьянме документы для участия в госпрограмме по оказанию содействия добровольному переселению в РФ соотечественников. Для переезда выбрал Липецк.

«Это большой промышленный центр и находится не очень далеко от Москвы. Я бы хотел в будущем заниматься развитием торговли сельскохозяйственной продукцией между ЦФО РФ, Мьянмой и ЕС. Но главное, я хочу, чтобы у сына была возможность узнать страну и культуру. Чтобы у него был выбор, где жить, учиться и работать. Я тоже хотел бы жить в России, видеться с родными, навещать могилы близких», — объясняет Петков.

Сотрудники консульства сделали запрос в МИД и МВД РФ для доступа к электронной базе данных, чтобы внести в неё информацию. Однако в мае они попросили предоставить дополнительную информацию, касающуюся воинской службы, и указать номер диплома. Эвелин сообщил, что не служил в армии, а в дипломе, выданном в США, нет номера.

После всех уточнений заявление на участие в программе было отправлено на обработку в ЦОД и УВМ МВД Липецкой области. В июне пришёл промежуточный ответ, в котором сотрудники ведомства просили указать основание для проживания в Мьянме. Сотрудник консульского отдела сообщил номер визы Эвелина и FRC (Foreign Registration Certificate, аналог вида на жительство), подтверждающие право на проживание в Мьянме. Однако этих документов не хватило. Сотрудники миграционного управления попросили предоставить так называемый Permanent Residence Card — документ, который выдаётся после пяти лет непрерывного проживания в Мьянме.

При этом, по словам Петкова, возможность постоянного легального проживания в стране ему дают бизнес-виза и FRC — вид на жительство, который получают все иностранцы, находящиеся в Мьянме больше трёх месяцев.

«Факт постоянного проживания на территории Мьянмы отмечен в FRC, выданном мне 2 октября 2012 года, — объясняет Эвелин. — Ежегодно я продлевал его, о чём свидетельствуют печати. Все эти подтверждения постоянного проживания я направил в консульство, но в миграционном управлении отказываются их принимать».

В официальном ответе от УМВД России по Липецкой области, направленном в консульство РФ в Мьянме, отмечается, что в соответствии с требованиями госпрограммы соотечественник должен подтвердить факт постоянного проживания в стране, из которой он подаёт заявление. Так как Петков такое подтверждение не предоставил, то принять у него заявление в МВД могут только после того, как он оформит Permanent Residence Card.

По словам Эвелина, такого документа нет не только у него, но и у многих иностранцев, проживающих в Мьянме. Его оформление нецелесообразно, поскольку альтернативой является вид на жительство. Кроме того, как говорит мужчина, в правилах участия в госпрограмме не описаны требования к документарному подтверждению права на постоянное проживание в стране, из которой подаются документы.

«Закон о ПМЖ в Мьянме вступил в силу в 2015 году и действует больше в теории, чем на практике, — рассказывает Эвелин. — За приобретение этого документа нужно заплатить $500, и ежегодно его нужно продлевать и оплачивать в размере $1000 на себя и $300 на ребёнка. При этом документ не даёт никаких дополнительных прав и его очень трудно получить. За последние четыре года его получили только 200 человек из 20 тысяч иностранцев, проживающих в Мьянме».

Как сообщили RT в Главном управлении по вопросам миграции МВД России, без документа, подтверждающего право на постоянное проживание в Мьянме, Петков может подать документы на гражданство в упрощённом порядке на основании рождения на территории РСФСР, а также в случае признания его носителем русского языка. В ведомстве также отметили, что иностранцам, родившимся на территории РСФСР и состоявшим в прошлом в гражданстве СССР, разрешение на временное проживание выдаётся без учёта утверждённой правительством РФ квоты.

«Для того чтобы оформлять гражданство по носителю русского языка, надо ехать в Россию и начинать процесс там, и не факт, что всё получится. По программе соотечественников перед поездкой в Россию у меня будут хоть какие-то документы и гарантии на успешное оформление гражданства», — пояснил Петков.