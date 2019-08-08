Как многодетного отца обвинили в незаконной вырубке леса за расчистку зоны ЛЭП

В Пермском крае 35-летнего многодетного отца Дениса Агарышева обвинили в незаконной вырубке леса. Как рассказала его супруга, в 2017 году мужчина по заказу местной энергетической компании расчищал охранную зону ЛЭП. Однако позже выяснилось, что он должен был получать разрешение на вырубку у городской администрации. Энергетики подтверждать факт подряда в суде отказались. В итоге Агарышева приговорили к 2,5 года лишения свободы и выплате компенсации в 2,3 млн рублей. Подробности — в материале RT.

© Фото из личного архива

В Пермском крае 35-летнего жителя Кунгура Дениса Агарышева обвинили в незаконной вырубке леса, после того как он расчистил охранную зону ЛЭП по заказу местной энергетической компании. При этом, по словам родственников Агарышева, уголовное дело против него полицейские возбудили только с шестого раза.

«Пять раз Управление городского хозяйства (УГХ) обращалось в полицию и пять раз им отказывали в возбуждении уголовного дела. Мой муж не идиот, чтобы незаконно рубить лес посреди города. Всё было согласовано с электриками. А теперь я осталась одна с тремя детьми и кучей кредитов», — рассказывает RT 36-летняя жена Дениса Яна.

Обычный заказ

Предприниматель из Кунгура Денис Агарышев в последние несколько лет занимался расчисткой линий электропередач по заказам местных энергетиков. Схема работы, по словам жены, была следующей: Денис собственными силами вырубал кусты и деревья, а древесину забирал себе в счёт оплаты.

© Фото из личного архива

В октябре 2017 года Агарышев подрядился расчистить участок ЛЭП на 10 кВ в микрорайоне Кирпичный города Кунгура, недалеко от озера Поваренное. Ему надо было вырубить 150 деревьев вдоль ЛЭП. Однако спустя месяц после начала работ к нему наведались с проверкой сотрудники отдела экономической безопасности и противодействия коррупции (ОЭБиПК) местного УМВД России.

Как утверждает адвокат Дениса Любовь Лупенских, никаких претензий у полицейских тогда к лесорубу не возникло. По её словам, вся документация на вырубку леса была в порядке. Более того, на месте работ присутствовал представитель энергетической компании.

Впоследствии полицейские наведывались на участок ещё несколько раз. Позднее, по словам адвоката, выяснилось, что правоохранители приходили по заявлениям руководства УГХ администрации города Кунгура.

Впрочем, в декабре 2017 года Агарышев, спилив 74 дерева, самостоятельно прекратил работы.

«Были снегопады, а срок работ был определён до мая. Вот он и решил сделать перерыв», — рассказывает жена Дениса Яна.

Работы Агарышев так и не возобновил. Сразу после Нового года в отношении него началась ещё одна доследственная проверка, а в мае 2018 года было возбуждено уголовное дело по ст. 260 УК РФ («Незаконная рубка лесных насаждений»).

Вопрос собственности

«Моего мужа обвинили в том, что он вырубал лес без разрешений и согласований с городскими властями», — поясняет Яна Агарышева.

При этом, по её словам, на тот момент было непонятно, кому реально принадлежал участок: городу, лесничеству или энергетикам.

«Нам сказали, что потерпевшим по делу проходит УГХ. Но по документам вырубленный участок до 2018 года принадлежал ГКУ «Кунгурское лесничество» и являлся федеральной собственностью», — возмущается Агарышева.

Яна отмечает, что в зависимости от того, кто является собственником леса, меняется характер требований к работам и согласованиям. Если бы земли принадлежали лесничеству, то действия мужа рассматривались бы как очистка охранной зоны ЛЭП на земле гослесфонда, а не санитарная вырубка в защищённых городских лесах. Для такой очистки достаточно лишь разрешения электриков, подчёркивает женщина.

«А они от мужа просто открестились и на него всё свалили», — говорит Агарышева.

В ходе следствия и в суде представители ОАО «Межрегиональная распределительная сетевая компания Урала» (МРСК Урала) заявили, что не разрешали Агарышеву рубить лес под линиями электропередач, поскольку не уполномочены этого делать. С их слов, лес находился в ведении Управления городского хозяйства, поэтому только городская администрация могла согласовывать работы. То есть энергетики являются лишь арендаторами и самостоятельно никаких работ вести не могут.

При этом представители УГХ в суде рассказали (их показания имеются в распоряжении RT), что Агарышев ранее расчищал лес вдоль ЛЭП и разрешение получал именно у электриков, без согласования с городской администрацией.

«Они сами не могут между собой разобраться, чей лес и кто должен за него отвечать,— говорит Яна Агарышева. — Электрики говорят, что у них не было договора с Денисом. Но его и не могло быть по тем видам работ, которые он вёл. Они сами же говорили, что линии до 40 кВ на подряд не выставляются, чистят их либо своими силами, либо привлекают лицо, которое может выполнить эту работу».

«Компания не причастна»

В энергетической компании «МРСК Урала» (известна также как «Россети Урал») заявили RT, что не причастны к данной истории, никогда не имели договорных отношений с Денисом Агарышевым и не выступали заказчиками произведённых им работ.

«От Агарышева в ПО «Кунгурские электрические сети» филиала «Пермэнерго» поступало два заявления (в декабре 2017-го и в марте 2018 года) на согласование отключения воздушной линии 10 кВ №4 подстанция «Ирень» — для вырубки деревьев вблизи охранной зоны. Однако ему было отказано», — сообщил RT ведущий специалист группы по связям с общественностью «Россети Урал» — «Пермэнерго» Алексей Субботин.

Также Субботин утверждает, что однажды при проведении работ Агарышев повредил кабель ЛЭП — на опору электросети рухнуло дерево. Это привело к отключению девяти подстанций от энергоснабжения на 3 часа 16 минут.

В МРСК Урала настаивают, что не работают с частными лицами и все виды работ по ЛЭП строго регламентированы.

Однако в суде сразу несколько свидетелей (их показания имеются в распоряжении RT) рассказывали, что кунгурский филиал компании нанимал их для рубки леса под ЛЭП без заключения договоров, а за сделанную работу расплачивался лесом.

Впрочем, свидетельства в пользу Агарышева роли в деле не сыграли. В декабре 2018 года он был приговорён к 2,5 года лишения свободы в колонии общего режима и отбывает срок в ИК-29 в Перми. Помимо этого, он обязан выплатить городу стократный ущерб в 2 млн 345 тыс. рублей.

В МВД комментировать историю Агарышева отказались, сославшись, что не уполномочены обсуждать судебные решения. Там предложили обратиться к пресс-релизу ведомства от 7 декабря 2018 года, в котором говорится, что в городе Кунгуре Пермского края «местный житель признан виновным в незаконной рубке лесных насаждений в особо крупном размере».



Также там отмечается, что осуждённый ранее уже привлекался к ответственности по данной статье. Как сообщили родственники Дениса, речь, судя по всему, идёт об инциденте в 2013 году, когда он незаконно срубил три кубометра берёзы из гослесфонда. Тогда Агарышев был обязан выплатить компенсацию в размере 39 450 рублей.

В УГХ администрации города Кунгура отказались от комментариев.

«Последняя надежда»

На свободе у Дениса Агарышева, помимо жены, остались трое несовершеннолетних детей: четырёхлетний Богдан, шестилетний Николай и тринадцатилетняя дочь Олеся от первого брака. Мама Олеси умерла, а Яна на себя опеку над девочкой не оформляла.

© Фото из личного архива

«Он, когда приговор услышал, написал СМС мне: «Пока-пока, не отдавай Олесю в детский дом»,— рассказала RT Яна Агарышева. — Я и не собиралась, но я не работаю, и на мне двое детей, так что опеку не могла оформить. Она у бабушки живёт, в нашем доме на другом этаже».

По словам Яны, младший сын не знает, где папа, но пока и не очень понимает ситуацию. Средний считает, что папа на важном производстве собирает танки — он ездил к Денису на длительные свидания в колонию и видел его в обстановке «секретности и тайны». Старшая же дочь сначала долго плакала и до сих пор боится, что её заберут в детский дом.

«Я не знаю, как мы будем платить все эти штрафы. Денег нет, живём за счёт помощи родственников. Последняя надежда, что кассация в Верховном суде будет в нашу пользу. Для мужа это последний шанс доказать свою невиновность», — вздыхает Агарышева.