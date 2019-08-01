Осуждённому за наркотики Андрею Евгеньеву отказали в УДО

Южский районный суд Ивановской области отклонил ходатайство об условно-досрочном освобождении журналиста Андрея Евгеньева, который отбывает в колонии общего режима трёхлетний срок за незаконный оборот наркотиков. Ранее его уголовное дело вызвало общественный резонанс в связи со схожестью с делом журналиста «Медузы» Ивана Голунова. Евгеньев должен выйти на свободу менее чем через три месяца, однако он до сих пор не признаёт вины и утверждает, что наркотики ему подбросили полицейские.

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В четверг, 1 августа, Южский районный суд Ивановской области отказал в УДО журналисту Андрею Евгеньеву, который отбывает наказание за незаконный оборот наркотиков.

Ранее о странностях и нестыковках в уголовном деле Евгеньева, о котором заговорили после преследования журналиста Ивана Голунова, рассказывал RT. Выступая в четверг на судебном заседании посредством видеосвязи, Евгеньев также вспомнил корреспондента «Медузы».

«Дело журналиста Ивана Голунова дало такой толчок и резонанс, что меня, как недавно на свидании мне рассказали родители, в интернете теперь называют «Голунов для патриотов». И следят за моей историей не только неравнодушные люди, но и многие крупные СМИ, как и Союз журналистов России, которым я от души благодарен за поддержку», — заявил Евгеньев.

В своём обращении он постарался обосновать необходимость УДО.

«Сейчас я нахожусь в статусе свидетеля (по делу о превышении должностных полномочий полицейскими после задержания Евгеньева. — RT), а не пострадавшего. Не так давно меня вывозили на следственные действия против «оборотней в погонах», и вполне возможно, в ближайшее время вызовут в Москву снова. То есть под конец срока мне придётся вновь претерпевать все бедствия пересылок и этапирований, которые продлятся как минимум 2—3 недели только в одну сторону», — сказал журналист.

Срок его освобождения наступит уже через два с небольшим месяца, и Евгеньев опасается, что день освобождения может застать его в дороге.

«Поэтому, уважаемый суд, условно-досрочное освобождение нужно мне вовсе не для того, чтобы поскорее выйти на свободу, но дабы избежать всех этих ненужных ужасов, связанных с подконвойными переездами, перебросками, обысками и ночёвками в антигуманных условиях сборочных камер», — добавил он.

После выступления осуждённого судья Оксана Беляева удалилась в совещательную комнату, где провела около двух часов.

В итоге она приняла решение об отказе в удовлетворении ходатайства. Такой исход ранее предсказывали родные Евгеньева, которые сетовали, что без поддержки со стороны администрации колонии добиться УДО у молодого человека шансов практически нет.

«Сделан вывод о нецелесообразности поддержания ходатайства об УДО. Администрация ИК-6, в которой Евгеньев отбывает наказание, считает УДО от наказания нецелесообразным. Принимая во внимание данные, характеризующие поведение осуждённого на протяжении всего отбытого срока наказания, характеристику исправительного учреждения, отношение к труду, обучению и воспитательным мероприятиям, характер допущенных нарушений установленного порядка отбывания наказания, их тяжесть, время, прошедшее с момента применения последнего взыскания, последующее поведение осуждённого, судья считает, что Евгеньев в настоящее время не достиг той степени исправления, которая делает возможным его УДО», — озвучила своё решение Беляева.

«Всё предельно ясно и ожидаемо, уважаемый суд», — прокомментировал вердикт суда Евгеньев.

Напомним, что Андрей Евгеньев осенью 2017 года был осуждён на три года лишения свободы за незаконный оборот наркотиков. Он был задержан 13 октября 2016-го оперативниками ОМВД по району Щукино города Москвы возле метро «Октябрьское поле». При досмотре в полицейском участке, по версии следствия, у него был найден гашиш.

Сам Евгеньев до сих пор категорически отрицает свою вину. По его словам, наркотики ему подбросили сотрудники полиции, которые пытались склонить его к «проверочной» закупке запрещённого вещества у знакомого. «Уговоры», уверял журналист, сопровождались физическим насилием и угрозами.

Защита Евгеньева обращала внимание на многочисленные нестыковки в версии следствия. Из-за противоречивых данных о времени задержания журналиста судья Хорошёвского суда Москвы Виктория Котенёва, первоначально рассматривавшая дело, летом 2017 года вернула материалы следствию на доработку. После этого из дела пропали упоминания о мобильном телефоне Евгеньева.

В итоге другой судья, Дмитрий Зиняков, полностью принял версию следствия, несмотря на показания свидетельницы, говорившей с журналистом по мобильному в момент задержания, и данные биллинга телефона. В итоге Евгеньева признали виновным и осудили на три года.

Родные и защита смогли добиться проведения проверки в отношении полицейских, допрашивавших Евгеньева. Проведённое тестирование на полиграфе капитана Вячеслава Горнеева показало, что Евгеньева действительно били, а сам офицер полиции лгал о времени задержания. По факту превышения должностных полномочий СК возбудил уголовное дело, которое расследуется уже около года, но в котором до сих пор нет подозреваемых.

На уголовное преследование журналиста СМИ обратили внимание после истории с журналистом «Медузы» Иваном Голуновым, которому 6 июня 2019 года столичные полицейские при задержании, по предварительным данным, подбросили наркотики. На фоне огромного общественного резонанса все обвинения с Голунова были сняты, а СК начал расследование в отношении задерживавших его оперативников.

Уже после истории с Голуновым, после очередного обращения Союза журналистов России в поддержку Евгеньева, уголовное дело по факту превышения полномочий задерживавших его полицейских под личный контроль взял глава СК Александр Бастрыкин.